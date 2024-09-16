76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti
Bu yıl 76. düzenlenen Emmy Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Shogun gecede 18 ödülün sahibi olarak rekor kırarken dünya çapında tartışmalara neden olan Baby Reindeer dizisi de 4 ödül aldı.
Her sene renkli görüntülere sahne olan 76. Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Muhteşem gecenin sunuculuğunu Schitt's Creek dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene ve Dan Levy yaptı.
18 ÖDÜLÜ KUCAKLADILAR
Ödüllerin dağıtıldığı geceye damga vuran proje ise Japon dizisi Shogun oldu. Dizi ekibi gece boyunca 18 ödülün sahibi oldu. En İyi Drama Dizisi ödülünü kazanan Shogun, aynı zamanda En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Hiroyuki Sanada ve En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Anna Sawai dikkatleri üzerine çekti. Törende En İyi Drama ödülü ise ilk kez İngilizce olmayan bir yabancı yapıma verilmiş oldu. Başarılı oyuncu Hiroyuki Sanada ise bu ödülle Emmy kazanan ilk Japon aktör unvanını elde etti. Dizi, tek seferde 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti.
BABY REINDEER 4 ÖDÜL ALDI
Hacks dizisi En İyi Komedi ödülünü alırken The Bear da aynı kategoride 10 ödülün sahibi oldu. Konusundan dolayı dünya çapında tartışmalara neden olan ve mahkemelik olan mini dizi kategorisindeki Baby Reindeer de geceden 4 ödülle ayrıldı.
İşte 76. Emmy Ödülleri'nn sahipleri...
DRAMA DALINDA KAZANANLAR
En İyi Dizi
Shogun
En iyi Erkek Oyuncu
Hiroyuki Sanada, Shogun
En iyi Kadın Oyuncu
Anna Sawai, Shogun
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Elizabeth Debicki, The Crown
En İyi Yönetmen
Frederick E.O. Toye, Shogun
En İyi Senaryo
Slow Horses
KOMEDİ DALINDA KAZANANLAR
En İyi Dizi
Hacks
Erkek Oyuncu
Jeremy Allen White, The Bear
Kadın Oyuncu
Jean Smart, Hacks
Yardımcı Kadın Oyuncu
Liza Colón-Zayas, The Bear
Yardımcı Erkek Oyuncu
Ebon Moss-Bachrach, The Bear
Komedi En İyi Yönetmen
Christopher Storer, The Bear
En İyi Senaryo
Hacks
MİNİ DİZİ / ANTOLOJİ DİZİSİ DALINDA
En İyi Mini Dizi
Baby Reindeer
En İyi Erkek Oyuncu
Richard Gadd, Baby Reindeer
En iyi Kadın Oyuncu
Jodie Foster, True Detective: Night Country
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jessica Gunning, Baby Reindeer
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Lamorne Morris, Fargo
En İyi Yönetmen
Steven Zaillian – Ripley
En İyi Senaryo
Richard Gadd – Baby Reindeer
En İyi Talk Show
The Daily Show
En İyi Realite Yarışma Programı
The Traitors (Peacock)
En İyi Yarışma
Jeopardy