'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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"Kirli insanlara direnmeyi bıraktım" diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından "Dünya bu kadar pisken kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım" diyerek çamaşır makinesinin önünde verdiği jartiyerli pozlarını paylaştı.

Genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını ve hamile kaldığını ileri süren Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

"KİRLETMEYİ SEVENLERE DİRENMEYİ BIRAKTIM"

Cesur kıyafet tercihleriyle her daim adından söz ettiren Aygün Aydın, son olarak çamaşır makinesinin önünde cüretkar pozlar verdi. Kirli sepetini de yanına alan Aydın, peş peşe jartiyerli kıyafetiyle poz verdi. Fotoğraflarını 912 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Aydın, "Dünya bu kadar pisken temiz kalamıyorum hangi başarıyı giysen çamur atarlar ruhu çamur insanlar bu yüzden kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım" notunu yazdı.

'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

Genç ismin paylaşımlarına anlam veremeyen takipçileri, "Psikolojik destek almayı dene" ve "Bu pozlara gerek var mıydı" yorumları yaptı.

İşte Aygün Aydın'ın dikkat çeken pozları...

'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: 'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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