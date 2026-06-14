ABD'nin Washington Eyaletinde Savaş Uçağı Düştü
ABD'nin Washington eyaletinde bir F/A-18 Hornet savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rimrock Gölü yakınlarına düştü. Pilot fırlatma koltuğuyla atlayarak hafif yaralandı, kaza sonrası ormanlık alanda yangın çıktı.
WASHINGTON, 14 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Washington eyaletinde bir savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Kaza öncesi fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atlayan pilot hafif şekilde yaralandı.
Uçak cumartesi günü Rimrock Gölü yakınlarına düştü. Kazanın ardından ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
NBC News'in haberine göre, Kaliforniya eyaletindeki Miramar Deniz Piyade Hava Üssü'nde görev yapan F/A-18 Hornet uçağı, düşmeden önce rutin bir eğitim uçuşu gerçekleştiriyordu.
Kaynak: Xinhua