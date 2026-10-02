Haberler

Ünlü spiker Erhan Çelik'in doktor eşinin ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü spiker Erhan Çelik'in doktor eşinin ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dr. Özlem Gültekin Çelik'in 13 Ağustos'ta İzmir'de hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Otopsiyle yüksek dozda propofol indüksiyonu sonucu öldüğü belirlenen Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettikleri iddia edilen şüpheliler gözaltında.

  • Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in otopsisinde yüksek dozda propofol indüksiyonu sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
  • Soruşturma kapsamında Çelik'in ölümüne neden olan maddeyi temin ettikleri iddia edilen Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.
  • Özlem Gültekin Çelik 13 Ağustos'ta İzmir'de hayatını kaybetti.

Haber spikeri Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Otopside yüksek dozda propofol sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Çelik'e söz konusu maddeyi temin ettikleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 13 Ağustos'ta hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma sürüyor.

OTOPSİDE ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Özlem Gültekin Çelik'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopside, yüksek dozda "propofol indüksiyonu" sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GİZLİ TANIK BEYANLARI VE TELEFONLAR İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında gizli tanık beyanları alınırken cep telefonlarında da inceleme yapıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda, olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeyi temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek

Bomba iddia: Ligler ertelenecek
Görüntü ortaya çıktı! İşte Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan evinden böyle alındı! Operasyondan ilk görüntüler
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye'yi işaret ettiler: Büyük bir şey olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı

Savaş sürerken dengeleri değiştirecek talimat: Artık hiçbir kural yok
Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var

Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var
Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar

Baba ve kızından 10 yıl sonra barışma pozu! Bir de sürprizleri var
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

MHK Başkanı ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu: Özgür Abi AVAR olsun
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Test sonucu belli oldu