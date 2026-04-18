Haberler

Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir yolcu üzerinde yapılan kontrollerde 5 kilo 510 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın uyuşturucuyu beline bantla bağladığı görüldü.

Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda görevli ekipler tarafından durdurulan otobüste yapılan denetimlerde, Türk vatandaşı bir yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi.

BELİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Bulgaristan'dan Türkiye'ye sefer yapan, Sofya -Filibe - Haskovo - İstanbul hattındaki bir otobüs, risk analizi sonucunda detaylı gümrük kontrolüne alındı.

Yapılan aramada, 42 yaşındaki şahsın beline bantla sarılmış şekilde gizlenmiş paketler bulundu. İncelemelerde toplam 5 kilo 510 gram marihuana ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 45 bin euro olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
