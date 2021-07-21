Alişan'ın koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tektaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Camii avlusunda görüntülenen Alişan ve acılı ailesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Başarılı şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş bugün kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal ve Çağla Şıkel de törene katılarak yakın dostlarına destek oldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti.

Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adını duyduğunu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarıldı.

BÜLENT SERTTAŞ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cenazeye katılan sanatçı Bülent Serttaş ise yaşadığı üzüntüyü anlatırken tüm vatandaşlara da çağrı yaptı. Virüse karşı herkesi aşı olmaya davet eden Serttaş, "Ne söyleyebilir ki… Buradan çıkaracağız en güzel konu bir an önce aşı olun. Alişan ve ailesi için gerçekten çok zor. Selçuk her şeyiydi. Ben tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.