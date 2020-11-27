Kıymalı yemek tarifleri: Birbirinden lezzetli kıymalı yemekler, Evde tepsi kebabı tarifi! Evde patlıcan kebabı tarifi!

Kıymayla yalnızca köfte yapılır algısını yıkacak birbirinden güzel ve birbirinden farklı kıymalı yemekleri bu yazıda bulabilirsiniz. Geleceksek ve modern Türk mutfağının en lezzetli kıymalı yemeklerini bu yazıda bulabilirsiniz. Peki en lezzetli kıymalı yemekler hangileridir?

Kıymalı yemekler denildiği zaman aklınıza sadece köfte geliyorsa burada çok farklı yemek tarifleri göreceksiniz demektir. Geleneksel Türk mutfağında neredeyse yemeklerin tümünde et mutlaka kullanılır. Bu etli yemekleri bir de kıymayla denemeye hazır mısınız? Birbirinden lezzetli ve pratik kıymalı yemekler bu haberde sizler için derlendi! Bu geleneksel lezzetleri siz de evinizde püf noktalarıyla pişirebilirsiniz.

FIRINDA KARNIYARIK TARİFİ (KIZARTMA DERDİ YOK!)

Kıymalı yemekler tariflerine yine bir patlıcanın lezzetine doyacağınız tarifle devam edelim. Sofraların en sevilen kıymalı patlıcan yemeği: Karnıyarık. Yanında da pilav ve cacık! Karnıyarık çoğu ev hanımı tarafından çok uğraştırıcı bulunur. Çünkü patlıcanları tek tek kızartmak hem uğraştırıcıdır hem de mutfakları mahveder. Bu tarifimiz tam da böyle derdi olan ev hanımları için. Patlıcanları kızartmadan da tam kıvamında karnıyarık yapabilirsiniz!

Malzemeler:

250 gram kıyma

6 adet patlıcan

1 adet yeşil biber

1 adet sivri biber

1 adet kırmızı kapya biberi

1 adet büyük boy kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Üzeri için:

İnce kıyılmış maydanoz

Hazırlanışı:

İlk olarak fırınımızı önceden 200 derecede ısıtmaya başlıyoruz. İlk başta fan açık olabilir ama yemeği pişirmeye koyduğumuzda kurutmaması için fanı mutlaka kapatmalıyız.

Patlıcanları alacalı şekilde soyalım. (Bir patlıcanın yarısını iç harcı için kullanırsak çok güzel lezzet katacaktır) Soyduğumuz patlıcanları kararmaması ve acı olmaması için tuzlu su içerisinde bekletelim.

Patlıcanların üzerine derin olmayacak şekilde çizikler atalım ya da çatal yardımıyla delelim. Daha sonra fırça yardımıyla üzerlerini biraz yağlayalım.

Yağlanan patlıcanları 15-20 dakika fırında kızartalım.

Patlıcanlar fırında pişerken iç harcını yapmaya başlayalım. Bir tavanın içerisine sıvı yağı alalım ve kıymayı kavurmaya başlayalım.

Soğanları ya rendeleyelim ya da incecik doğrayalım. Sonra da kıymanın üzerine ekleyerek kavurmaya devam edelim.

Kavrulan kıyma harcının içerisine sırasıyla küçük küçük doğranan biberleri, kullanacaksanız kabuğunu tamamen soyduğunuz patlıcanları (rendeleyebilirsiniz de) ve domatesi de harcın içerisine ekleyelim. Ve harcı iyice pişirelim.

İç harç hazırlanırken bir yandan patlıcan da iyice pişmiş olacak. Patlıcanları fırından alalım ve çatal ya da bıçak yardımıyla ortalarını açalım. Daha sonra harcı içine koyalım. Harç sıcak ya da soğuk olabilir, fark etmez. Zaten tekrar fırında beraber pişecekler.

Hazırlanan karnıyarıkların etrafına sıcak su dökelim. Burada sade kaynamış su ya da salçalı su kullanabilirsiniz. 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirelim. Piştikten sonra maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

EVDE TEPSİ KEBABI

Kıymalı yemekler denildiği zaman akla ilk gelen yemeklerden biri Hatay'ın sevilen lezzeti Tepsi Kebabı. Tepsi Kebabı lezzetiyle insanı kıyma ziyafetine doyuruyor. Üstelik Tepsi Kebabı yemek için Hatay'a kadar gitmenize gerek yok! İşte evde kolay tepsi kebabı tarifi!

Malzemeler:

1 kg dana/kuzu karışık kıyma

1,5 yemek kaşığı biber salçası

1 adet soğan

1 demet maydanoz

2 adet sivri biber

3 diş sarımsak

Yarım tatlı kaşığı kimyon

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarımtatlı kaşığı karabiber

Yarımtatlı kaşığı pul biber

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ

1 su bardağı su

Üzeri için:

1 adet domates (dilerseniz 5-6 adet çeri domates de kullanabilirsiniz)

1 adet biber

1adet kırmızı kapya biberi

Hazırlanışı:

Derin bir sini ya da tepsinin içerisine kıymayı alalım. Soğan, maydanoz, sivri biber ve sarımsağı ince ince kıyalım ve kıymaya ekleyelim. Daha sonra baharatların tümünü de ekleyelim ve iyice yoğuralım.

Malzemeleri iyice yoğurduktan sonra kıymayı tepsiye iyice yayın. Direkt olarak karıştırdığınız tepside de pişirebilirsiniz. Harcı iyice yaydıktan sonra üzerine de iyice bastıralım. Kıyma ne çok ince olmalı ne de çok kalın.

Hazırladığımız kıyma harcını 8 eşit parçaya dilimleyelim. (Kaç porsiyon isterseniz o kadar dilimleyebilirsiniz.) Bu sayede sosu daha iyi çekecek ve daha iyi pişecektir.

Bir kasenin içerisinde biber salçasını sulandıralım. Eritilmiş tereyağını kebabın üzerine eşit bir şekilde dökelim. Bir fırçadan yararlanabilirsiniz. Daha sonra da sulandırdığımız salçayı üzerine yine eşit bir şekilde dökelim.

Üzerini biberler ve domateslerle süsleyelim.

Önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirelim. Piştikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

EVDE PATLICAN KEBABI TARİFİ

Kıymalı patlıcan yemekleri arasında en sevileni hiç kuşkusuz Patlıcan Kebabı! Patlıcanın piştikten sonraki yumuşaklığı, kıymaya verdiği lezzeti ve daha nicesi.. Bundan sonra canınız Patlıcan Kebabı çektiğinde restorana gitmenize gerek kalmayacak! İşte hem daha lezzetli hem daha ekonomik Evde Patlıcan Kebabı!

Malzemeler:

4 adet orta boy kemer patlıcan

600 gram orta yağlı kıyma

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Püf Noktaları:

Kıymalı patlıcan yemekleri için patlıcanın tazeliği çok önemlidir. Bu yüzden sert ve taze patlıcan seçmelisiniz.

Patlıcanı doğradıktan sonra tuzlu suda bekletmenizi tavsiye ederiz. Çünkü acı olması kebaba da acı bir patlıcan lezzeti verecektir. Tuzlu suya koyarsanız böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Ayrıca patlıcanın kabuklarını kesinlikle soymamanızı tavsiye ederiz. Soyarsak hem Patlıcan Kebabı lezzeti olmaz, hem de yanabilir.

Eğer mangalda yapmayacaksanız ve döküm tavanız yoksa bir fırın tepsisinin içerisinde sulandırılmış salçalı su ile de pişirebilirsiniz. O da çok lezzetli olmaktadır.

Hazırlanışı:

Kebabın kıymasını hazırlamak için derin bir kap içerisine kıymayı, zeytinyağını, tuzu, karabiberi ve pul biberi alalım. İyice yoğuralım. Yoğurduğumuz kıyma harcını bir süre buzdolabında dinlendirelim.

Kıyma dinlenirken iyice yıkadığımız patlıcanların sap ve uç kısımlarından keselim ve patlıcanları eşit parçalara keselim. Tuzlu su içinde bekletelim. Patlıcanlar çok ince olmamalı.

Buzdolabından kıymayı çıkaralım ve elimizle ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak köfte haline getirelim. Yuvarlak olmalı.

Patlıcan dilimlerini bir kağıt havlu yardımıyla kurutalım. Eğer şişte yapacaksanız 1 dilim patlıcan 1 dilim kıyma olacak şekilde dizelim. Eğer tepside yapacaksak yatay şekilde yine bir patlıcan bir kıyma olacak şekilde dizelim. Çok fazla sıkıştırmamaya dikkat edelim.

Hazırladığımız patlıcan kebabının üzerine zeytinyağı gezdirerek ızgarada pişirelim. Fırında yapacaksanız salçalı/domatesli sosu dökelim ve fırına atalım.

Patlıcan kebabının yanına domates ve biber de közleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

KIYMALI PATATES YEMEĞİ

Kıymalı yemekler arasında en pratiği ve en çok bilineni kıymalı patates yemeğidir. Her evde mutlaka pişen Kıymalı Patates yemeği için geleneksel anne yemeklerinden biri de diyebiliriz. Hele ki yanında mis gibi bir pilav ve cacık olunca..

Malzemeler:

300 g yağsız kıyma

8 adet orta boy boy patates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça (ister domates isterseniz de domates biber karışık kullanabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı toz biber

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

2,5 su bardağı su

Hazırlanışı: