İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı

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Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un Tekirdağ’da faaliyete geçireceği yeni şubesi için gerçekleştirdiği toplu iş görüşmesi yoğun ilgi gördü. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar ve yaşanan izdiham kameralara yansıdı.

"VAZGEÇEMEYENLERLE VEDALAŞABİLİRİZ"

İş görüşmesi sırasında adaylara yapılan bilgilendirmede hijyen ve kurumsal standartlar kapsamında sakal kuralına vurgu yapıldı. Mülakatı gerçekleştiren yetkilinin, "Sakal bizim için çok kritik bir konu. Vazgeçemeyen arkadaşlarla vedalaşabiliriz" ifadelerini kullanması başvuru yapanlar arasında dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN ÇALIŞMA ŞARTLARI

İş başvurusunda yaşanan yoğunluğun ardındaki çalışma şartları ve sağlanan sosyal haklar da ortaya çıktı. Köfteci Yusuf'un yeni personeline sunduğu imkanlar şu şekilde sıralandı: