Göç ediyor gibi gözükseler de gerçek çok farklı! Görüntüdeki isimlerin kim olduğuna epey şaşıracaksınız

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Hakkari Zapspor, Ağrı'nın Doğubeyazıt kulübüyle karşılaşmak için çıktığı deplasman yolculuğu tehlikeli görüntülere sahne oldu.

ERTELEME TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Bölgesel Amatör Lig’de pazar günü Ağrı’nın Doğubayazıt kulübüyle karşılaşacak Hakkari Zapspor, yaklaşık 1 haftadır yağan kar nedeniyle yolların kapalı olması sebebiyle maçın ertelenmesini talep etti fakat TFF bunu kabul etmedi.

DEPLASMANA YÜRÜYEREK GİTTİLER

Doğubayazıt'ın zorlu yollarını yürüyerek geçmek zorunda olan Hakkari Zapspor kafilesi, sporcu sağlığının tehlikeye atıldığı görüntülerle zorlu deplasmana ulaştı.