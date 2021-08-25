Katarakt nedir? Katarakt belirtileri nelerdir? Katarakt teşhisi nasıl yapılır?

Katarakt hastalığının tek tedavisi ameliyattır. Ameliyatın geciktirilmesi kataraktın sertleşmesine ve yapılacak ameliyatta komplikasyon risk ve oranlarının artmasına yol açacaktır. Peki, Katarakt nedir? Katarakt belirtileri nelerdir?

Katarakt, en sık olarak yaşlanmaya bağlı olarak görülse de doğuştan olan, metabolik olarak kanda bazı maddelerin azlığından ya da çokluğundan kaynaklanan, şeker hastalığına ikincil olan, travma (vurma, çarpma, elektrik akımına ya da aşırı sıcağa maruz kalma) sonrası ve kortizon gibi ilaçların uzun süre alınmasına bağlı oluşabilir. Katarakt genellikle ilerleyici bir hastalık olup, giderek görme keskinliğinin azalmasıyla seyreder. Bunun yanında hastalar renk görme kalitelerini kaybederler ve genellikle dünyayı kirli sarı, kahverengi bir tül perdenin gerisinden görüyormuş gibi algılarlar. Katarakt belirtileri nelerdir? Katarakt teşhisi nasıl yapılır?

KATARAKT NEDİR?

Göz küremiz şunlardan oluşur: göz kürelerinin en önde gelen şeffaf tabakası olan kornea; sulu mizahın bulunduğu korneanın arkasında bulunan ön oda; ön odanın arka sınırını oluşturan iris ve göz bebeği; arka kamarada bir kapsül içinde bulunan lens; arka kamarada göz küresini dolduran vitreus hümörü adı verilen sıvı; ve göz kürelerinin en arka kısmındaki optik disk, optik sinir ve retina. Gözün dışından görülen beyaz kısma sklera denir.

Lensler, gözün renkli kısmı olan irisin arkasında bulunur. Lensler göze ulaşan ışığı retinaya odaklayarak net ve kesin görüntüler sağlar. Yaşlanma ve diğer faktörler (uzun süre güneş ışığına maruz kalma, şeker hastalığı, obezite, hipertansiyon, cilt hastalıkları, ilaçlar, enfeksiyonlar, tütün kullanımı, göz travmaları) nedeniyle lensler kalınlaşabilir ve saydamlığını kaybedebilir. Buna göre, görsel doğruluk azalır ve bulanık görme gelişir (bir bulutun veya buzlu camın arkasındaki bir şeye bakmaya benzer). Göz merceğinin bu durumuna katarakt denir.

Katarakttan kaynaklanan bulanık görme, günlük hayatta özellikle geceleri görme güçlüğüne, okuma ve araba kullanmada zorlanmalara neden olur. Katarakt çok yavaş gelişir ve erken evrelerde rahatsızlık vermez, ancak ileri evrede körlüğe kadar ilerleyebilir.

Bu tür şikayetler nedeniyle göz doktoruna gittiğinizde, katarakt teşhisi için kapsamlı bir göz muayenesi yeterli olacaktır.

Muayenede görme doğruluğunuz ve görüş alanınız değerlendirilecek ve doktorunuz görüşünüzün ne ölçüde etkilendiğini belirleyecektir. Doktorunuz, kataraktın erken evrelerinde sorunu gidermek için gözlük ve kontakt lens önerebilir. Çoğu doktor, semptomlar yaşam kalitesini etkilemeye başladığında katarakt ameliyatı olmayı düşünür. Çoğu katarakt vakasında acele etmeye gerek olmamasına rağmen diyabetes mellituslu hastalarda klinik tablo çok hızlı ilerleyebilir. Siz ve doktorunuz ameliyatın yararlarını ve risklerini belirlemek ve tartışmak için zamanınız olacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Katarakt ilerledikçe görsel semptomlar kötüleşir; ancak, katarakt ameliyatı herhangi bir aşamada yapılabileceğinden ve durumun genel sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığından, sizin ve doktorunuzun karar vermek için yeterli zamanınız olacaktır.

Katarakt ameliyatı, doğal merceğin cerrahi olarak çıkarılması ve yapay bir göz içi merceğin yerleştirilmesi anlamına gelir. Operasyon lokal anestezi altında yapılır ve hastalığın herhangi bir aşamasında yapılabilir.

BU İŞLEM NEDEN YAPILIR?

Katarakt erken evrede merceğin sadece küçük bir bölümünü etkilediği için fark edilemeyebilir veya günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisi ihmal edilebilir düzeydedir. Ancak katarakt ilerledikçe aşağıda sıralanan belirtilerle karşılaşılabilir:

• Bulutlu, bulanık veya karanlık görme

• Işık özellikle geceleri yanıp söner ve parlar

• Okumak ve diğer aktiviteleri yapmak için daha fazla ışığa ihtiyaç var

• Işıkların etrafında haleler

• Görsel doğruluktaki değişiklikler

• Soluk veya solgun renkler

• Tek gözde çift görme

Katarakt sorununu ortadan kaldırmak için katarakt ameliyatı yapılır. Katarakt ameliyatının bir diğer amacı da, kataraktın neden olduğu opaklık nedeniyle göz doktorunun gözün arka kısmını (optik disk, optik sinir ve retina) görmesini sağlamaktır. Eğer doktor gözün fundus adı verilen bu bölgesinin tutulmuş olduğunu düşünürse, fundusu net görebilmek için doktorunuz katarakt ameliyatı önerebilir.

Bu nedenle katarakt rutin günlük aktivitelerin yapılmasında sorunlara neden oluyorsa ve başka bir göz probleminin teşhis ve tedavisini engelliyorsa katarakt ameliyatı önerilebilir.

Katarakt ameliyatı, aşağıda listelenen bir dizi ameliyat öncesi hazırlıktan sonra yapılan bir günlük ameliyattır. Katarakt ameliyatı lokal anestezi altında yapılır. Yani katarakt ameliyatından sonra büyük ihtimalle aynı gün taburcu olursunuz ve ameliyattan önce genel anestezi almanıza gerek kalmaz.

Fakoemülsifikasyon, katarakt cerrahisinde en sık tercih edilen tekniktir. Tekniğin detayları aşağıda mevcuttur.

RİSKLER

Ameliyat ayaktan gerçekleştirilir veya başka bir deyişle hastaneye yatmanıza gerek yoktur. Katarakt ameliyatı genellikle güvenli bir işlemdir ve olası komplikasyonlar başarıyla tedavi edilir.

Katarakt ameliyatında karşılaşılabilecek riskler aşağıda sıralanmıştır:

Ancak katarakt ameliyatı retina dekolmanı (retina dekolmanı – gözün en arka tabakası) riskini artırır. Risk düşük olmasına rağmen ameliyat başarısız olursa veya komplikasyonlar gelişirse görme kısmen veya tamamen kaybolabilir.

Ayrıca, katarakta görmeyi etkileyen başka hastalıklar da eşlik ediyorsa, katarakt ameliyatından sonra görme doğruluğu ve görme alanı bozuklukları veya şikayetleri devam edebilir.

Modern tıbbın izin verdiği tüm tedbirler risklerin oluşmasını önlemek için alınsa da, risklerin tamamen ortadan kaldırılacağını garanti etmek mümkün değildir.

Uzmanlarımız, komplikasyon riskini en aza indirmek için tüm uygulamaları yapacak ve göz doktorlarımız, yukarıda listelenen riskler ve diğer tüm olası komplikasyonlar hakkında sizi ameliyat öncesi bilgilendirecek ve tüm endişelerinizi giderecektir.

HAZIRLIK

Göz doktorunuz önce görme doğruluğunuzu ve görme alanınızı değerlendirecektir. Bu aşamada, kataraktın başka göz rahatsızlıklarıyla ilişkili olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir muayene yapılır. Bu tür değerlendirmeler, ameliyat sonrası görsel doğruluğu en üst düzeye çıkarmayı ve olası görme alanı bozukluklarını ortadan kaldırmayı amaçlar.

Katarakt ameliyatı ayaktan hasta bazında yapılsa da, ameliyatın risk oluşturmadığı doğrulandıktan sonra, sigara içiyorsanız sigarayı bırakmanız ve kanama riskini artıran bazı ilaçları kesmeniz istenecektir. Diğer tüm reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, bitkisel ürünler ve takviyeler de sorgulanacak ve bunları almaya devam etmeniz veya bırakmanız konusunda bilgilendirileceksiniz.

Ameliyat sonrası enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için ameliyat öncesi ve sonrasında antibiyotikli göz damlası veya tablet kullanmanız gerekebilir.

Ayrıca ameliyattan önce belirli bir zamanda yeme ve içmeyi bırakmanız talimatı verilecek ve planlanan tarihte ameliyat olmak için bu talimata kesinlikle uymalısınız.

Ayrıca postoperatif dönemi daha iyi yönetebilmek için taburculuk, taburculuk sonrası konaklama ve seyahati bu aşamada planlamak mantıklıdır.

Cerrahi ve erken postoperatif dönem

Katarakt ameliyatının ana prensibi, opak doğal lensi çıkarmak ve çeşitli malzemelerden yapılmış yapay bir lens yerleştirmektir. Kontakt lenslerin aksine göz içi lensler temizlik veya bakım gerektirmez.

Doktorunuz kapsamlı ameliyat öncesi muayeneler ışığında göz durumunuz için en iyi sonuçları sağlayacak göz içi merceğini belirleyecektir. Yapay lensler üretildikleri malzemeye veya esnek veya sert, katlanabilir ve katlanamayan, ultraviyole filtreli ve filtresiz gibi diğer belirli özelliklere göre sınıflandırılır.

Göz içine yerleştirilecek olan göz içi merceği ile ilgili tüm detayları doktorunuza sorabilirsiniz. Ayrıca, her bir lens türünün benzersiz avantajlarını ve dezavantajlarını da sorabilirsiniz.

Göz çevresindeki cilt lokal anestezik madde ile uyuşturulur ve bu nedenle ameliyat sırasında derin uykuya dalmayacaksınız. Sizi sakinleştirmek veya rahatlatmak için sakinleştirici bir madde verilebilir.

Katarakt ameliyatında opak doğal lens ya da daha önceden yerleştirilmiş opak yapay lens çıkarılarak yerine şeffaf bir göz içi lensi konulur; prosedür bir saatten az sürer. Doğal lensin çıkarıldığı kapsüle yapay lens (göz içi lens) yerleştirilir ve yapay lens kalıcı olarak gözünüzde kalır.

Son zamanlarda katarakt cerrahisinde fakoemülsifikasyon en sık tercih edilen tekniktir. Göz doktorunuz, sklera ile korneanın - en dıştaki şeffaf tabakanın birleştiği yerde çok küçük (sadece birkaç milimetre) bir kesi yapar. Fakoemülsifikasyon cihazının probu bu kesiden sokulur ve merceğe ilerletilir. Lensi çevreleyen kapsülün ön kısmı kesilir. Fako probu, opak lensi küçük parçalara ayırmak için ultrason dalgaları yayar; daha sonra, bu tür parçalar, sondadan emilmek üzere emülsiyon haline getirilir.

Kataraktlı lens vücuttan emilir. Kapsülün arka duvarına dokunulmadan bırakılır. Yapay lens de aynı kesiden sokularak kapsülün içine yerleştirilir ve ardından kapsül içinde merkezlenir.

Göz doktorunun fakoemülsifikasyon gelişmeden önce dikişlerle kapatılan daha büyük kesiler yapması gerekiyordu. Ancak doktorunuz fakoemülsifikasyon ameliyatından sonra mümkün olduğu takdirde dikiş atmayabilir.

Ameliyat tamamlandığında gözünüz bandaj veya bandaj artı bir göz siperi ile kapatılır.

Ameliyat sonrası erken dönemde kaşıntı, hassasiyet ve hafif rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu tür belirtiler tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden kaybolur.

Doktorunuz sizden önlem olarak antibiyotik, iltihap önleyici tablet ve göz damlası kullanmanızı isteyebilir. Nadir de olsa ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek veya en aza indirmek için doktorunuzun tüm tavsiyelerine harfiyen uymalısınız.

Ameliyattan sonraki gün bandaj veya bandaj artı göz siperi doktorunuz tarafından çıkarılır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bandaj çıkarıldıktan sonra, büyük olasılıkla çok net ve doğru bir görüşe sahip olacaksınız. Görsel doğruluğunuz kademeli olarak artacaktır, ancak birkaç gün sürebilir.

Gözünüzü korumak için yapmanız gerekenler hakkında detaylı olarak bilgilendirileceksiniz.

Taburcu olmadan önce planlanan takip ziyaretleri için göz doktorunuzu görmelisiniz.

Taburcu olduktan sonra kesi hattınızda sıcaklık ve kızarıklık veya görme kaybı, şiddetli ağrı, gözünüzde parlama ve uçuşmalar veya ateşiniz veya ameliyata bağlı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir semptomunuz varsa hemen göz doktorunuza başvurunuz. .

SONUÇLAR

Katarakt ameliyatı çoğu hastada başarılı görsel sonuçlar sağlar.

Ancak, iyileşmenizin izlenmesi ve olası komplikasyonların yönetilmesi için önceden planlanmış tarihlerde göz doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.