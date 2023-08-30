Afganistan'da düzenlenen kısa film festivali başladı

Afganistan'da düzenlenen 'Did-i Naw (Yeni Bakış) Kısa Film Festivali' başkent Kabil'deki Ariana sinema salonunda gerçekleştiriliyor. Taliban yönetimi döneminde organize edilen festivalde, 80'den fazla belgesel ve kısa film gösteriliyor. Festivalde en iyi film, en iyi belgesel, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ve en iyi çocuk oyuncu kategorilerinde ödüller verilecek.

BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Afganistan'da düzenlenen "Did-i Naw (Yeni Bakış) Kısa Film Festivali"nin ikincisi, başkent Kabil'deki Ariana sinema salonunda konuklarını ağırlıyor.

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de yönetimin değişmesi ve Taliban'ın yönetimi kontrolüne almasının ardından Hint, Pakistan ve Hollywood filmleri başta olmak üzere bazı yapımları beyaz perdeye taşıyan az sayıdaki sinema salonu çalışmalarını askıya almıştı.

Birçok yönetmen, aktör, senarist ve çalışan da Batı ülkelerine göç etmişti.

Taliban yönetimi döneminde 2022'de de organize edilen, Kabil'in merkezindeki Ariana sinema salonunda gerçekleştirilen festival kapsamında, 80'den fazla belgesel ve kısa film sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Yarın sona erecek festivalde en iyi film, en iyi belgesel, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ve en iyi çocuk oyuncu kategorilerinde ödüller verilecek.

Festival, Afganistan Radyo ve Televizyon Kurumu, Kabil Belediyesi, filmlerin kurallara uygunluğunu denetleyen Afgan Film ve teknik destek sağlayan İran merkezli bir kurumun ortak organizasyonuyla düzenleniyor.

8 kadın yönetmenin katıldığı festival kapsamında, yaklaşık 60 filmde kadın oyuncuların rol aldığı öğrenilirken, kısa filmlerde daha çok, din ve aile değerlerinin önemi ile dezavantajlı konumdaki insanların yaşama tutunma çabalarının ele alındığı görülüyor.

Öte yandan, salonda yaklaşık 30 kişinin filmleri izlediği gözlemlenirken bunlardan 4 ila 5'inin kadın olması dikkati çekti.

Ayrıca, gösterimi yapılan kısa filmlerde rol alan kadınlar da Taliban'ın getirdiği düzenlemeleri dikkate alarak etkinliğe katılıyor.

"Festival sayısı artmalı"

AA muhabirine konuşan sinemacılar, uzun metrajlı film çekimleri için maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Festivale geçen yıl da katılan Umid Fenahi, bu yıl yazıp yönettiği "Reng Zindegi (Hayatın Rengi)" adlı filmin en iddialı kısa filmlerden olduğunu söyledi.

11 dakikalık kısa filmde aile değerlerinin önemine vurgu yaptığını dile getiren Fenahi, evin duvarlarını hangi renge boyatacaklarına karar vermeye çalışan bir ailenin problemi ele alma biçimini anlatarak aile içi sorunların kavgaya dönüşmeden çözülmesi gerektiği düşüncesini yansıtmak istediğini belirtti.

Teknik ve mali sorunlara rağmen Afgan sinemasını geliştirmek için çabaladıklarını vurgulayan Fenahi, Taliban öncesi dönemde sinemacıların ciddi güvenlik problemleriyle karşı karşıya kaldığını ancak şu an bu sorunun büyük oranda çözüldüğünü ifade etti.

Hükümetten filmlerde müzik kullanımı konusunda esnek olunmasını isteyen Fenahi, "Eğer bu şekilde devam ederse ve şu an yılda bir defa düzenlenen festivali el ele verip yılda ikiye çıkarabilirsek daha da gelişiriz." diye konuştu.

Kadın yönetmen Zehra Murtazevi de "Etüt" isimli 5 dakikalık filmiyle umutsuzluğa kapılan bir kişinin yaşama tutunma çabasını konu edindiğini belirterek, "Hükümetten, çalışmalarımızı geliştirmek için böylesi faaliyetlerin artırılmasını istiyorum." dedi.

Murtazevi, kadın katılımcı sayısının az olmasının ana nedeninin daha çok Afgan ailelerinin kültürel yapısı olduğunu dile getirdi, kadın yönetmen ve oyuncuların festivale katılmalarına izin verilmesi dolayısıyla Taliban'a teşekkür etti.

Seyirci Seher Nazarizade de şu ana kadar izlediği filmleri beğendiğini ve sinema sektöründe kadın sayısının artması gerektiğini söyledi.