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Faysal Soysal'ın 'Rahma' filmine Vietnam'dan ödül

Faysal Soysal'ın 'Rahma' filmine Vietnam'dan ödül
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Haberler
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Yönetmen Faysal Soysal'ın üçüncü uzun metraj film projesi 'Rahma' Vietnam'da ödül kazandı. 7. Hanoi Uluslararası Film Festivali'nin (HANIFF) geliştirme bölümünde yarışan 'Rahma' 11 Kasım akşamı gerçekleşen ödül töreninde 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen festivalin geliştirme bölümünde bu yıl Bangladeş, Malezya, Hindistan, Türkiye, Arjantin ve Vietnam gibi ülkelerden 8 proje yarıştı. Bir hafta süren festivalde iki gün konuk olarak ağırlanan yönetmen Soysal, 'Rahma' projesini tanıtmanın yanı sıra Türk sineması hakkında da Vietnamlı sinemaseverlere bilgi aktardı.

"RAHMA" PROJESİ

Çekimlerine hazırlandığı 'Rahma' projesinin Vietnam'da 'Jüri Özel Ödülü'ne değer görülmesinden mutluluk duyduğunu belirten Soysal, şunları söyledi: "Vietnam'da düzenlenen festivalde bulunmak benim için farklı bir deneyimdi. Festivallerin en güzel tarafı farklı coğrafyalardan insanlarla bir araya gelmek, onları sinema penceresinden tanıyabilmek. İki günlük konukluğum sırasında bölgenin sineması hakkında yakından fikir edinme fırsatım da oldu. Hanoi Uluslararası Film Festivali'nin değerli jürisine projemi ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Festival yönetimine ve ekibini de başarılı organizasyonları için kutluyorum."

Faysal Soysal'ın 'Rahma' filmine Vietnam'dan ödül

PROJENİN İÇERİĞİ

Soysal, Hanoi şehrinin şair İsmet Özel'in 'Bir Devrimcinin Armonikası' şiirinde de geçen bir şehir olduğunu belirterek, duygularını "Usta şair İsmet Özel bu şiirini 'Hanoy'da bir uçaksavar' dizesiyle bitiriyor. ABD'nin Vietnam'da işlediği savaş suçlarını araştırmak amacıyla filozof Bertrand Russell'ın girişimiyle oluşturulan 'Russell Mahkemesi'nin bir üyesi olan Mehmet Ali Aybar da 1947 tarihinde bu şiire binaen kendisine "Gözlerinden öperim" yazan bir kart postal yolluyor. Bu festivale katılmanın benim için özel bir tarafı da bu oldu" şeklinde aktardı.

Faysal Soysal'ın 'Rahma' filmine Vietnam'dan ödül

Soysal'ın 'Rahma' projesi 2023'te TRT12 Punto Senaryo Geliştirme Platformu'ndan 'Ön Alım', geçtiğimiz ay Çanakkale'de ilki düzenlenen Troya Proje Geliştirme Platformu'ndan ise 'En İyi Proje' ödüllerini kazanmıştı.

'Rahma' bugünlerde Balkon Film Yapım ve Ars Digital Yapım ortaklığında Avrupa'nın büyük fonu olan Euroimage'a başvurmaya hazırlanıyor.

Faysal Soysal'ın 'Rahma' filmine Vietnam'dan ödül

"RAHMA" FİLMİ HAKKINDA

Türk sinemasının ödüllü yönetmenlerinden Faysal Soysal yeni film projesi 'Rahma'yı sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İlk uzun metrajı 'Üç Yol', ikinci uzun metrajı 'Ceviz Ağacı' ile uluslararası arenada büyük başarı yakalayan ve 30'dan fazla ödül alan Soysal'ın merakla beklenen yeni projesi henüz senaryo aşamasında önemli başarılar elde etti.

Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Rahma' projesi, yurt dışında da Bulgaristan Kültür Bakanlığı Film Fonu'ndan ortak yapım desteği de aldı.

Soysal, 'Rahma' filminde, 'anne sadece doğuran kişi midir, yoksa daha çok bağ kuran mıdır?' sorusunun cevabını arayacak.

Faysal Soysal'ın 'Rahma' filmine Vietnam'dan ödül

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Kültür Sanat
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