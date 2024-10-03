61. Antalya Altın Portakal Film Festivali 'Hikayemiz Birlikte' Sloganıyla Başlıyor

TÜRKİYE'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 61'inci kez perdelerini açıyor. Geçen yıl yaşanan 'sansür' tartışmalarının ardından iptal edilen festival, bu yıl 'Hikayemiz Birlikte' sloganıyla düzenlenecek.

1964'te ilki Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başlıyor. Geçen yıl Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgesel filmiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından iptal edilen festival, bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalin simgesi olan elinde altın renkli portakal tutan 'Venüs' heykeli de şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.

Afişlerinde ve tanıtım videolarında kentte yaşayan farklı meslek gruplarına ait kişilerin kullanıldığı festivalin bu yılki sloganı ise 'Hikayemiz Birlikte' olarak belirlendi. Festival, 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da düzenlenecek geleneksel kortejle başlayacak. Kentte yaşayanların heyecanla bekleyip takip ettiği, usta sanatçıların katılımıyla düzenlenecek kortej, Cam Piramit önünden başlayıp, 100'üncü Yıl, Güllük ve Atatürk caddelerini takip ederek Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

AÇILIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ CAM PİRAMİT'TE

Geleneksel kortejin ardından festivalin açılış töreni, Cam Piramit'te düzenlenecek. Kırmızı halı geçişinin saat 19.30'da başlayacağı açılış gecesinde Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye 'Başarı Ödülleri' verilecek. Bu yılki 'Onur Ödülleri'nin sahipleri olan Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e ödülleri de aynı gece takdim edilecek. Kapanış ve festivalin en iyilerinin açıklanacağı ödül töreni, 12 Ekim Cumartesi saat 20.30'da yine Cam Piramit'te düzenlenecek.

80 FİLM, 6 FARKLI SALON

Bu yıl festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda 8 film, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise 18 ülkeden 12 film yarışacak. 80'e yakın gösterimin yapılacağı filmler, bu sene 6 salonda izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos ve Perge salonları, Atatürk Kültür Merkezi Amfitiyatro'da ve Konyaaltı ile Kepez ilçelerinde, AVM'lerdeki sinemalarda gösterilecek. Bu yıl internet üzerinden ve AKM gişelerinden satışa sunulan biletler öğrencilere 5 lira, tam 10 lira.

JÜRİDE USTA İSİMLER

Jüri başkanlığını Altın Portakal'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan senarist ve yazar Ferzan Özpetek'in yaptığı Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi'nde Deniz Göktürk Kobanbay, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede yer alıyor. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ise İranlı yönetmen ve görüntü yönetmeni Mahmoud Kalari yaparken, jürisinde ise sinema eleştirmeni Selin Gürel, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın, senarist Ludovica Rampoldi ve yönetmen Ayşe Polat yer alacak.

İLKLER YAŞANACAK

Festival bu yıl ilk kez sinema okullarında çekilen öğrenci filmlerini görünür kılmak ve sinema öğrencilerini teşvik etmek amacıyla Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Festivalle aynı tarihlerde Karaalioğlu Parkı'nda Yeşilçam Festivali yapılacak. Festival kapsamında Yeşilçam sanatçılarının görselleri, söyleşiler, dönemde kullanılan film makinesinden Yeşilçam film gösterimleri gerçekleştirilecek. Öte yandan festivalde yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı 'Genco' belgeseli, Genco Erkal'ın anısına özel gösterimle izleyicisiyle buluşacak. Akademisyen ve meslek profesyonelleri ile dernek, vakıf, meslek birliği, sendika ve ilgili devlet kurumları temsilcilerinin katılacağı sinema filmleriyle ilgili temel sorunların tartışılacağı Altın Portakal Film Festivali Sinema Çalıştayı düzenlenecek.

EN İYİ FİLME 1,5 MİLYON LİRA

Festivalde bu yıl farklı kategorilerde ödül kazanan yapımlara toplam 5 milyon lira para ödülü dağıtılacak. Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümünde 14 dalda para ödülü verilecek. En İyi Film Ödülü'ne 1,5 milyon lira, En İyi Yönetmen Ödülü'ne 300 bin lira, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü kazanan yapıma 200 bin lira, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'ne 200 bin lira ödül verilecek. Öte yandan En İyi Belgesel Film 150 bin liranın sahibi olurken, Belgesel Yarışma Jüri Özel Ödülü'nü kazanan yapıma da 100 bin lira verilecek. Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü'ne 100 bin lira, Kısa Film Jüri Özel Ödülü'nün sahibine ise 50 bin lira ödül verilecek. Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda En İyi Film 300 bin lira, En İyi Yönetmen ise 150 bin lira ile ödüllendirilecek.