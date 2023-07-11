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41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi

Kültür Sanat Haberleri

Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Sahneye oğlu Alişan Uğur ile çıkan eş Aysun Aslan, Özkan Uğur için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi.

Üç kez lenf kanserini yenen ve son olarak tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. 41 yıllık hayat arkadaşının ölümüyle yıkılan acılı eş Aysun Aslan ise salondakilerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi.

OĞLUNUN VEDASI YÜREK SIZLATTI

Sahneye annesiyle birlikte çıkan Alişan Uğur babasına veda ederken "Özkan Uğur annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babam. O bizim 3 kişilik ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, eleştirdik. Kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Şimdi görüyoruz ki çocuk genç, herkesin bizim tahminlerimizin katbekat sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna bakmadan çevresine saçtığı iyiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını isterdi. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı Özkanca egzersizlerini kahkahalarını ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu, boşlukta yüzüyoruz adeta. Hep içimizde yanımızda olacaksın" ifadelerini kullandı.

Oğlundan sonra konuşan Aysun Aslan, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Özkan Uğur'umuz için sizden 1 dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" dedi.

Usta sanatçı Taksim Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi

41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi

41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi

41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi

41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi

41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi

41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi

41 yıllık eşi Özkan Uğur'a veda eden Aysun Aslan, salondakilerden 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Özkan Uğur Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (10)

mahmut:

Merhum mu sadece ekranlardan tanıyoruz. Gerçek kişiliğini bilmiyorum Ama hangi inanca sahipti bilmiyorum. Belli değil Rahmet okunur mu okumaya gerek yok gibi duruyor

Cevap Yaz40Yayından Kaldır
rana jeylin:

Bu dünyanın parası pulu herşeyi ahirette çöp olacak, yalnız Allahı razı edecek işler kar edecek orada. Ona göre yaşamak nasip etsin Rabbim

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ahyed yıldız:

ALLAH mağfiret etsin. Sanatıyla güzel ve sevilen bir insandı. Ama hakikat şu ki; ALLAH için olmayan hiçbir fiil gerçek ahiret hayatında bir anlam ifade etmiyor. Kalpleri ancak ALLAH bilir

Cevap Yaz29Yayından Kaldır
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