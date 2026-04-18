Şişli'de metruk gecekonduda erkek cesedi bulundu

Şişli'de metruk bir gecekonduda erkek cesedi bulundu.

Olay, Şişli Gülbahar Mahallesi'ne bağlı Kaptan Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir gecekonduda çevredeki vatandaşlar hareketsiz halde yatan bir şahsı fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

"MADDE BAĞIMLISI" ŞÜPHESİ

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, maktulün madde bağımlısı olduğu da öne sürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı