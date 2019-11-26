Komik sözler! En komik sözler, gülmek ile ilgili sözler ve esprili sözler

26.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:08

Arkadaşlarınız komik sözlerle güldürmek ve sevdiklerinize kahkaha attırmak ister misiniz? En komik sözler, gülmek ile ilgili sözler, esprili sözler ve çok komik sözlerle bir stand up gösterisi yapabilirsiniz. Gülmek ile ilgili sözler, çok komik sözler, esprili sözler ve komik sözler.

KOMİK SÖZLER

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Asgari ücretin ta kendisi benim. Hayatıma giren benimle asla geçinemiyor.

İçimde gerçek anlamda yatan zeki biri var. Ama sıkıntı yatıyor olması.

Giden birinin arkasında asla beddua etmemelisiniz. Küfürle beraber bir tükürün bir de çok şükür demeniz yeterli olacaktır.

Otobüs tıklım tıklım şoför bile ayakta gidiyor, teyze de pis pis bana bakıyor. Lan ayaktayım zaten, ne yapayım öleyim mi teyze ya.

Neymiş kendimi çok pozitif hissediyorum. Ya sen gebelik testi misin? Alkali pil misin? Akü müsün? Nesin sen.

Kızın boyu 1.50, sen benim sinirli halimi görmemişsin diyor. Ya biz seni göremiyoruz ki hallerini nasıl görelim?

Ben seni sevdim diye sen de beni sevmek zorunda değilsin tabi. Ama en azından bir arkadaşını ayarlayabilirdin. Çok kalpsizsin.

Dün gece seni o kadar aradım ki, soğuk vücuduma dokunmanı o kadar istedim ki, yatağa çıplak ve sensiz girmek zorunda kaldım! Neredeydin benim canım pijamalarım?

Kadınların kuaförde saç yıkatma olayı çok güzel. Arkaya yaslanıp keyfini çıkarı yoyolar. Berber bizim kafamızı lavaboya sokuyor nefes alamıyoruz lan.

Meteorolojiden açıklama: Evden çıkarken yanınıza şemsiye, güneş gözlüğü, yağmurluk, güneş kremi, kışlık kaban, mayo alın.

Biz Anadolu'ya göç ederken; Çinliler falan bizim arkamızdan " gerçekten gittiler mi lan " diye baktıkları için gözleri kısıldı.

Şarjım %100 olunca kendimi süper kahraman gibi hissediyorum, tren altında kalacak küçük bir çocuğu kurtarabilirmişim gibime geliyor.

Taksici '3 lira bozuk yok, hakkını helal et' dedi. Ben de '3 liralık daha sür' dedim. Şuan eve doğru yürüyorum. Fakiriz ama keriz değiliz.

5. sınıftayım babam teşekkür getir bilgisayarını yenileyeceğim dedi, ben de getirdim, geldi f5' e basıp gitti. O gün bu gündür başarıya küsüm.

Otobüs tıklım tıklım şoför bile ayakta gidiyor, teyze de pis pis bana bakıyor. Lan ayaktayım zaten, ne yapayım öleyim mi teyze ya.

Bugün çok güzel bi kız yanıma gelip masamdaki sandalyeyi göstererek tebessümle boş mu dedi. Heyecanlandım ee evet dedim. Sonra sandalyeyi alıp gitti..

Hakimlik sınavını kazanamayıp ağlayan arkadaşıma "daha gözyaşlarına bile hakim olamıyorsun" dedim. artık arkadaş değiliz.

Hastanede filmimi çektiler, doktora "hangi kanalda oynayacak ?" diye sordum. Oksijen tüpüyle kovaladı :(

Adam sümer dili ve edebiyatı okumuş,devlet bana kadro açmıyo diyo, lan oğlum o devletin 4000 önce yıkıldığını sana kimse söylemedi mi?

Bu elit misafir çocuklarını hiç sevmiyorum, gelmiş satranç oynayalım diyor, ulan gel bilgisayara otur döve döve kaldırayım. Döngüyü ne bozuyorsun.

-Anne hangi takımı tutuyorsun?

+Nevresim takımını, sen de bi ucundan tut katlayalım şunu.

Saatler ileri veya geri alındığında akıllardaki tek soru; daha mı fazla uyuyacaz??

Rihanna paraya para demiyor, money diyor. Çünkü Rihanna Türkçe bilmiyor

Doktor olsam her gün kendime rapor yazıp işe gitmem. Yine zeka doluyum.

Eski sevgililerimin hepsine 14 Şubat'ta kandil mesajı atacağım… Aşka gelmediler bari imana gelsinler.

Wesley sneijderin kendi açtığı ortaya kendi vuracak diye korkuyorum….

Yabancı ailelerde odaların kapısı açık olsa bile kapıyı çalıp öyle giriyorlar bizimkiler kilitli kapıyı zorluyor lan.

+ Kanka nerdesin ? – Metro da + Trafik var mı ? – Hee arkada ki metro bizi sollamaya çalışıyor.

+Kanka o kız sana bakmaz – Bakar +Bakmaz – Pardon bakarmısınız +al işte baktı

Hatayı kendinizde aramayın, Hatay Akdeniz BöÎgesindedir.

-Seni seviyorum +ben de seni -seni ozledim +ben de seni -ben halıyım +ben deseni

Otobüste ikram edilen keki eve getiren anne gibisi yoktur.

Tuvaletin kapısını tıklattım, içerideki adam "gel" dedi. Hayatımda hiç bu kadar bozulmamıştım.

Kararsız kaldığım bi iş için 5 kişiden akl alıyım da sonra yine kendi bildiğimi yapıp her şeyi mahvedeyim.

Hava sıcak olsun soğuk olsun parçalı bulutlu olsun sürekli kendimi çay içerken buluyorum. Adamlar ne biçim icat yapmışlar.

Şehirlerarası otobüsün mola yerindeki yıkanışı seyretmekten zevk alanlar burada mı?

Az evvel yanımdan topuklu giymiş bir fondöten geçti.

Sevgilimle Everest dağının tepesine çıktık. Hazır çıkmışken terk ettim. Sonuçta her şeyi 'zirve'de bırakmak lazım.

Az önce otobüsteydim. Arkadan bir kadın "Şu parayı alır mısınız" dedi. Aldım parayı cebime koydum, ne kadar iyi insanlar var bu dünyada.

2 gecedir yıldız kayıyor sanıp dilek tutuyordum meğer 5. kattan komşu sigara atıyormuş.

Mesela 19. kanalı açak istiyorsam; 1 ve 9 uzak diye 22. kanalı açıp 3 kere geri tuşuna basıyorum. Bütün hayat stratejim bu.

Napıyon lan, kendine gel şeklinde sizi toparlayan bir dostunuz yoksa eksiksiniz.

Yüzmek zayıflatıyorsa balinalar nerde hata yapıyorlar?

Annem sende göz var dedi.. 23 yıl sonra fark etmesine çok şaşırdım gerçekten.

Fırıncı "bak sana sıcacık ?km?k v?riyorum" d?di. Abi nasılsa ?v? gidinc? ann?m bayatları y?dir?c?k d?dim. Sarıldık ağlaştık.

GÜLMEK İLE İLGİLİ SÖZLER

Gülmek ile ilgili sözler, gülmek ile ilgili güzel sözler ve gülmekle ilgili güzel sözlerle arkadaşlarınız kahkahaya boğabilir, esprili ifadeler kullanabilirsiniz. İşte en güzel gülmekle ilgili sözler…

Mutlu olduğumuz için gülmeyiz, güldüğümüz için mutluyuzdur. William James

Gülmekten aciz insan; ya kendine ihanet halindedir ya da dostlarını satar. Thomas Brooks

Biz çok güldüğümüzde daha gülerken sozadresi.com ağlayacağımızı düşünüp suratını asan insanlarız. Ece Tanrıkulu

Açlıktan ölüyorsan, dost sana kapısını açıyor, seni sofraya götürüyor, senin için süt tasını dolduruyor, ekmeği bölüyorsa, içtiğin şey gülümsemedir. Antoine de Saint Exupery

İnsanların ölmesiyle yaşamın gülünçlüğü nasıl değişmezse, insanların gülmesiyle de yaşamın ciddiliği değişmez.

Sevmek için yaratılmış kalpler bomboş niye? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye?

Öyle güzel gülmelisin ki, insanlar seni ağlatmaya utanmalı. Gabriel Garcia Marquez

Kahkaha, iki insan arasındaki en yakın mesafedir. Victor Hugo

Bol bol gülümse, hem maliyeti sıfırdır hem de bedeline paha biçilmez. Jackson Brown

Gülmek bir güneştir, insanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder. Victor Hugo

Gülmek her zaman mutlu olmak için değildir. Bazen öyle gülmeler vardır ki; en büyük acıları gizlemek içindir. Bob Marley

İnsan bu dünyada o kadar ıstırap çeker ki bütün canlı yaratıklar arasında, yalnız o gülmeyi, icat etmek zorunda kalmıştır. Friedrich Nietzsche

Gülüşünü ayrı seni ayrı seviyorum.

Milyarlarca gülüş arasında seninki favorim.

Bütün insanlar aynı dilde gülümser.

Her ağlamanın elbet bir gülmesi vardır. Katibi

İnsan gülebildiği kadar insandır. Moliere

Diyorum ki dünya senin gülüşün kadar temiz olsa.

Aşık olmam sanırken gülüşün rezil etti beni.

Gülüşünü sevmek diye bir şey var işte o çok tehlikeli.

Tebessüm, kana en hızlı karışan ilaçtır.

Gülmek hayatı karşına alabilmek demektir. Serkan Özel

Ağlamamak için her şeye gülerim. Beaumarchais

İnsan mutluluktan gülmezmiş; güldüğü için mutlu olurmuş!

Gülmek bir mükâfattır, ağlayan gözlerin gördüğü.

Güzellik güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun. Charles Reade

Unutup gülmek, hatırlayıp üzülmekten çok daha iyidir.

Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz Dale Carnegie

Her kahkaha, bir bardak kana bedeldir. Henry Bergson

Gülme, yan etkileri olmayan yatıştırıcı bir ilaçtır. Arnold Glashow

Gülme iki insan arasındaki en kısa mesafedir. Victor Borges

Ne güzel söylemiş şair; gülmeyi çocuklar icat etti, bizler tüketiyoruz.

Gülümseme, dudaklarınla yapabileceğin en iyi şeydir. Anonim

Haddini bilmez gülüşlerim vardır benim; dosta keyif, düşmana acı verir.

Güler yüzlü olmayan bir kişi, dükkân açmamalıdır. Konfüçyüs

Bir gülüyorsun sen bir gülüyorsun tamam diyorum dünya bitti kapatıp gidelim.

Güzel bir gülüş karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer.

Gülen gözlerinin bebeğinde, kendimi görebilmekti dileğim. Cemal Süreya

Kahkaha, iki insan arasındaki en yakın mesafedir. Victor Hugo

Beni isterseniz dövün; ama bırakın istediğim gibi güleyim. Jean B. Moliere

Öyle güzel gülüyorsun ki, tamam diyorum yeter bu kadar yaşadığım.

Komiklik ve gülme kapasitesi gülendedir, gülünende değil. Charles Baudelaire

En fazla boşa giden günlerden biri; hiç gülmediğimiz günlerden biridir.

Hayat bir ayna gibidir. Gülümserseniz o da size gülümser. Peace Pilgrim

Öyle güzel gülüyorsun ki, tamam diyorum yeter bu kadar yaşadığım.

Gülme, yan etkileri olmayan yatıştırıcı bir ilaçtır. Arnold Glashow

Gülmek hayatı karşına alabilmek demektir. Serkan Özel

İnsan gülebildiği kadar insandır. Moliere

Ne güzel söylemiş şair; gülmeyi çocuklar icat etti, bizler tüketiyoruz.

Güler yüzlü olmayan bir kişi, dükkân açmamalıdır. Konfüçyüs

Ümit korkusu bana hayret sermayesi oldu. Gülmek mi, ağlamak mı gerek bilmem. Nabi

ESPİRİLİ SÖZLER

Espirili sözler ve komik espirili sözlerle çevrenizi güldüren birisi olabilir, sevdiklerinizi kahkahaya boğabilirsiniz. İşte ne güzle esprili sözler…

Hasretin öldürdü beni! Şimdi geceler çaresiz. Şimdi yağmur damlası gelip konar dudaklarıma sessiz. Söylemiş miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.

Çok yorulmuş olmalısın. Bütün gün beynimin içinde koşturup durdun..

Mutluluk herkesin hakkıysa eğer kesinlikle birisi benim hakkımı yiyor.

Kuaförden çıkan kız öz güven patlaması yaşarken, berberden çıkan erkek eve gitmenin en kısa yolunu arar.

Aşk dediğin şey bitki isimleri başlar ancak hayvan isimleriyle sona erer.

Sen bana bir adım gel, ben sana bir değil, iki değil, üç değil, tam dört kavanoz bal 100 TL.

Baktım ki gidiyor. Ardından 2 rekat şükür Namazı kılcan yeğenim.

Kalemi yere attım ama düşmedi… +Neden? -Çünkü pilot kalem.

Gel Birlikte Yemek Duası Edelim; Ömrümü Yedin Yemin Ederim.

Bir yıldız gibi kayarım hayatından, yapabileceğin tek şey; dilek tutmak olur.

Herkese yüz verdim 96'sını geri alırım etrafımda 4 dönersin. 98'sini geri alırım 2'lersin.

Erkeklerin hepsi odun diyen kızlar hergün o kadar makyajı ormana gitmek için mi yapıyosunuz?

Şimdi nüfus sayımı yapılsa senide adamdan sayacaklar ya ona yanıyorum.

Sırf sevgilisi ödüyo diye yemeğe yüklenen değil de, "ben bi su alayım zaten gelmeden önce evde yemiştim" diyen kızı tercih ederim.

Biliyorsan konuş örnek alsınlar bilmiyorsan sus adam sansınlar.

-Gel içelim, +Ramazandayız ama! -Biranın üstünde ramazanda içmeyiniz yazmıyor ki.. -Soğuk içiniz yazıyor.

Bana kötü kalplisin demiştin, haklıydın! Çünkü orada sen vardın!

Sendeki hava benim bisikletin tekerinde de var.

Kızlar kendisiyle ilgilenmeyen erkeklerden hoşlanıyor diye, 3 yıldır hoşlandığım kıza merhaba bile demiyorum. Umarım mesajı almıştır.

Az önce kaza yapan araçların yanına gidip "kazanız mübarek olsun" dedim. Kırık tamponla kovaladılar.

Sevgilim olduğunda, birden bire artan kısmetler için çok acayip küfürlerim var. Yalnızlıktan ölürken neredeydiniz? Laann!

Adamın biri şoka girmiş karısıda migrosa.

Sizinde buzdolabınızın yumurtalık bölümünde limon var mı?

Karşılık alamadığın bir aşkın ve şekil almayan bir saçın varsa (uzatmayacaksın).

Elin oğlu uzayda yaşamı araştırıyor bizimkiler sigaranın külünü hiç dökmeden sonuna kadar içebilmenin peşinde.

Matematik hocasını çözdüm ama soruyu çözemedim.

İki dirhem bir çekirdekse bir dirhem yarım çekirdek.

Geçen gün hastaneye gittim, doktor dedi neyin var ? bende dedimki; doktor değilmisin? bil..

Elektiriği Edison Buldu Faturayı Bize Kitledi.

Aşk acısı da neymiş, senin hiç %1 şarjın kaldı mı.

Ben bardak kırsam sakarım, Annem kırsa nazar, Babam kırsa bu bardağın burda ne işi var..

Saçlarımız 3 numara olsada gülüşlerimiz her zaman 10 numara.

Otobüse binen kişiye aşık olup, indikten sonra aşk acısı çeken tek milletiz.

Ben zor bir insanım ne demek? Üç bilinmeyenli denklem misin, polinom musun, integral misin?

Kapının önünde aşk yapma aşkın gözü kördür ama komşuların ki asla.

Gidenler yokluklarıyla değil giderken söyleyemedikleri sözler yüzünden hüzün verirler!

Sana şarap vereceğim, iç ama sarhoş olma. Sana bir gül vereceğim, kokla ama soldurma. Sana kalbimi vereceğim, sev ama incitme.