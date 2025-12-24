AK Parti, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Vefatının 89. Yılında Andı

Ak Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığınca, AK Parti Konferans Salonu'ndaki AK Kütüphane'de düzenlenen "Anma ve Anlama" programında, Mehmet Akif Ersoy'un sadece bir şair değil; düşünceleri, ahlaki duruşu ve karakteriyle Türk milletine yön veren müstesna bir şahsiyet olduğu vurgulandı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Mehmet Akif Ersoy'un doğru anlaşılmasının bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Yayman, Akif'in yalnızca İstiklal Marşı'ndaki "Korkma" hitabıyla sınırlı bir şekilde ele alınmaması gerektiğini belirterek, Çanakkale Destanı ve Safahat'ta yer alan derin düşüncelerinin de mutlaka birlikte okunması ve yorumlanması gerektiğini söyledi. Akif'in fikirlerinin yalnızca geçmişi aydınlatan sözler olmadığını vurgulayan Yayman, bu düşüncelerin aynı zamanda bugüne ışık tutan, yol gösteren temel ilkeler olduğunu dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy'un inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan örnek bir şahsiyet olduğunu belirten Yayman, onun kaleminin estetik bir edebiyat aracının ötesinde; doğruluğun, cesaretin, sorumluluğun ve ahlaki bilincin sesi olduğunu ifade etti. Akif'in hayatı boyunca kolay olanı değil, her zaman doğru olanı tercih ettiğini kaydeden Yayman, Safahat'ın sadece bir şiir kitabı değil, aynı zamanda bir vicdan muhasebesi ve toplumsal sorumluluk çağrısı olduğunu söyledi. Akif'in eleştirirken inşa eden, uyarırken yol gösteren bir anlayışa sahip olduğunun altını çizdi.

Programın açılışında, besteci ve söz yazarı, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Mehmet Akif Ersoy'un "Oku" şiirinden bestelediği eseri seslendirerek katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Açılış konuşmalarının ardından, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un moderatörlüğünde bir panel düzenlendi.

Panelde konuşan Sebilürreşad Vakfı Başkanı Fatih Bayhan, her yıl Mehmet Akif Ersoy'a ithafen belirlenen temalar kapsamında bu yılın, Akif'in Mısır'da geçirdiği 11 yılın 100. yılı dolayısıyla "Mısır Günleri" olarak belirlendiğini söyledi. Bayhan, bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde Akif'in hüzünlü gurbet yıllarının ve düşünsel üretiminin ele alındığını aktardı. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy'un Birinci Meclis'te görev almasının, Mustafa Kemal Paşa'nın davetiyle gerçekleştiğini gösteren resmi belgelerin Genelkurmay arşivlerinden çıkarılarak kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

Panelde değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Necmettin Turinay, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri" şiirinin, yıkılmış ve sona yaklaşmış bir imparatorluğun final destanı olduğunu ifade etti.

Turinay, bu şiirin bir matem metni değil; aksine bir milletin geleceğine yön veren güçlü bir diriliş ve istikbal bilinci taşıdığını vurguladı. Şiirin, milletin ne yapması gerektiğine dair kuvvetli bir ruh ve irade yüklediğini söyledi.

Programda ayrıca AK Parti 26. Dönem Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, fikir dünyası ve edebi mirasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" temennisiyle tamamlanırken, büyük şair ve mütefekkir rahmet, hürmet ve minnetle anıldı.