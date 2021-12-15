Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi - Haberler Magazin
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Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Önceki akşam geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından Lafçı'nın fotoğrafını paylaşarak "Sen benim meleğimsin" dedi. Ölüm acısı yaşarken Instagram'a girdiği için tepki çeken şarkıcı, paylaşımını sildi.

Başarılı şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, dün akşam İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtulurken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören şarkıcı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

Kazada kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım" notunu yazdı. Hastanede tedavi gören ve ölüm acısı yaşayan şarkıcının bu paylaşımı ise tepki çekti. "Acını ne ara kabullendin de paylaşım yapıyorsun" diye eleştiren Gülçin Ergül, fotoğrafı sildi.

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, bu sefer de sevgilisinin cenaze törenine ait bilgileri paylaştı. Feci kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı, bugün Narlıdere Şehitlik Cami'inde kılınacak öğle namazının ardından Karabağlar Mezarlığı'na defnedilecek.

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Hepsi grubuyla tanınan şarkıcı Gülçin Ergül, dün sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Hurdaya dönen araçta Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtulurken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ayakta tedavisi devam eden şarkıcı Gülçin'in kısa bir zaman içinde taburcu edeceği öğrenildi. Erdal Şeyda Lafçının cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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