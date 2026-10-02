MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti

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Türk futbolunda son dönemde peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından gözler UEFA'ya çevrildi. Hakemlere yönelik soruşturma, MHK'daki gelişmeler ve yüzlerce kulüp yöneticisinin bahis gerekçesiyle disipline sevk edilmesinin ardından UEFA'nın Türkiye'deki süreci yakından izlemeye aldığı iddia edildi.

Fatih Doğan'ın haberine göre UEFA, Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi almak ve süreci takip etmek amacıyla harekete geçti.

"TÜRKİYE'DE NELER OLUYOR?"

Haberde UEFA'nın Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından "Türkiye'de neler oluyor?" sorusuna yanıt aradığı belirtildi. Avrupa futbolunun yönetim organının Türkiye'deki süreci yakın takibe aldığı ve gelişmeleri yerinde incelemek üzere gözlemci gönderme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

HAKEMLER DOSYASINDA PEŞ PEŞE GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gündoğdu ve beraberindeki 6 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakem klasmanları, görevlendirmeler ve atama süreçlerine ilişkin çeşitli iddialar da incelemeye alındı.

YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Kol ve Erel hakkında "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

448 KULÜP YÖNETİCİSİ PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türk futbolunda bir diğer önemli gelişme ise TFF'nin bahis soruşturması kapsamında yaptığı toplu sevk oldu. TFF, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev yapan ve görev dönemlerinde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti. UEFA'nın gözlemci gönderme hazırlığında olduğu iddiası da Türk futbolunda tüm bu gelişmelerin art arda yaşandığı bir dönemde gündeme geldi.