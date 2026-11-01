Trabzonspor Başkanı Doğan, son bir yılda 100 milyon Euro üzeri oyuncu satışı yaptı

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Son bir yılda yaklaşık olarak 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satışı gerçekleştirdik. Trabzonspor tarihinde buna benzer bir şey yok. Bunu geliştirdiğimiz sistemle, birbirinden bağımsız ekiplerle yapıyoruz. Biz, bir kişinin gitmesi ile bozulacak bir sistem kurmadık" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün 61'inci Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda divan üyesi katıldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluş hikayesinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile başlayan toplantıda, Faaliyet Raporu hakkında Salih Aladağ bilgi verdi.

'HER YERDE BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, özellikle zor dönemlerde kendisine verilen desteğin önemine değindi. Doğan, "Divan Kurulu'nun benim açımdan farklı bir önemi var. Değerli büyüklerimiz burada, sıkıntılı dönemlerde bize her zaman sahip çıktılar. Çünkü doğru yaptığımızı, derdimizin Trabzonspor olduğunu biliyorlardı. İyi gün dostu değilsiniz, kötü günde her zaman yanımdaydınız. Bu benim açımdan çok önemli" dedi.

'TÜM DÜNYA TRABZONSPOR'UN YAPTIKLARINI KONUŞUYOR'

Sezona iyi başlayamadıklarını ancak yapılan planlama değişikliğiyle hızlı bir geçiş süreci yaşadıklarını belirten Doğan, "Sezona iyi bir başlangıç yapamadık. 3-4 yıllık bir planlama dememize rağmen, planlamamızda bir değişiklik yapmak durumunda kaldık. ve bunu çok hızlı gerçekleştirdik. Bence çok da başarılı bir geçiş süreci yaptık. Ben burada değerli hocamıza, değerli futbolcularımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emek verdiler. Çok stresli bir dönemdi. Benim açımdan da öyleydi. Hızlı ve iyi bir geçiş yaptık. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gitmenin dışında artık sadece Türkiye değil tüm dünya Trabzonspor'un yaptıklarını konuşuyor. Sattığımız genç oyuncuları konuşuyor, getirdiğimiz oyuncuları konuşuyor. Bu şehir isterse yönetim belli bir vizyonu ortaya koyarsa kimleri getirebileceğini de göstermiştir. Şöyle sorular da vardı Trabzon'da, 'Bu futbolcular Trabzon'a gelir mi?' Futbolcular Trabzon'a gelir ve çok da mutlu olur, çok da mutlular. Her yerde de Trabzonspor'u anlatıyorlar. En önemli nokta bu. Doğru oyuncular. Biz hep vizyonumuzu anlatıyorduk. Bu vizyonu yaratırken bu değerli genç oyuncuları hem onların kariyerini geliştirirken hem fayda sağlarken yanındaki tecrübeli oyuncuların önemi de çok fazlaydı. Biz bunları okurken 'Trabzonspor yolundan mı sapıyor?' diye bazı yorumlar da oldu. Biz de okuduk bunları. Hayır, Trabzonspor yolundan sapmıyor, Trabzonspor sadece ne yapacağını çok iyi biliyor. Benim de burada 8'inci yılım. Bundan sonra ben dahil olmak üzere kimsenin hata yapma şansı yok. Her yerde başarılı olmak zorundayız. Sadece futbolda değil, kadın futbolunda da basketbolda da başarılı olmak zorundayız. ve başarılı olunması için de her yerde ne yapılması gerekiyorsa maddi manevi tamamı fazlasıyla yapılıyor, herkes de bu konuda çok rahat olsun. Ben de futbol takımımızdan, basketbol takımımızdan, kadın futbol takımımızdan başarı bekliyorum. Bu şehir bunu hak ediyor. ve bir şekilde inşallah önemli bir sezon yaşayacağız" diye konuştu.

'SON BİR YILDA 100 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE OYUNCU SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Son yıllarda yapılan oyuncu satışlarına değinen Doğan, kulüpte kişilere bağlı olmayan bir oyuncu izleme sistemi oluşturduklarını belirterek, "Bu konuda da bence önemli bir başarı elde ettik. Son bir yılda yaklaşık olarak 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satışı gerçekleştirdik. Trabzonspor tarihinde buna benzer bir şey yok. Geliştirdiğimiz sistemle birbirinden bağımsız ekiplerle yapıyoruz bunu. Biz bir kişinin gitmesi ile bozulacak bir sistem kurmadık. Bizim şu anda scout anlamında birbirinden haberi olmayan 4-5 bölgede ekiple çalışıyoruz. Her oyuncu için 5-6 rapor alınıyor. Eğer 3-4 tanesi olumluysa hocamıza gidiyor, hocamız da karar veriyor. Biz bir sistem kurduk ve bu sistem devam ediyor. İnsanlardan kaynaklı ve bir kişiye bağlı bir sistem değil bu. Bu konuda herkesin rahat olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'RAKİPLERİMİZ 35 MİLYARDA, BİZ 3 MİLYARDAYIZ'

Kulübün mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Borcumuz 31 Ağustos itibarıyla yuvarlak olarak 3 milyar diyelim. Ben 'Bu borçların bitmesi lazım, birinin frene basması lazım' dediğimde çok da tepki almıştım. Ama tepki verenlerin de niyeti iyiydi. Onların tepkisi şahsıma değil Trabzonspor'un başarısı için verilmişti. Onlar da şimdi beni anlıyorlar. Bir örnek vereyim; biz geldiğimizde borcumuz 3 milyar seviyelerindeydi, rakiplerimiz de 4,5-5 milyar seviyelerinde. Şimdi rakiplerimiz 35 milyarda, biz 3 milyardayız. Biz burada gerektiği zaman gerekli tedbiri aldık ve haklı çıktık" dedi.

'TRABZONSPORLUNUN BİR ARADA OLMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK'

Trabzonspor'un başarısı için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Doğan, "Trabzonspor'un başarılı olması için bir arada olmamız gerektiğini geçmiş tarihte Trabzonlular yazdı. Burada konuşulması gereken en önemli konu bu. Tüm Trabzonlu ve Trabzonsporlular başarılı olmak için bir arada durmak zorunda. Ben her zaman insanların bir arada durması gerektiğini söyleyen tarafta olacağım. Yöneticilik hayatım boyunca da Trabzon'da hiç kimseyle en ufak bir kavganın, tartışmanın içinde olmadım. Herkesin yanına gittim, herkesle konuştum. Herkesten belli konularda kulüp hakkında ricacı oldum, herkes benim ricalarıma yardımcı olmak anlamında gereken her şeyi yaptı. Trabzonlunun, Trabzonsporlunun bir arada olmaktan başka bir çaresi yok" diye konuştu.

'BİZİM KİMSEYLE İŞİMİZ YOK'

Takımın kadro kalitesine ve teknik heyetin çalışmalarına da değinen Doğan, "Çok iyi bir kadromuz var. Çok değerli oyuncularımız var. Tüm Avrupa'nın konuştuğu oyuncularımız var. Bugün ikonik futbol oynayan 3 oyuncu sayın desem Messi, Ronaldo, Salah deriz. Bunların bir tanesi Trabzon'da, Trabzonspor tesislerinde idman yapıyor, Trabzonspor formasıyla maça çıkıyor. Çok değerli bir hocamız var. Oyunculara çok pozitif enerji aşılıyor. Her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok güzel giderken ben herhangi bir tartışmanın içerisinde olmak istemiyorum. Benim görevim Trabzonspor'un başarısı için ne yapılacaksa onu yapmaya devam etmek. Maaşları ödemek, yeni sponsorluk anlaşmaları yapmak, yeni araziler almak, Trabzonspor'umuza değer katmak. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Bizim bunun dışında polemiklerle, tartışmalarla işimiz yok. Bir Trabzonlu bir yere talipse, bir Trabzonlu bir yerde olmak istiyorsa Trabzonspor başkanı olarak her türlü desteği verdim, her türlü desteği vermeye devam ettim. Ben olduğum yerde devam ediyorum. Trabzonspor için çalışmaya devam ediyorum, Trabzonspor'un verdiği mücadele için devam ediyorum. Trabzonspor'un haklarını korumak için buradayım, dimdik buradayım. Açık ve net söylüyorum, bizim kimseyle işimiz yok. Ama birinin benimle, kulübümüzle işi varsa gerekeni yaparız, onu açık açık söyleyeyim. Bir adım geri adım atmak yok. Hep ileriye" ifadelerini kullandı.

'KİMSENİN TRABZONSPOR'A RACON KESTİĞİ YOK'

Konuşması sırasında salondan bir taraftarın seslenmesine yanıt veren Doğan, "Kimsenin Trabzonspor'a racon kestiği falan yok, rahat ol. Herkesin sonunda döndüğü yer Trabzon'dur. Herkesin dostu, akrabası, mezarı burada. Herkes Trabzonsporlu. Ben inanıyorum ki herkes ona göre hareket edecektir" dedi.

'TRABZONSPOR YÖNETİMİNİN İKİ HEDEFİ VAR'

Trabzonspor'un gelecek 50 yılına yönelik tesisleşme hedeflerini de açıklayan Doğan, "Trabzonspor yönetiminin iki hedefi var. Hem Trabzon'da hem İstanbul'da Trabzonspor'un önümüzdeki 50 yılının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak iki tane tesis yapmak. Ben bu konuda değerli bakanlarımızdan, belediye başkanlarımızdan tüm destekleri alıyorum. İki tane projeye de inşallah aynı anda başlayıp, önümüzdeki 50 yılımızı konsolide edecek iki tesisi yapmak istiyoruz" diye konuştu.

TRABZONSPOR'UN NET BORCU 2 MİLYAR 951 MİLYON TL

Trabzonspor Kulübü'nün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 TL olduğu açıklandı. Toplantıda Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin adına Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Zeki Paşaoğlu, Denetim Kurulu Raporu'nu okudu. Açıklanan mali verilere göre Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerinin kısa vadeli borçları 8 milyar 136 milyon 551 bin 901 TL, uzun vadeli borçları ise 2 milyar 722 milyon 630 bin 245 TL olarak kaydedildi. Toplam borcu 10 milyar 859 milyon 182 bin 146 TL olan bordo-mavili kulübün kısa vadeli alacakları 7 milyar 907 milyon 707 bin 310 TL olarak açıklandı.

ÖREN: TRABZONSPOR'UN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, konuşmasında TFF tarafından kulüp yöneticilerine verilen hak mahrumiyeti cezalarına değinerek, Başkan Ertuğrul Doğan'ın kulübün haklarını korumak adına ortaya koyduğu duruşu desteklediklerini belirtti. Ören, "Trabzonspor, günübirlik tartışmalarla yıpratılabilecek, algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırılabilecek bir kulüp değildir. Trabzonspor'un haklarını dün nasıl savunduysak bugün de savunmaya devam edeceğiz" dedi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin taşınması ve yeni tesisleşme projesine de değinen Ören, sürecin planlı, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, A takım ve Özkan Sümer Futbol Akademisi için birbirinden bağımsız iki ayrı tesis oluşturulmasını ve yeni tesislerden birine Ahmet Suat Özyazıcı'nın adının verilmesini önerdi.

DİVAN KURULU'NDAN TFF'YE TEPKİ

Toplantıda Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çavuşoğlu tarafından divan kurulunun kamuoyu deklarasyonu okundu. Deklarasyonda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen bir kararı Tahkim Kurulu'na taşımasına tepki gösterildi. Söz konusu uygulamanın Türk futbolunda ciddi soru işaretleri doğurduğu belirtilerek, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen bir kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Tahkim Kurulu'na taşıması, Türk futbolunda bugüne kadar görülmemiş bir uygulama olarak ciddi soru işaretleri doğurmuştur. Kendi bünyesindeki bir kurulun kararına yine kendisinin itiraz etmesi, öncelikle o kurulun yetkisini ve aldığı kararların güvenilirliğini tartışmaya açmaktadır. Bu yaklaşım, hukuki süreçlerin işleyişi ve kurumsal yapı açısından kabul edilmesi zor bir durumdur. Herkes haddini bilmeli, hukuk çerçevesinde hareket etmeli ve futbolun kurumlarını kendi kişisel ve çıkar hesaplarına aracılık eder hale getirmekten vazgeçmelidir " denildi.

Divan toplantısı, dilek ve temennilerin ardından divan üyeliğine hak kazanan yeni üyelere belgelerinin teslim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı