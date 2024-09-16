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76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti

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Bu yıl 76. düzenlenen Emmy Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Shogun gecede 18 ödülün sahibi olarak rekor kırarken dünya çapında tartışmalara neden olan Baby Reindeer dizisi de 4 ödül aldı.

Her sene renkli görüntülere sahne olan 76. Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Muhteşem gecenin sunuculuğunu Schitt's Creek dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene ve Dan Levy yaptı.

18 ÖDÜLÜ KUCAKLADILAR

Ödüllerin dağıtıldığı geceye damga vuran proje ise Japon dizisi Shogun oldu. Dizi ekibi gece boyunca 18 ödülün sahibi oldu. En İyi Drama Dizisi ödülünü kazanan Shogun, aynı zamanda En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Hiroyuki Sanada ve En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Anna Sawai dikkatleri üzerine çekti. Törende En İyi Drama ödülü ise ilk kez İngilizce olmayan bir yabancı yapıma verilmiş oldu. Başarılı oyuncu Hiroyuki Sanada ise bu ödülle Emmy kazanan ilk Japon aktör unvanını elde etti. Dizi, tek seferde 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti.

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti

BABY REINDEER 4 ÖDÜL ALDI

Hacks dizisi En İyi Komedi ödülünü alırken The Bear da aynı kategoride 10 ödülün sahibi oldu. Konusundan dolayı dünya çapında tartışmalara neden olan ve mahkemelik olan mini dizi kategorisindeki Baby Reindeer de geceden 4 ödülle ayrıldı.

İşte 76. Emmy Ödülleri'nn sahipleri...

DRAMA DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi

Shogun

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti

En iyi Erkek Oyuncu

Hiroyuki Sanada, Shogun

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti

En iyi Kadın Oyuncu

Anna Sawai, Shogun

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Elizabeth Debicki, The Crown

En İyi Yönetmen

Frederick E.O. Toye, Shogun

En İyi Senaryo

Slow Horses

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti

KOMEDİ DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi

Hacks

Erkek Oyuncu

Jeremy Allen White, The Bear

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti

Kadın Oyuncu

Jean Smart, Hacks

Yardımcı Kadın Oyuncu

Liza Colón-Zayas, The Bear

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti

Yardımcı Erkek Oyuncu

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Komedi En İyi Yönetmen

Christopher Storer, The Bear

En İyi Senaryo

Hacks

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti

MİNİ DİZİ / ANTOLOJİ DİZİSİ DALINDA

En İyi Mini Dizi

Baby Reindeer

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti

En İyi Erkek Oyuncu

Richard Gadd, Baby Reindeer

76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti

En iyi Kadın Oyuncu

Jodie Foster, True Detective: Night Country

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jessica Gunning, Baby Reindeer

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Lamorne Morris, Fargo

En İyi Yönetmen

Steven Zaillian – Ripley

En İyi Senaryo

Richard Gadd – Baby Reindeer

En İyi Talk Show

The Daily Show

En İyi Realite Yarışma Programı

The Traitors (Peacock)

En İyi Yarışma

Jeopardy

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Kültür Sanat

Emmy Ödülleri Kültür Sanat Dünya Japon Dizi

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