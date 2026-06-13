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İran lideri Hamaney'den "milli birlik" mesajı

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İran lideri Mücteba Hamaney, 'Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir.' diyerek halka birlik mesajı verdi. ABD ile mutabakat zaptı tartışmaları sürerken Tahran'da protestolar düzenlendi.

İran lideri Mücteba Hamaney, "Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir." ifadelerini kullanarak İran halkına "milli birlik" mesajı verdi.

Hamaney'in resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İran halkına "milli birlik" çağrısı yapıldı.

"Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir." başlığını taşıyan mesajda, siyasiler başta olmak üzere herkesin, toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiği vurgulandı.

İran ile ABD arasında imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışmalara sebep olmuştu

İran Meclisi'nin muhafazakar milletvekillerinden Mahmud Nebeviyan, mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde acil ve kısıtlama olmadan açılacağı ve uranyumun seyreltilmesine dair maddelerin yer almasına karşın, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran'ın 300 milyar dolarlık fondan yararlanması konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirterek, "Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?" demişti.

Ayrıca başkent Tahran'daki İbni Sina Meydanı'nda toplanan bir grup İranlı, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler aleyhine gösteri düzenlemişti

Gösteride İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi aleyhine sloganlar atılmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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