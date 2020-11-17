Kadir Gecesi 2021 yılında ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir gecesi mesajları

2020 yılının bitmesine yakın gelecek yıldaki bazı dini geceler hangi gün olacak o merak edilmeye başlandı. Bu dini gecelerden birisi de Kadir Gecesi'dir. Peki Kadir Gecesi 2021 yılında hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi 2021 yılında ne zaman olacak? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

Mübarek Kadir Gecesi Ramazan Ayı'nın 27. gecesi idrak edilmektedir. Hicriye göre sabit olan Kadir Gecesi, Miladi takvime göre her yıl farklı günlere denk gelmektedir. Peki 2021 yılında Kadir gecesi ne zaman olacak, kadir gecesi hangi gün, kadir gecesi yapılacak ibadeler nelerdir?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bu gece o kadar mübarektir, o kadar mübarektir ki sabaha kadar yeryüzüne akın akın melekler iner. Allah edilen duaları kabul eder, ibadetlere kat kat sevap verir, af dileyenleri affeder. Ramazan ayının her gecesini "Kadir gecesi bilip" bol bol ibadet edelim diye Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Kadir gecesinin tam olarak hangi gece olduğunu bildirmemiştir. Bu gecenin Ramazan ayının yirmi ile otuzuncu gecelerinin arasında olduğuna işaret eden değişik hadisler vardır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi Ramazan Ayı'nın 27. gecesine denk gelmektedir. Fakat Miladi takvime göre her yıl günlerinde değişiklik göstermektedir. Ama dediğimiz gibi Hicri takvimde Ramazan'ın 27. gecesi Kadir Gecesi'dir. Bazı hadisi şeriflerde Hicri olarak da Kadir Gecesi'nin zamanı değişebilir. Genellikle Ramazanın son 10 gününde aranır. Lakin birçok hadisi şerife göre Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilir.

KADİR GECESİ 2021 YILINDA HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2021 yılında ise Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi günüdür. Yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününü 9 Mayıs 2021 Pazar gününe bağlayan gece Kadir Gecesi'dir.

KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Kadir, kelime anlamı olarak; hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelirken, dini olarak "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak anılır. Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu geceyi anlatır. Bu sürede Allah (cc) şöyle buyurdu: "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." Bu gece edilen dualar, kılınan namazlar kabul edilir.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Namaz kılınmalı: Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılmalı, kaza namazı olmayanlar nafile namaz kılmalıdır.

Kuran-ı kerim okunmalı: Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim okunmalı, okuyanlar da dinlenilmelidir.

Helalleşilmeli: Kadir Gecesi'nde küs olan insanlar barışmalı ve helalleşmelidir.

Tövbe edilmeli: Samimi niyetle günahlardan tövbe edilmeli, bu geceden bir arınma gecesi olarak istifade edilmelidir.

Dua edilmeli: Namaz kıldıktan ve Kuran-ı Kerim okuduktan sonra dua ve niyazlar edilmelidir.

Salavat getirilmeli: Peygamber efendimize salâtü selamlar getirmeli, ondan şefaat ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

Kadir Gecesi'nde tesbih namazı kılınmasının önemi:

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

KADİR GECESİ DUASI

Allah'ın (c.c) isminin bolca zikredildiği, Müminlerin yardımlaştığı, ellerin semaya açıldığı Kadir Gecesi, nurlarla geçer. Hz. Peygamber'in o gece her zamandan daha çok ibadet ettiği söylenmiştir. Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed (s.a.v) şu şekilde dua edilmesini önermiştir:

Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni."

- "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu.

KADİR GECESİ AYETİ

Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure.

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

KADİR SURESİ HANGİ GECE İNDİRİLMİŞTİR?

Kadir Suresi, mübarek Kadir Gecesi'nden bahsetmektedir. Arapça okunuşuna ve Türkçe mealine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm...

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR? KADİR GECESİ NE ANLAMA GELİR? NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muva??a?, "İ?tikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 2-3; Müslim, "?ıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 179-180, "?ıyâm", 220-221; Ebû Dâvûd, "Şehru Ramazân", 2, 6; Tirmizî, "?avm", 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber'in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah'a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 4; Müslim, "?ıyâm", 217; Dârimî, "?avm", 56).

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 1; Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "?avm", 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

Kadir gecesi hakkında birçok risâle yazılmıştır. Bunlar arasında Bedreddin el-Karâfî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3582; TSMK, III. Ahmed, nr. 545), Ali el-Karî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3666; Hacı Mahmud, nr. 329), Ahmed b. Ali el-Bûnî (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2083), Süleyman b. İbrâhim el-Alevî (İÜ Ktp., AY, nr. 3280), Muhammed Abdürraûf el-Münâvî (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 239) ve Aziz Mahmud Hüdâyî'nin (Gazi Hüsrev Bey Ktp., Karagöz Bey, nr. 3571) eserleri sayılabilir (ayrıca bk. bibl.).

KADİR GECESİ MESAJLARI

- O'na açılan eller nasıl boş geri döner? Dua eden kalbin ateşi söner. Kadir Gecesi'dir, "O" herkesi affeder.

- Nefsimizi arındıracak, muhabbetimizi dualarla pekiştirecek, kardeşliğimizi devam ettirecek bir gece olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.

- Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; Ömrümüzüde bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

- Allahım! Senden hayırlar ve iyi ameller işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Selam ve Dua ile Hayırlı Kandiller.

- Ey talihsizlerin sığınağı, acizlerin güç kaynağı, dertlilerin tabibi, çaresizlerin çaresi ve ey her dua'da bulunana icabet eden, Ululuk Tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle. Hayırlı Kandiller.

- Rabbimizden niyazım odur ki, asırlar önce Kadir Gecesi nasıl bize Kur'an'ı getirdiyse, bu Kadir Gecesi de ülkemize, milletimize, acılar içerisinde kıvranan İslâm âlemine ve bütün insanlığa Kur'an'ın merhametini, adaletini, sevgisini getirsin. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

- Kadir gecesi'nin sabahında, hepimizin günahlardan temizlenmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş kullardan olmamız duasıyla hayırlı kandiller.

- Ben Fakir,Sen Rahim Ben Çaresiz, Sen Ehad Ben Ölü, Sen Hayy Ben Muhtaç, Sen Samed Adın Baki, Adın Rezzak Bizi Sensiz bırakma Yarabbi! (Amin) Hayırlı Kandiller

- Bu gece, Rabbimiz katındaki kadrimizin yücelmesine vesile olsun. Kadir Gecemiz kutlu olsun.

- Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temennî ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

- Sema kapılarının açılıp, rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu günde düşen rahmet damlalarının sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir Gecenizde tüm dualarınız kabul olsun.

- Günahlarımızın af, dualarımızın kabul olması dileğiyle… Kadir Geceniz kutlu olsun.

- Allahım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri benden çekip alma. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

- Ya Rabbi! Hastalara şifa, dertlilere deva, açlara aş, toklara iman ve itikat, evlerimize huzur bereket, vatanımıza refah ver. (Amin) hayırlı Kandiller.

- Kadir Gecesi, Kur'an'la, Kur'an'ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir. Kadir Geceniz mübarek olsun.

- Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabb'i, bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

- Allah'ım! Tüm İslam aleminin çocuklarına ilim, irfan, sıhhat, doğruluk, güzel ahlak, iffet, sadakat, başarı ve cennet nasip eyle. (Amin) Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

- Bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadir geceniz mübarek olsun. Allah bu ulvi geceyi İslam aleminin inşirahına vesile kılsın.

- Allah'ım! Sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, bizi de affeyle! Âmin! Kadir Geceniz mübarek olsun.