Koronavirüse yakalanan Pelin Akil, bir temennide bulundu: Umarım kızlarıma bir şey olmaz - Haberler Magazin
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Koronavirüse yakalanan Pelin Akil, bir temennide bulundu: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

Geçtiğimiz günlerde mayoyla karın üzerine atladığı anları paylaşan oyuncu Pelin Akil, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyuran 2 çocuk annesi oyuncu, "Umarım kızlarıma bir şey olmaz" temennisinde bulundu.

Rol aldığı dizi ve reklam projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki bir akıma uyarak mayo ile karın içine atladı. O anları "Ya akım ya zatürre" notuyla paylaşan oyuncu, sosyal medya hesabından kötü haberi verdi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Dün rahatsızlanan oyuncu "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi. Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu. İkiz kızları bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaparak "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Pelin Akil, bir temennide bulundu: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

MAYOYLA KARIN İÇİNE ATLAMIŞTI

Sevilen oyuncu Pelin Akil, önceki gün mayosunu giyerek bahçeye çıkmış ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bırakmış sonra da dans etmişti.

Koronavirüse yakalanan Pelin Akil, bir temennide bulundu: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

Koronavirüse yakalanan Pelin Akil, bir temennide bulundu: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

Koronavirüse yakalanan Pelin Akil, bir temennide bulundu: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

Koronavirüse yakalanan Pelin Akil, bir temennide bulundu: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

Soğuk havaya aldırış etmeyen Pelin Akil, mayoyla kendisini karın içine bıraktıSoğuk havaya aldırış etmeyen Pelin Akil, mayoyla kendisini karın içine bıraktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Koronavirüs, Pelin Akil, Instagram, kar, Magazin, Haber

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