Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine AK Parti'den tepkiler peş peşe yükseldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, konuşması sırasında yaptığı el hareketi ile tartışmalara neden oldu.

"AMERİKA'DAKİ AVRUPA'DAKİ ENFLASYONU SIRTIMIZA YIKIYORLAR"

CHP Lideri el hareketini yaptığı konuşmasında, "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ VEKİLLER HAREKETE TEPKİ GÖSTERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözlerin ardından yaptığı el hareketi ile Meclis'te tansiyonu yükseltti. AK Parti sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri yükseldi. AK Partili milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini savundu.

"KINAMA VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun el hareketinin ardından yaptığı konuşmasında, "Bu meclisin itibarı yerindedir. Bir parti genel başkanı kürsüde genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde iç tüzük 160'a göre kınama cezası gerektiğini bu yüzden Meclis'in görüşmelere ara verilerek kınamanın verilmesini talep ediyorum" dedi. Ünal'ın talebi üzerine görüşmeye 5 dakika ara verildi.

ÖZGÜR ÖZEL: GENEL BAŞKANIMIZ ELİNİ ELİNİN SIRTINA VURMUŞTUR

Öte yandan Meclis'e verilen aranın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz aldı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle ilgili, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir. Hiçbir gruba karşı yapılmadı." dedi.

VARANK: BİR TEK KÜFÜRLÜ EL HAREKETİ YAPMADIĞI KALMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun hareketine AK Parti Milletvekilleri ve sosyal medyadan sert tepki geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'na yaptığı hareketten dolayı sert tepki göstererek "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.

BÜLENT TURAN: KENDİSİ ADINA UTANMAKTAN YORULDUK

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Yaşı 72! En büyük 2. partinin genel başkanı! Kaset kumpasıyla da olsa Atatürk'ün oturduğu koltukta! Yaptığı hareket bu! Kendisi adına utanmaktan biz yorulduk. Diyecek lafımız yok!" tepkisini gösterdi.

HAMZA DAĞ: HİCAP DUYUYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "Bazen yaş kemale ermiyor, eremiyor. Kemal Bey'in Gazi Meclis'te olduğunu ve kime hitap ettiğini unutarak yaptığı bu en hafif tabirle "edepsiz" hareketten hicap duyuyoruz. Milletimize de mi saygınız kalmadı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.

ALPAY ÖZALAN: TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YER ALACAK

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özalan "Kemal Kılıçdaroğlu, Tbmm'de kadın milletvekillerimizin karşısında rezil bir hareket yaptı. Yaptığı hareket de kendisi de tarihin çöplüğünde yer alacak." dedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI HACI BEKTAŞİ VELİ'NİN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Kılıçdaroğlu'nun hareketine Hacı Bektaşi Veli'nin sözünü hatırlatarak tepki gösterdi.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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