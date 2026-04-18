Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım

Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım Haber Videosunu İzle
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Eyüpspor karşısında öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını söyledi. Ligin geri kalanı için umutsuz konuşan Sırp hoca, ''Gelecek sezon için plan yapmamız, yeni oyuncular bakmamız lazım. Bu kulübe inanıyorum'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçı kazanacak yeterli mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi. 

''HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞ DURUMDAYIM''

Sırp teknik adam, 1-0'lık üstünlüğü kuruyamadıklarını hatırlatarak, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğramış durumdayım ve çok üzgünüm. Genel olarak bu sezon böyle geçti. Çok fazla sakatlık ve şanssızlık yaşadık. Bence 40. dakikaya kadar iyi oynadık. Sonra sakatlıktan dolayı bir değişiklik yapmak zorunda kaldık ve golleri yedik. Geri düştükten sonra pozisyon üretemedik. Bu yüzden hayal kırıklığına uğramış durumdayım.'' dedi.

''GELECEK SEZON İÇİN YENİ OYUNCULAR BAKMAMIZ LAZIM''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Bizim güçlü kalmamız lazım. Gerçekten güçlü bir kulübe sahibiz. Kulübün bu yaklaşımından dolayı çok mutluyum. Gelecek sezon için plan yapmamız, yeni oyuncular bakmamız lazım. Bu kulübe inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
