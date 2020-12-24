KPSS Ortaöğretim Zabit katibi taban ve tavan bölümleri nedir?

2020 KPSS Ortaöğretim alımı memur adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenirken geçmiş dönemlerde zabıt katibi alımlarında hangi şehir kaç puan ile kapattı sorusunun cevabı araştırılıyor.

2020 KPSS sürecinin sona ermesiyle birlikte memur adayları tarafından en çok merak edilen konuların başında Alım ilanları gelmektedir. Ellerindeki puan ile hangi kadrolara başvurabilirim diye araştırma içerisine giren memur adaylarının beklediği en büyük alımlardan birisi ise hiç şüphesiz ki Adalet Bakanlığı bünyesinde alımı yapılan Zabıt Katibi alımlarıdır.

KPSS Ortaöğretim Zabıt Katibi Alımları Taban Puanları

Lise, önlisans ve lisans mezunlarının bölüm farketmeksizin başvurabildiği Zabıt katibi alımlarında aday sadece bir şehir için başvuru yapabilmektedir. Durum böyle olunca memur adayı başvurabileceği şehrin çok alım yapmasına ve taban puanının düşük kapatmasına dikkat etmektedir.

Öncelikle çok alım yapılması oranın düşük puan ile kapatacağı anlamına gelmez. Bu tamamen oradaki alıma olan başvuru sayısı ile alakalı bir durumdur. Bilindiği üzere zabıt katibi alımlarına başvuru yapabilmek için minimum 70 kpss puanı isteniyor olsa da klavye sınavına başvuru sayısınının 20 katı kadar aday davet edilmektedir ve sıralama KPSS puanına göre yapılmaktadır.

Yani bazen 70 puanınız olsa bile ilgili başvurduğunuz şehirde klavye sınavına davet edilen memur adayının puanı 72 ise, 72 ve altındaki puan alanlar klavye sınavına giremez. Kısaca misalen, Ardahan iline 5 zabıt katibi kadrosu açılmışsa 100 kişi klavye sınavına davet edilir ve KPSS puanına göre yüksekten düşüğe yapılan sıralamada 100. kişinin puanı 72 ise geri kalan kısım klavye sınavına giremez.

Zabıt Katipliği Hangi Şehir Kaç Puanla Kapattı !

2018 Yılında Adalet Bakanlığı 13 Bine yakın memur alımı yapmıştı. Bu alımın 3 Bin kadarı zabıt katibi kadroları için ayrılmıştı. 2018 yılında yapılan alımlarda bazı şehirlerin taban puanları ise şu şekilde oluşmuştu.

Adana ; 70.112

Adıyaman; 70.056

Ağrı ; 70.171

Batman ; 70.050

Kocaeli/ Gebze ; 71.652

Diyarbakır ; 70.013

Görüldüğü üzere büyük bir sürpriz olmazsa ve klavye sınavına alım sayısının20 katı kadar davet edildiğinden dolayı 70 puan alan hemen herkes Klavye sınavına girebilmektedir.

Zabıt katipliği alımında en önemli sınavlardan birisi olan Klavye sınavını geçmekte çok önemlidir. Sözlü mülakattan önceki son aşama olan Klavye sınavı kelime sayısına göz atalım

Diğer şehirlerin taban puanı için buraya tıklayınız.

Zabit Katibi Görevleri Nelerdir?

-Mahkemelere ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak

-Duruşmalara katılarak hakim nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek.

-Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak

-Cevabı zamanında gelmeyen müzekkerelerin takibini yapmak

-Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme mührünü basarak hakime imzalatmak

-Açılan her bir dava için ayrı bir dosya düzenlemek

-Her türlü tebligat işlemlerini yapmak

-Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için ceza evi müdürlüğüne yazı yazmak

-Duruşma günü listesi hazırlamak

-Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak

-Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak ve tutanakları imzalamak

-İşi biten dosyaları arşive kaldırmak

Kimler Başvuru Yapabilir?

Zabıt katibi olmak isteyenlerin diğer devlet memuru olmak için gerekli olan şartları taşımasının yanında işin özelliğinden dolayı olması gereken özelliklerinin başında bilgisayar kullanımı gelmektedir. Bu meslek ile ilgili olan lise ve üniversitelerden mezun olanların ekstra bir belgeye ihtiyacı bulunmamaktadır. Hangi okul mezunlarının başvuru yapabileceklerini belirtmek gerekirse;

Zabit Katibi Olma Şartları Nelerdir?

-Fakülte ve yüksek okulların bilgisayar bölümü mezunları

-Adalet meslek yüksek okulu mezunları

-Meslek yüksek okullarının adalet bölümü mezunları

-Meslek yüksek okullarının adalet önlisans programı mezunları

-Adalet meslek lisesi mezunları

-Diğer lise veya dengi okulların bilgisayar veya ticaret bölümlerinden mezun olanlar

Sınav Nasıl Yapılır?



Zabıt katibi olmak isteyenlerin her yıl yapılan memur alımı uygulamasında geçerliolan son KPSS sınavına girmiş olması gerekmektedir. Bu sınavdan lisans mezunları P3, ön lisans mezunları P93 ve lise mezunları P94 puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri almış olmak şartı ile başvuruda bulunabilirler. Ayrıca Zabıt katipliği için uygulamalı ve sözlü olmak üzere iki farklı daha sınav yapılmaktadır. Uygulamalı sınavda katılımcıların hızlı yazı yazması gerekmektedir. 3 dakika boyunca komisyon tarafından verilen sınav metninden eksiksiz bir şekilde en az 90 kelime ve üzeri yazı yazmanız gerekmektedir. Bu sınavda verilen metinler Daktilografya metinlerin seçilmektedir. Bu metinlerin ne olacağını sınav komisyonları belirlemektedir. Bu uygulamalı sınava katılacaklar olanların F veya Q klavye kullanma hakları olduğu gibi isteyenler kendine ait olan klavyeler ile sınava katılma hakkına sahiptir. Bu uygulamalı sınavı başaranlar için sözlü sınav uygulaması yapılmaktadır. Katiplik sınavında sözlü sınav için sorulan sorular belirli konular içerisinden seçilmekte olup bu konular ise şu şekildedir;

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgiler (40 puan)

Atatürk ilke ve inkılapları (20 puan)

Genel kültür (20 Puan)

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

Zabıt Katipliği Başvuru İşlemleri 2020

Zabıt katipliği alımında uygulamalı ve sözlü sınav sistemi uygulandığı için başvurularınızı belirtilen Adliye Komisyonlarına yapmanız gerekmektedir. Yapılacak olan başvurular değerlendirilmesinde başvuru yapanların arasındaki en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılmaktadır. Yapılan bu puan sıralamasında alınacak kadro miktarının 20 katı aday listesi oluşturularak uygulamalı sınav için çağrılmaktadır. Yani alınacak olan 10 adet Zabıt Katibi için başvuru yapanlar arasında puan sıralamasındaki 200 aday uygulamalı klavye sınavı için açıklanmaktadır. Bu sınava katılacaklar arasında yazılan metinlerdeki sayıya göre sınava katılanların yarısı elenmektedir. Geriye kalanları ise yukarıda belirttiğimiz konulardan çıkacak olan sorulardan sözlü mülakata alınarak alınacak olan personeller belirlenmektedir. Zabıt Katipliği alımındaki mülakatlara başvuru yapanların sözlü sınav uygulanması esnasında Hukuk Fakültesi, Adalet meslek yüksek okulu, Adalet yüksek okullarının Adalet programı ve Adalet ön lisans mezunlarına öncelik verilmektedir. Yukarıda Zabıt Katipliği alımında uygulanan Özel şartların neler olduğunu belirtmiştik. Bunların dışında Devlet Memuru olmak için aranan genel şartların neler olduğunu hatırlatmak gerekirse;

Türk vatandaşı olmak

Sınav başvuru tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak

Askerlik ile ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak

657 sayılı kanunda belirtilen suçlardan mahkum olmamak

Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Arşiv araştırma sonucunun olumlu olması.

Eğer cezaevlerinde görev yapmak isterseniz eski ismi ile cezaevi katibi, yeni ismi ile bilgisayar işletmeni olabilirsiniz. Cezaevi katibi nasıl olunur? isimli yazımızdan bilgi alabilirsiniz.

Yukarıda belirttiğimiz genel ve özel şartları taşıyan herkes Zabıt Katipliği için açılan sınavlara başvuru yaparak Zabit Katibi olabilir. Bu tür devlet memurluğu alımlarında dikkat edilmesi gerekenlerin en başında gelen hızlı ve doğru yazı yazma teknikleri için açılan kurslara katılarak daha hızlı yazı yazabilir ve sınav esnasında katılımcılar arasında büyük avantaj elde edebilirsiniz.

2020 yılında Adalet Bakanlığı tarafından yeniden memur alımı yapılacaktır. Başvuru tarihleri açıklandığında sitemiz üzerinden gerekli duyuları yapacağız.