Son dakika gündem: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

Son dakika habere göre Komşunun akın ettiği Edirne'de, Bulgarca anonslarla 'koronavirüs' uyarısı KORONAVİRÜS vakalarında riskli ölçüde artış gösteren iller arasında olan, komşu ülke vatandaşlarının da özellikle hafta sonları akın ettiği Edirne'de polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Komşunun akın ettiği Edirne'de, Bulgarca anonslarla 'koronavirüs' uyarısı

KORONAVİRÜS vakalarında riskli ölçüde artış gösteren iller arasında olan, komşu ülke vatandaşlarının da özellikle hafta sonları akın ettiği Edirne'de polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin rağbet gösterdiği pazar, çarşı ve AVM'lerde denetim yapan ekipler, Bulgarca anons yapıp maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Bulgaristan'ın 1 Eylül itibarıyla karantina sürecini kaldırmasıyla her hafta sonu Edirne'ye akın eden Bulgar ziyaretçiler, kentte yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bulgaristan ve Türkiye'de vaka sayılarının artmasıyla kentteki polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle kentte pazar yerleri, tarihi çarşılar ve AVM'ler gibi bölgelere ağırlık veren ekipler, burada hem Bulgarca hem de Türkçe anons yaparak, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

BULGARCA UYARI ANONSLARIPazar yerlerinde zabıta ekipleri ile ortaklaşa çalışan polis ekipleri, gün boyu gezerek hem esnafın hem de vatandaşların maske takmalarını istedi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayan ekipler, koronavirüsle mücadelede göz açtırmadı. Pazar yerlerinden de gün boyu hem Bulgarca hem Türkçe uyarı anons yapıldı. Öte yandan pazar yerinin belirli bölgelerine de vatandaşlar için hijyen noktaları da oluşturularak önlemler artırıldı.

CADDELER SIK SIK DENETLENİYORKentte, ekiplerin bir diğer ağırlık verdiği noktalar arasında, en kalabalık bölgelerden Saraçlar ve Çilingirler Caddesi yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle Bulgar vatandaşların yoğunluk gösterdiği noktalarda gün boyu dolaşarak uyarılarda bulundu. Paket servis yapan lokantalardan aldıkları yiyecekleri cadde ortasında yiyen komşu ülke vatandaşlarını uyaran ekipler, maske takmayanlar için de cezai işlem uyguladı.

TOPLU ULAŞIMDA MASKE VE MESAFE UYARISIKoronavirüsle mücadele kapsamında ekipler, kentteki toplu taşıma araçlarını da her gün denetliyor. Kentte ana arterlerde uygulama noktası kuran ekipler, hem taksiler hem de şehir içi taşıma yapan minibüslerde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Şoförlerin araçlarında hem dezenfektan hem de yedek maske bulundurup bulundurmadığını kontrol eden poli ekipleri, sık sık uyarılarda bulundu.

'DENETİMLER ARTARAK DEVAM ETMELİ'Kentte taksicilik yapan Yusuf Gusinyeli, araçlarında sürekli dezenfektan ve yedek maske bulundurduklarını ifade etti. Gusinyeli, "Denetimler çok güzel. İnşallah bu pandemi biter. Biz kendimiz elimizden geldiği kadar önlem alıyoruz. Maskemiz ve dezenfektanımız var. Maskesiz binerse müşterilerimiz hemen maske veriyoruz. Umarız denetimler artarak devam eder" dedi. Taksicilerden Ömer Kanarya ise denetimlerin sürekli olması gerektiğini belirterek, "Uygulamalar çok güzel. Sürekli olması lazım. Edirne maske ve mesafe konusunda kurallara uyan bir şehir. Maskesiz müşterimiz genelde olmuyor. Umarım bir an önce bu pandemi biter" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPazar yerinde denetim yapan ekiplerden detayPazaryerinde Türkçe anonsPazaryerinde Bulgarca anonsPazaryerinde denetimlerden detayPolisin Bulgarca anonsuKalabalık caddeden detayPolislerin Bulgar turistleri uyarmasıCaddeden detayPolisin maske takmayan vatandaşa ceza kesmesiPolisin vatandaşları uyarmasıPolisin toplu ulaşım denetimiSürücülerle röportajDetay görüntülerHaber-Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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Kars Lojistik Merkezi'nde sona gelindi

KARS Lojistik Merkez'in yapımında sona gelindi. 400 bin metrekarelik alanda 80 bin metrekarelik konteyner stok alanı bulunan lojistik merkez tamamlandığında 412 bin ton taşıma kapasitesine ulaşacak.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK) hattı için önemli bir merkez olan Kars Lojistik Merkezi neredeyse tamamlandı. 19 hat üzerinde, 400 bin metrekarelik bir alanda 80 bin metrekarelik konteyner stok sahası bulunan, ilk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak, 7 kilometrelik demir yolu bağlantısıyla BTK demir yolu hattına bağlanacak olan Kars Lojistik Merkezi Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olacak.

AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'den Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya gidebilecek bütün yüklerin gümrükleme işlemlerinin burada yapılacağını söyledi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun, Demir İpek Yolu'nu kesintisiz hale getirdiğini de belirten Arslan, Türkiye'nin yüklerinin Uzak Doğu'ya, Orta Asya'ya gitmesini, oradaki yüklerin de buraya gelmesini sağladığını kaydetti.

'KARS YÜK TAŞIMACILIĞININ MERKEZİ HALİNE GELİYOR'Arslan, "Bu hattın hem Avrupa standardı dediğimiz 1435 milimetre ray açıklığı olan trenleri ağırlayabilmesi hem eski Sovyetler Birliği'nden kalmış Orta Asya'daki bütün ülkelerin standardı olan 1520 milimetre ray açıklığı standartlarındaki trenlere hizmet edebilir olması önemli. Yani Çin, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan'dan gelen bir tren lojistik merkezimize kadar gelebilecek. Türkiye dünyanın ortasında, ticaretin merkezinde. Her tarafa geçmek isteyenler buradan geçmek zorunda. Bizim de bunu ulaşım, yük taşımacılığı açısından avantaja çevirmemiz gerekiyor. Kars dünyada yük taşımacılığının merkezi haline geliyor, ülkenin son noktası olmaktan çıkıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Lojistik merkezden gece ve gündüz çekilen dron görüntüleri

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS,

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Muş İl Özel İdaresi karla mücadeleye hazır

MUŞ'ta, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin kış mevsiminde yoğun olarak kullandığı iş makinelerinin bakım ve onarımları tamamlandı. Hazır hale getirilerek 11 farklı bölgede kullanılacak olan 64 iş makinesi, 90 personel ile karla mücadele için hazır bekliyor.

Türkiye'de kış mevsiminin soğuk ve çetin geçtiği illerden Muş'ta, İl Özel İdaresi tarafından karla mücadelede kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımları büyük bir titizlikle yapıldı. Bu kapsamda 5 bin 700 kilometrelik yol ağında karla mücadele için kullanılacak olan iş makinelerinin bakımları, bıçak takımı ve zincir bakımları tamamlanarak, hazır hale getirildi. Deneyimli ustaların elinde bakım ve onarımları yapılarak 11 farklı bölgede kullanılacak olan 19 tanesi kiralık olmak üzere toplam 64 adet iş makinesi, 90 personel ile karla mücadele için hazır bekliyor.

Yer yer kar kalınlığının 10 metreye kadar ulaştığı bölgelerde sürekli olarak karla mücadele edecek olan İl Özel İdaresi ekipleri, ayrıca Bitlis'in Mutki ilçesi ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Batman ili sınırlarındaki yol ağlarında da çalışma yapacak. Bu kapsamda 7/24 esasına göre karla mücadeleye hazır olan ekipler, geçen yıl 5 bin 700 kilometrelik yol ağında 25 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi'ne ait 45 iş makinesinin karla mücadelede yetersiz kalmasından dolayı 19 tane ayrı iş makinesi kiraladıklarını söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "64 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadeleye hazırız. Yaz mevsiminde kullanılan 45 iş makinemiz kış mevsimine geçmeden önce Makine İkmal Müdürlüğümüz personellerince bakım ve onarımları yapılmış olup, kış hazırlığımız tamamlanmıştır. Bütün araçlarımızın kar bıçakları, zincirleri ve kış mevsimi ile ilgili diğer ekipmanları tamamlandı" dedi.

Muş'a kar yağışının geç gelmesini istediklerini ancak yağdığı gün itibariyle karla mücadeleyi etkin bir şekilde yapacaklarını belirten Yentür, "2019- 2020 yılı içerisinde 5 bin 700 kilometre olan yol ağımızda beş defa kadar kar yağmıştır. Karın yağmasından dolayı yaklaşık 25 bin kilometre yol temizlemesini yapmış bulunmaktayız. 366 köy, 208 mezramızın tamamının ve bunun yanı sıra özellikle bizim güneydeki sınırımız olan Bitlis, Batman ve Diyarbakır bölgelerinin coğrafyasının çok zor olduğunu var sayarak, tecrübeli elemanlarımızla bu zor coğrafyada vatandaşlarımızın her türlü sıkıntılarını giderip, onların şehre ulaşımlarını sağlayıp, seyrüseferlerini kolaylaştıracağız" diye konuştu.

Ağır iş makinelerinin bütün bakımlarını yaptıklarını söyleyen makine bakım ustası Mesut Oglago ise "Ağır kış şartları için iş makinelerimizin bütün bakımları tamamlanmıştır. Saha ekibimiz gönül rahatlığıyla ağır kış şartlarında çalışabilir" dedi.Muş'un kış memleketi olduğunu ve karla mücadelenin çetin geçtiğini ifade eden İl Özel İdaresi Makine İkmal Müdürü Fırat Öztürk, şunları söyledi: "Muş'ta yılın büyük bir kısmı kar altında geçmektedir. Bunun için de iş makinelerimizin gerekli bakım ve onarımlarını yaptık. İş makinelerimizin bakım ile onarımları çok zahmetli ve meşakkat gerektiriyor. Deneyimli ustalarımız bunun üstesinden gelmektedir. Bakım onarımlarımız yapılmış durumdadır. Eksik olanlar da tamamlanıyor. Karla mücadeleye hazır bulunmaktayız. Zincirlerimiz takıldı, takılmaya da devam ediliyor. Kar bıçaklarımız takıldı. Ufak- tefek bakım onarımlarımız, yağ bakımlarımız var. Bunları da tamamlayıp inşallah karla mücadeleye tamamıyla hazır bulunmuş olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------İş makinelerinden detay-İş makinelerinin bakım ve onarımından detaylar-Makine İkmal Müdürü Fırat Öztürk RÖP.-Makine bakım ustası Mesut Oglago RÖP.-İş makinelerine zincir takılmasından detaylar-Anons-Hazır iş makinelerinden detaylar-İş makinelerinin incelenmesinden detaylar-Anons-İş makineleri ve personellerden detay-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür RÖP.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Mardin'e gelen ilk otomobil turistlerin ilgi odağı oldu MARDİN'e gelen ilk otomobil olan ve 25 Aralık 2019'da Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ne bağışlanan 1952 model Chevrolet'i 11 ayda 20 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Mardinli Özyardımcı ailesinin önde gelen isimlerinden biri olan Yahya Bey tarafından satın alınan 1952 model Chevrolet, çocukları tarafından babalarının anılarını yaşatmak için müzeye bağışlandı. Araç, turistlerin ilgi odağı oldu.

Mardin'de 1913 yılında dünyaya gelen Yahya Bey, soyadı kanunu çıktıktan sonra da Özyardımcı soyadını aldı. 1930'lu yıllarda kardeşi Salih ile birlikte Amerikan yapımı çeşitli otomobil, kamyon ve otobüslerin alım satım işini yapan Yahya Özyardımcı, dönemin koşullarında yüksek bir fiyatla satın aldığı 1952 model Chevrolet otomobili Mardin'e getirtti. Bu otomobil yıllarca Mardinlilerin yanı sıra, kente gelen siyasetçi, bürokrat ve hakimlerin hizmetinde de kullanıldı.

Yahya Özyardımcı'nın 2007 yılında vefat etmesinin ardından Ankara'da yaşayan çocukları, bu aracı Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ne bağışladı. 25 Aralık 2019'da müzede yapılan cam bir alan içinde sergilenmeye başlayan otomobili 20 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Amerika'dan 2 arkadaşıyla birlikte Mardin'i gezmeye gelen Washington'daki Georgetown Üniversitesi öğrencisi Damai Vergara Hegi, kendi ülkesinde üretilen 1952 model bir otomobilin müzede sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Mardin'i çok beğendiğini, yemeklerine hayran kaldığını anlatan Hegi, "Bu otomobil çok güzel ve eski bir otomobil. Amerikan yapımı bir otomobil. Mardin'i gezmeye geldik Taştan yapılmış eski güzel evler, yapılar görünüyor. Mardin'i çok beğendim" dedi.

Gönüntü Dökümü: -------------Mardin kalesinden görüntü Otomobilin bulunduğu cam alan görüntüsüMuhabir Selim Kaya anonsuRöportajlarOtomobilden görüntüGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Selim KAYA/MARDİN=======================

Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen

DİYARBAKIR'da Dağkapı Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Özkan Yükselmiş, çocukluk hayaline kavuştuğu mesleğini yaparken, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) eğitimini sosyal medya üzerinden öğrencilerine ücretsiz olarak veriyor. Pandemi nedeniyle sosyal medyadan yaklaşık 25 bin hekim adayına eğitim veren Yükselmiş, çeşitli platformlarda gündüz görev yaptığı hastaneden çıktıktan sonra akşam eğitmenlik yaparak hekim adaylarına katkı sağlıyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Devlet Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Eğitmeni Dr. Özkan Yükselmiş, çocukluk hayali olan hekimliğe 2010 yılında kavuştu. Yükselmiş, 2013 yılından bu yana TUS eğitmenliği yaparken, şimdi de pandemi nedeniyle sosyal medya üzerinden yaklaşık 25 bin hekim adayına eğitim veriyor. Yükselmiş, gündüz görev yaptığı hastaneden çıktıktan sonra çeşitli platformda hekim adaylarına eğitmenlik veriyor.

'PANDEMİ SÜRECİYLE BİRLİKTE ONLİNE EĞİTİMLER ÇOK İLERLEDİ'Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Eğitmeni Dr. Özkan Yükselmiş, pandemi nedeniyle online eğitimlerin artığına dikkat çekti. Yükselmiş, "Şu anda da birçok tıp fakültesi öğrencisi online eğitimle insanlığın en kutsal görevini öğrenmekle meşgul. Biz burada tıp fakültesi öğrencileri, doktor adayları için ücretsiz dersler düzenliyoruz. Sosyal medyada verdiğim eğitimle hekim adaylarına destek oluyorum. Pandemiden önce tıp fakültesi olan illere konferanslara, kongrelere gidiyorduk. Yılda ortalama 20 üniversiteye uğruyorduk. Röntgen ve tomografi yorumlamak için özel kanalımız var. Tecrübelerimizi meslektaşlarımıza aktarıyoruz. TUS'a hazırlanan 6'ncı sınıf öğrencilerine ya da yeni mezun doktor adaylarına sorular çözüyoruz. Videolar hazırlıyoruz. elimizden geldikçe canlı yayınlar yapıyoruz. Özellikle pandemi süreciyle birlikte online eğitimler çok ilerledi" dedi.

'GÜNDÜZ HASTALARA BAKIYORUM, AKŞAM DA ÖĞRENCİLERE DERS VERİYORUM' Yükselmiş, görev yaptığı hastanede gündüz hastalara baktığını akşam ise hekim adayları için ders verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Doktorluğumuzu da aynı zamanda devam ettiriyoruz. Gün içinde de koronavirüs hastalarına, fizik tedavi hastalarına bakıyorum. Akşamları da öğrencilerimize soru çözüyorum. Branşımla ilgili gelişmelerden haberdar ediyorum. Sosyal medyadaki kanallarımıza ulaşım ücretsizdir. Fakat bazı noktalarda detaylı eğitim isteyen arkadaşlarımızı ücretli yerlere yönlendirebiliyoruz. Şu anda da insanlar bir tercih döneminde. Tercihlerde nelere dikkat etmeleri lazım bunlarla ilgili uzun bir canlı yayın yaptık. 20'ye yakın doktoru konuk ettik. Mart ayındaki TUS'a hazırlanmak isteyen doktor adayları var. 14 bin insan bu sınava giriyor. 4,5 aylık bir süre içinde neye nasıl çalışmalı, hangi aşamada nasıl yardım almalı gibi bununla ilgilide kayıtlar sürüyor. Buralara girebiliyor. Bunun dışında belli günlerde akşamları soru çözümleri oluyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı