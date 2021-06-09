Konya lise puanları 2021! Konya lise (LGS) taban puanları 2021 - Konya LGS yüzdelik dilimleri
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Konya lise puanları 2021! Konya lise (LGS) taban puanları 2021 - Konya LGS yüzdelik dilimleri

Konya lise puanları 2021! Konya lise (LGS) taban puanları 2021 - Konya LGS yüzdelik dilimleri
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Konya lise puanları 2021 sayfasından Konya LGS taban puanları 2021, Konya lise yüzdelik dilimleri ile Karatay, Meram ve Selçuklu'daki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Konya LGS yüzdelik dilimleri

Konya liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Konya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

KONYA LİSE PUANLARI 2021

Konya liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
KONYA/ MERAM/ Konya- Meram Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170470,98670,560,01
KONYA/ KARATAY/ Karatay Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170457,4631,230,47
KONYA/ SELÇUKLU/ Selçuklu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170446,88631,990,31
KONYA/ SELÇUKLU/ Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce60442,14322,390,1
KONYA/ MERAM/ Meram Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce272438,33942,740,45
KONYA/ SELÇUKLU/ Selçuklu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204427,99433,821,79
KONYA/ SELÇUKLU/ Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238422,27914,51,27
KONYA/ SELÇUKLU/ Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120421,2514,640,6
KONYA/ EREĞLİ/ Ereğli Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204419,78944,830,14
KONYA/ AKŞEHİR/ Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136418,924,940,07
KONYA/ SELÇUKLU/ Dolapoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68417,20255,182,94
KONYA/ KARATAY/ Karatay TOKİ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238411,88625,933,57
KONYA/ BEYŞEHİR/ Fetullah Bayır Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136410,72166,110,01
KONYA/ SELÇUKLU/ Dolapoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca102405,80676,884,91
KONYA/ SEYDİŞEHİR/ Şehit Muhsin Kiremitçi Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150405,79136,891
KONYA/ ILGIN/ Ilgın Ticaret Borsası Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136398,70098,090,24
KONYA/ MERAM/ Konya Lisesi(Anadolu)Anadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce340397,97828,224,57
KONYA/ KARATAY/ Karatay Konya Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180394,99558,764,68
KONYA/ KARATAY/ Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170391,65219,45,05
KONYA/ MERAM/ Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90384,384610,95,15
KONYA/ KARATAY/ Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150376,263612,725,83
KONYA/ SELÇUKLU/ Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30374,1313,234,85
KONYA/ KARATAY/ Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120371,755513,86,25
KONYA/ MERAM/ Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekArapça120371,537713,852,57
KONYA/ SELÇUKLU/ Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150370,105314,24,4
KONYA/ SELÇUKLU/ Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60369,923314,255,32
KONYA/ SELÇUKLU/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68365,837415,38,08
KONYA/ SELÇUKLU/ Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60359,534216,950,2
KONYA/ MERAM/ Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60359,292517,019,29
KONYA/ AKŞEHİR/ Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90358,523617,235,98
KONYA/ SELÇUKLU/ Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60350,526219,4813,48
KONYA/ KARAPINAR/ Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136343,811721,483,7
KONYA/ EREĞLİ/ İvriz Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102340,775922,415,82
KONYA/ ÇUMRA/ Haydar-Fadim Kocaer Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102340,715622,434,46
KONYA/ SELÇUKLU/ Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30335,964123,9516,81
KONYA/ MERAM/ Konya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34335,877123,9710,13
KONYA/ AKŞEHİR/ Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136335,38224,128,08
KONYA/ BEYŞEHİR/ Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30331,801425,38,79
KONYA/ SELÇUKLU/ Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30331,472925,419,24
KONYA/ SELÇUKLU/ Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60329,061126,2212,9
KONYA/ EREĞLİ/ Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30328,042426,565,68
KONYA/ KARATAY/ Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34328,011926,5711,67
KONYA/ CİHANBEYLİ/ Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102324,519127,772,61
KONYA/ KARAPINAR/ Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30322,677428,4216,18
KONYA/ MERAM/ Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34319,438329,5913,6
KONYA/ BOZKIR/ Bozkır Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68313,850231,677,6
KONYA/ SELÇUKLU/ Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34312,754532,0914,84
KONYA/ MERAM/ Konya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34309,962533,1618,54
KONYA/ EREĞLİ/ Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30309,312533,425,6
KONYA/ KARATAY/ Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34307,622134,0712,99
KONYA/ SELÇUKLU/ Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34306,949634,339,3
KONYA/ MERAM/ Konya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34306,915534,3510,4
KONYA/ SELÇUKLU/ Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60305,188935,0311,64
KONYA/ SELÇUKLU/ Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30302,755336,0215,31
KONYA/ SEYDİŞEHİR/ Seydişehir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30299,102237,558,14
KONYA/ EREĞLİ/ Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68293,361240,0517,56
KONYA/ SELÇUKLU/ Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34290,302241,4224,7
KONYA/ KARATAY/ Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30287,435842,7521,33
KONYA/ SELÇUKLU/ Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34277,141347,7816,79
KONYA/ KARATAY/ Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30276,389848,1714,87
KONYA/ KARATAY/ Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34273,39549,7420,7
KONYA/ SELÇUKLU/ Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34273,375349,7619,89
KONYA/ SELÇUKLU/ Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34270,331251,3718,92
KONYA/ SELÇUKLU/ Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34261,378756,3731,29
KONYA/ BEYŞEHİR/ Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34254,033560,7318,4
KONYA/ KARATAY/ Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30252,653661,5618,11
KONYA/ EREĞLİ/ Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34239,303170,0829,59
KONYA/ BEYŞEHİR/ Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90215,607585,514,65
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Konya lise puanları 2021! Konya lise (LGS) taban puanları 2021 - Konya LGS yüzdelik dilimleri - Haberler
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