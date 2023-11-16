Golden Palm Awards'ta geri sayım başladı

Golden Palm Mag tarafından düzenlenen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü Zorlu Center Raffles Hotel'de düzenlenecek. Ünlü manken sunucu Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in sunacağı organizasyonda, iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katılacak. Ödül töreninin Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, bu yılki hedeflerinin organizasyonu Dubai, Katar, ABD ve Avrupa'da yapmak olduğunu belirtti.

Golden Palm Mag tarafından düzenlenen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleşecek.

Ünlü manken sunucu Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in sunacağı organizasyonda kırmızı halı sunuculuğunuHülya Yenidoğmuş yapacak. İhlas Haber Ajansı ve Genç Tv tarafından canlı olarak yayınlanacak organizasyona iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katılacak. Halk oylamasıyla ödüllerin sahiplerini bulacağı ödül töreni için toplam 264.738 kişi oy kullandı.

DELİBŞ; EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞTIK

Ödül töreninin Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı ve ünlü organizatör Nedim Delibaş "Organizasyonumuzun 10. yılı, Cumhuriyetimizin de 100. yılı... Ana sponsorumuzun da 1. yılı... 1,10 ve 100 rakamlarının bir araya geldiği bir tevafuk oldu. Altın Palmiye Ödülleri artık bir dünya markası oldu. Her yıl kendini aşan ve çıtayı yükselten bir marka haline geldik.Hedefimiz bu yıldan sonra bu organizasyonu Dubai, Katar, ABD ve Avrupa'da yapmak. Halk oylamasıyla çok çekişmeli bir yarışma oldu. Ben başta oylamaya katılan 264.738 sanat severeve ana sponsorumuz EMPCLINICS Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Yücel Muratoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir işbirliği örneği gösterdik. Pazartesi günü kültür, sanat, müzik, iş, ekonomi ve cemiyet dünyasının birlikte olacağı bir organizasyon olacak. Bu organizasyonun başarıya ulaşması için her türlü fedakarlığı yaptık" dedi.

MURATOĞLU; SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ

Organizasyonun ana sponsoru EMPCLINICS Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Muratoğlu da "EMPCLINICS, 15 yıllık sektörel bir tecrübeyi yeni markasına yani EMPCLINICS'e döndürüp İstanbul ve Orta Avrupa'da klinikler açan önümüzdeki günlerde yine bu kliniklerin sayısını artıracak olan estetik cerrahi, dermokozmetik ve saç ekimi, diş ve erkek sağlığı yapan bir klinik. EMPCLINICS'in maddeye ve manaya verdiği değerler evrensel kanunlar ve yasalar çerçevesinde işliyor. Bu yüzden her dönem sanatçının sadece ödüllendirilmesi değil yaptığı bütün çalışmalarda desteklenmesi gerektiğini düşünen bir klinik. Kendi içinde de sanatçılar barındırıyor aslında...

RAKAMLARIN DİLİ…

EMPCLINICS'in 1. yıl lansmanında Altın Palmiye'nin 10. yılını kutluyor olmak ve bütün bunların Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelmiş olması bizi bu geceye hazırlarken her şeyden çok motive eden bir konuydu. Rakamların dansı; başında 1 yoksa kaç tane 0 olduğunun bir önemi olmuyor. O yüzden Cumhuriyetin 100. yılı sanki Altın Palmiye'nin 100. yılı sanki EMPCLINICS'in 100. yılı gibi düşünüp yeterince motive olarak ne yaptığını bilen kalabalık bir ekiple (55 kişi) tabiri caizse tadını çıkarta çıkarta güzel bir gece organize ediyoruz. Sanatın ve sanatçının desteklenmesi takdir edilmesi ödüllendirilmesi EMPCLINICS için hep vardı hep olacak. Teşekkür ederim" dedi.