Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine AK Parti'den tepkiler peş peşe yükseldi
TBMM Genel Kurulu'ndaki 2022 Bütçe Görüşmeleri sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma sırasında yaptığı el hareketine bakanlar ve AK Partililerden sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kendisi adına utanmaktan biz yorulduk. Diyecek lafımız yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, konuşması sırasında yaptığı el hareketi ile tartışmalara neden oldu.
CHP Lideri el hareketini yaptığı konuşmasında, "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözlerin ardından yaptığı el hareketi ile Meclis'te tansiyonu yükseltti. AK Parti sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri yükseldi. AK Partili milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini savundu.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun el hareketinin ardından yaptığı konuşmasında, "Bu meclisin itibarı yerindedir. Bir parti genel başkanı kürsüde genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde iç tüzük 160'a göre kınama cezası gerektiğini bu yüzden Meclis'in görüşmelere ara verilerek kınamanın verilmesini talep ediyorum" dedi. Ünal'ın talebi üzerine görüşmeye 5 dakika ara verildi.
Öte yandan Meclis'e verilen aranın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz aldı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle ilgili, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir. Hiçbir gruba karşı yapılmadı." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun hareketine AK Parti Milletvekilleri ve sosyal medyadan sert tepki geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'na yaptığı hareketten dolayı sert tepki göstererek "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Yaşı 72! En büyük 2. partinin genel başkanı! Kaset kumpasıyla da olsa Atatürk'ün oturduğu koltukta! Yaptığı hareket bu! Kendisi adına utanmaktan biz yorulduk. Diyecek lafımız yok!" tepkisini gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "Bazen yaş kemale ermiyor, eremiyor. Kemal Bey'in Gazi Meclis'te olduğunu ve kime hitap ettiğini unutarak yaptığı bu en hafif tabirle "edepsiz" hareketten hicap duyuyoruz. Milletimize de mi saygınız kalmadı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özalan "Kemal Kılıçdaroğlu, Tbmm'de kadın milletvekillerimizin karşısında rezil bir hareket yaptı. Yaptığı hareket de kendisi de tarihin çöplüğünde yer alacak." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Kılıçdaroğlu'nun hareketine Hacı Bektaşi Veli'nin sözünü hatırlatarak tepki gösterdi.
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
Haberler.com - Son Dakika Haberleri