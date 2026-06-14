Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Muş ile Bitlis arasındaki il sınırı resmen yeniden belirlendi. Karasu Nehri ve çevredeki çeşitli noktalar esas alınarak çizilen yeni sınır hattıyla iki il arasındaki idari belirsizlik giderilirken, tarafların mevcut genel ve özel haklarının korunacağı da kararda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Muş ile Bitlis arasındaki il sınırı yeniden belirlenerek resmiyet kazandı. Kararla birlikte iki il arasındaki sınır hattına ilişkin idari belirsizlikler de sona erdi.

CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki il sınırı yeniden tespit edildi.

Kararın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

SINIR HATTI KOORDİNATLARLA BELİRLENDİ

Kararın ekinde yer alan kroki ve koordinatlara göre sınır hattı Karasu Nehri'nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi noktalar üzerinden geçirilerek çizildi.

Belirlenen koordinatlar doğrultusunda iki il arasındaki sınır resmi olarak kayıt altına alındı.

İDARİ BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte Muş ile Bitlis arasındaki söz konusu sınır hattına ilişkin idari belirsizlikler giderildi.

Kararda ayrıca, tarafların karşı taraf sınırları içerisinde kalan genel ve özel haklarının saklı tutulduğu hükmüne de yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Montella'ya tepki yağdı! 2-0'lık skor sonrası taraftarlar isyan etti

Tepkiler çığ gibi! Skor 2-0 olunca ortalık yıkıldı
Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya-Türkiye maçında tarih yazıldı! Bu bir ilk...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı

Hamaney'den anlaşma sonrası ayaklanan İran halkına bir çağrı var
Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı

Suriye'den Gaziantep hamlesi! Yeni dönem başlıyor
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladı, intihar etti
Acun Ilıcalı-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde herkes aynı detaya takıldı

Forma hediyesinden çok o detay konuşuldu
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar