Hindistan'da askeri nakliye uçağı düştü: 5 ölü

HİNDİSTAN Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağının iniş sırasında düşmesi sonucu uçaktaki 5 asker hayatını kaybetti.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 'AN-32' tipi askeri nakliye uçağı, dün Assam eyaletinin Jorhat Bölgesi'ndeki hava üssü yakınlarında iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçaktaki 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma komisyonu kurulduğu da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı