İzmir nerededir? İzmir'de gezilecek yerler nelerdir? Kültür ve hoşgörü şehri İzmir hakkında her şey
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İzmir nerededir? İzmir'de gezilecek yerler nelerdir? Kültür ve hoşgörü şehri İzmir hakkında her şey

Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir, hoşgörünün, ticaretin ve kültürün harmanlandığı şehirdir. İzmir Körfezi üzerinde kurulan, limanları, festivalleri ve farklı kültürlerin harmanladığı il, modern yaşamın simgesi konumundadır.

İzmir nerededir? İzmir'de gezilecek yerler nelerdir? Kültür ve hoşgörü şehri İzmir hakkında her şey
09.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:47

Yılın 300 günü güneşli, sağlıklı otların, farklı mutfağın, zeytinlerin, anavatanı İzmir, ruhen ve bedenen doyabileceğiniz bir şehirdir. Şehri rahatlıkla bisiklet ile dolaşabilir, sahilde yürüyüş yapabilirsiniz. Şehrin ilk yerleşim yeri, İzmir Höyüğü'dür. Bunun nedeni ise iki limana sahip olması ve gelecek saldırılara karşı korunaklı olması.Limanları sayesinde ticaret alanında önemli konumdadır.

İzmir ilçeleri

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla.

İzmir nerededir? İzmir'de gezilecek yerler nelerdir? Kültür ve hoşgörü şehri İzmir hakkında her şey

Nüfus

İzmir nüfusu 2019 yılında 4.367.251'dir. 2020 verilerine göre İzmir nüfusu, 4.407.284. Bu yıl veriler her yıl gerçekleşen artışa göre belirlenmiştir.

İzmir'deki üniversiteler

Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek, Teknoloji Enstitüsü, Gediz Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Şifa üniversitesi.

İzmir festivalleri

Alaçatı Ot festivali

10 senedir devam eden Alaçatı Ot festivali, İzmir'in en çok bilinen festivalidir. Amaç Alaçatı'nın doğasını, halkını, ürünlerini tanıtmaktır. Her yıl Nisan ayında düzenlenir. Binlerce ot çeşidi sergilenir ama her yıl bir ot çeşidi ön plana çıkartılır. Festivalin 3. günü konser verilir. Alaçatı'nın girişinden başlayarak Yel Değirmenleri'nin altına kadar uzanan kısımda gerçekleşir.

İzmir Karaburun Nergis festivali

İzmir'in Karaburun Nergis festivali, üreticiye destek amaçlı her sene düzenleniyor. Hem eğlenmek hem de birçok duyguyu bir arada yaşayabileceğiniz bu etkinlik, yılın Ocak ayında gerçekleşir.

İzmir nerededir? İzmir'de gezilecek yerler nelerdir? Kültür ve hoşgörü şehri İzmir hakkında her şey

Zeytin festivali

Bu festival İzmir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleşmektedir. Her yıl Sonbahar aylarında gerçekleşen bu etkinlik, eğlence ve kültürü bir arada sizlere sunar.

Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri

Her yıl Aralık ayında, İzmir merkezde düzenlenir. Tiyatroya doyacağınız günler geçireceksiniz.

İzmir nerededir? İzmir'de gezilecek yerler nelerdir? Kültür ve hoşgörü şehri İzmir hakkında her şey

İzmir boyoz festivali

İzmir'in meşhur yiyeceklerin olan boyoz, kahvaltıların baş tacıdır. 2012 yılından beri devam eden festivalde boza yapımı hakkındadetaylar verilmektedir.

İzmir meşhur yemekleri

Boyoz: İzmir'e özgü, genellikle sabah kahvaltılarında tüketilen hamur işidir. Yanında yumurta ile servis edilir. Patatesli, kıymalı, sade, mercimekli, patlıcanlı gibi bir sürü çeşidi vardır.

Kumru: İzmir özgü tost ve sandviç karışımıdır. Ekmek arasına isteğe göre salam, sucuk, salam, kaşar, tulum peyniri, kaşar peynir, domates, ketçap ve mayonez eklenir.

İzmir bomba: Kolayca hazırlanan hamur içine sürülebilir çikolata eklenir.

Lokma: Lokma, İzmir'in yöresel tatlısıdır. Hamurun kızartılıp, daha sonra şerbetlenmesi ile elde edilir.

İzmir Köftesi: Kıyma ve baharatlar ile harmanlanan harç, ilk önce kızartılır daha sonra sebzeler ile fırına verilir.

Kuşkonmaz kavurması: Sebze yemeğidir. Baharatlar ile birlikte harmanlanarak kavrulur. İster kahvaltıda ister akşam yemeğinde tüketilebilir.

İzmir tulumu: İzmir'in Bergama ilçesine aittir. Koyundan sütünden yapılan peynirdir.

İzmir nerededir? İzmir'de gezilecek yerler nelerdir? Kültür ve hoşgörü şehri İzmir hakkında her şey

İzmir' de gezilecek yerler

Gezip gördükçe unutamayacağınız bu şehir, kültürü, limanları ve doğası ile sizleri uçsuz güzellikleri ile karşılar.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı: Limanları sayesinde ticaretin kalbi olan İzmir, Kemer altı olarak adlandırılan yerde ürünleri satışa çıkarmaktadır. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her ürünü burada bulabilirsiniz.

Smyrna Antik Kenti: Şehri kalbi olarak adlandırılan bu yer, tanrılara sunulan adakların, heykellerin ve anıtların bulunduğu bir mekân. Ücretsiz olarak girilebilir.

İzmir saat kulesi: İzmir ile sembolleşmiş, Sadrazam Mehmet Said Paşa'nın isteğiyle yaptırılmış.

Tarihi asansör: İzmir'in Yahudi iş adamlarından Nesim Levi tarafından inşa ettirildi. Asansörün tepesine çıkmak herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Alsancak sevgi yolu: Hediyelik eşya, kitap ve takı bir sürü farklı ürün bulabilir, devasa palmiyeler ile kendinizi masalın içinde hissedeceksiniz.

İzmir nerededir? İzmir'de gezilecek yerler nelerdir? Kültür ve hoşgörü şehri İzmir hakkında her şey

Kıbrıs Şehitleri caddesi: İstanbul'un İstiklal Caddesine benzeyen fakat daha mahalle kültürünün harmanlandığı bu yerde, arayıp bulamayacağınız hiçbir şey yok.

Kordon boyu: İzmir gittiyseniz buraya uğramadan dönmemelisiniz. Akşam geç saatlere kadar oturabilir, muhteşem müzikler eşliğinde keyifli dakikalar yaşarsınız.

İzmir Arkeoloji Müzesi: İlk olarak 1927'de Aya Vukla Kilisesi'nde hizmete açılmış olan Arkeoloji Müzesi 1984'te hak ettiği bir müze binasına kavuşmuş. Giriş ücreti, 12 TL' dir.

İzmirli ünlü isimler

Tanju Okan: Müzisyen, oyuncu Tanju Okan, 27 Ağustos 1938 yılında İzmir'de doğdu.

Atilla İlhan: Yazar ve Şair Atilla İlhan, 1925 yılında İzmir'in Menemen ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve Ortaokulu İzmir'de tamamlamıştır.

Ayhan Işık: Oyuncu Ayhan Işık, 5 Mayıs 1929 yılında İzmir, Karataş ilçesinde doğdu.

Gönül Yazar: Oyuncu ve şarkıcı olan Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936 yılında İzmir'de doğdu.

Çağan Irmak: Usta yönetmen Irmak, 4 Nisan 1970 yılında İzmir, Seferihisar ilçesinde doğdu.

Meltem Cumbul: Oyuncu Meltem Cumbul, 5 Kasım 1969 yılında Konak, İzmir'de doğdu.

Cansel Elçin: Oyuncu, 20 Eylül 1973 yılında Tire ilçesinde dünyaya geldi.

Nehir Erdoğan: Oyuncu, 16 Haziran 1980 yılında Foça ilçesinde doğdu.

İzmir nerededir? İzmir'de gezilecek yerler nelerdir? Kültür ve hoşgörü şehri İzmir hakkında her şey

İzmir hakkında bunları biliyor musunuz?

-Adı Amazon kraliçesinde gelmektedir.

-200 bin kitapla Asya'nın ilk kütüphanesi İzmir'de kurulmuştur.

-Plaka kodu:35

-Türkiye'nin 2. en büyük limanına sahiptir.

-İzmir'de 7 üniversite bulunmaktadır.

-Meryem Ana için yapılan ilk kilise Efes'tedir.

-Dünyanın günümüze kadar keşfedilmiş ilk zeytinyağı işliği. Urla'daki Klazomenai antik kentindedir.

-Türkiye'de tiyatrosu olan ilk ve tek köy Bademler'dir.

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