Konya lise puanları 2021! Konya lise (LGS) taban puanları 2021 - Konya LGS yüzdelik dilimleri

Konya lise puanları 2021 sayfasından Konya LGS taban puanları 2021, Konya lise yüzdelik dilimleri ile Karatay, Meram ve Selçuklu'daki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Konya LGS yüzdelik dilimleri

Konya liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Konya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri... KONYA LİSE PUANLARI 2021 Konya liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KONYA/ MERAM/ Konya- Meram Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 470,9867 0,56 0,01 KONYA/ KARATAY/ Karatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 457,463 1,23 0,47 KONYA/ SELÇUKLU/ Selçuklu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 446,8863 1,99 0,31 KONYA/ SELÇUKLU/ Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 442,1432 2,39 0,1 KONYA/ MERAM/ Meram Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 438,3394 2,74 0,45 KONYA/ SELÇUKLU/ Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 427,9943 3,82 1,79 KONYA/ SELÇUKLU/ Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 422,2791 4,5 1,27 KONYA/ SELÇUKLU/ Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 421,251 4,64 0,6 KONYA/ EREĞLİ/ Ereğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 419,7894 4,83 0,14 KONYA/ AKŞEHİR/ Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 418,92 4,94 0,07 KONYA/ SELÇUKLU/ Dolapoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 417,2025 5,18 2,94 KONYA/ KARATAY/ Karatay TOKİ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 411,8862 5,93 3,57 KONYA/ BEYŞEHİR/ Fetullah Bayır Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 410,7216 6,11 0,01 KONYA/ SELÇUKLU/ Dolapoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 102 405,8067 6,88 4,91 KONYA/ SEYDİŞEHİR/ Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 405,7913 6,89 1 KONYA/ ILGIN/ Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 398,7009 8,09 0,24 KONYA/ MERAM/ Konya Lisesi(Anadolu) Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 340 397,9782 8,22 4,57 KONYA/ KARATAY/ Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 394,9955 8,76 4,68 KONYA/ KARATAY/ Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 391,6521 9,4 5,05 KONYA/ MERAM/ Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 384,3846 10,9 5,15 KONYA/ KARATAY/ Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 376,2636 12,72 5,83 KONYA/ SELÇUKLU/ Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 374,13 13,23 4,85 KONYA/ KARATAY/ Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 371,7555 13,8 6,25 KONYA/ MERAM/ Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 120 371,5377 13,85 2,57 KONYA/ SELÇUKLU/ Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 370,1053 14,2 4,4 KONYA/ SELÇUKLU/ Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 369,9233 14,25 5,32 KONYA/ SELÇUKLU/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 365,8374 15,3 8,08 KONYA/ SELÇUKLU/ Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 359,5342 16,95 0,2 KONYA/ MERAM/ Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 359,2925 17,01 9,29 KONYA/ AKŞEHİR/ Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 358,5236 17,23 5,98 KONYA/ SELÇUKLU/ Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 350,5262 19,48 13,48 KONYA/ KARAPINAR/ Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 343,8117 21,48 3,7 KONYA/ EREĞLİ/ İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 340,7759 22,41 5,82 KONYA/ ÇUMRA/ Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 340,7156 22,43 4,46 KONYA/ SELÇUKLU/ Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 335,9641 23,95 16,81 KONYA/ MERAM/ Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 335,8771 23,97 10,13 KONYA/ AKŞEHİR/ Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 335,382 24,12 8,08 KONYA/ BEYŞEHİR/ Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 331,8014 25,3 8,79 KONYA/ SELÇUKLU/ Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 331,4729 25,41 9,24 KONYA/ SELÇUKLU/ Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 329,0611 26,22 12,9 KONYA/ EREĞLİ/ Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 328,0424 26,56 5,68 KONYA/ KARATAY/ Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 328,0119 26,57 11,67 KONYA/ CİHANBEYLİ/ Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 324,5191 27,77 2,61 KONYA/ KARAPINAR/ Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 322,6774 28,42 16,18 KONYA/ MERAM/ Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 319,4383 29,59 13,6 KONYA/ BOZKIR/ Bozkır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 313,8502 31,67 7,6 KONYA/ SELÇUKLU/ Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 312,7545 32,09 14,84 KONYA/ MERAM/ Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 309,9625 33,16 18,54 KONYA/ EREĞLİ/ Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 309,3125 33,42 5,6 KONYA/ KARATAY/ Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 307,6221 34,07 12,99 KONYA/ SELÇUKLU/ Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 306,9496 34,33 9,3 KONYA/ MERAM/ Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 306,9155 34,35 10,4 KONYA/ SELÇUKLU/ Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 305,1889 35,03 11,64 KONYA/ SELÇUKLU/ Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 302,7553 36,02 15,31 KONYA/ SEYDİŞEHİR/ Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 299,1022 37,55 8,14 KONYA/ EREĞLİ/ Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 293,3612 40,05 17,56 KONYA/ SELÇUKLU/ Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 290,3022 41,42 24,7 KONYA/ KARATAY/ Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 287,4358 42,75 21,33 KONYA/ SELÇUKLU/ Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 277,1413 47,78 16,79 KONYA/ KARATAY/ Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 276,3898 48,17 14,87 KONYA/ KARATAY/ Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 273,395 49,74 20,7 KONYA/ SELÇUKLU/ Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 273,3753 49,76 19,89 KONYA/ SELÇUKLU/ Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 270,3312 51,37 18,92 KONYA/ SELÇUKLU/ Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 261,3787 56,37 31,29 KONYA/ BEYŞEHİR/ Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 254,0335 60,73 18,4 KONYA/ KARATAY/ Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 252,6536 61,56 18,11 KONYA/ EREĞLİ/ Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 239,3031 70,08 29,59 KONYA/ BEYŞEHİR/ Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 215,6075 85,5 14,65