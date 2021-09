İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 90'ıncı kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEF'nin İzmir'i ve dünyayı birbirine bağladığını ifade ederken, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ise "İzmir, kadim bir tarihe sahip medeniyet şehridir, küresel ve kültürel mirası doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli ile Ege'nin incisidir" dedi.

Türkiye'nin ilk ve en büyük genel ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı. Yaklaşık bir asırlık fuarın açılış törenine Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AK Parti'li, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, kentteki oda, borsa, STK ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'İEF'İ DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRMEK ASLİ GÖREVİMİZ'Fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cumhuriyetin en köklü değerlerinden biri olan İEF'in 90'ıncı yıldönümünde olmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. İEF, Ulu Önder'imizin kendi ifadesiyle Türkiye'nin gelecek planını hayata geçirmek için kuruldu. Dolayısıyla bu akşamki buluşmamızın menzili İzmir'in hudutlarıyla sınırlı değil. 90 yıldır Türkiye'nin geleceğine yön veren İEF, İzmir'i ve dünyayı birbirine bağlıyor. İEF, Sayın Behçet Uz'un İzmir'e kazandırdığı, gözümüz gibi koruduğumuz Kültürpark'ta hayat buluyor. İEF, memleketimizin bir kültür mirasıdır. İEF'i hak ettiği gibi dünya markası haline getirmek de bizim asli görevimiz. Fuarın İzmir'de doğması ve yaşıyor olması asla tesadüf değil. İzmir, dünyayla kurduğu güçlü bağlar sayesinde gelişip değişti. İzmir'in dünyadaki izi, İzmir coğrafyasından daha büyüktür" ifadelerini kullandı.'TİCARET MERKEZİ VE İHRACAT ÜSSÜ İZMİR'İzmir'in ticaret merkezi ve ihracat üssü olduğunu dile getiren Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, "Pandemi nedeniyle yaşana olumsuz gelişmelere rağmen bugün fuarın açılısını gerçekleştirmekten memnuniyet duydum. Kadim bir tarihe sahip medeniyet şehridir küresel ve kültürel mirası doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli ile Ege'nin incisidir. Ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 7'sinin gerçekleştirildiği ikinci bir ticaret merkezi ve ihracat üssümüz olan İzmir, Türkiye'nin kalkınmasında Cumhuriyetimizin ilk yıllarından beri önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda hedefimiz İzmir İş Günleri etkinliğini küresel çapta kabul görmüş bir etkinlik haline getirmektir. Salgın nedeniyle bu yıl güzel İzmir'imiz de uluslararası resmi temsilcileri ağırlayamadık ancak İzmir İş Günleri programını sanal ortamda gerçekleştirdik. İzmir iş günleri ile zengin içerikli birçok oturum yapıldı. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm tüm dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu küresel öncelik haline gelen gelmiştir. Doğal felaketler ise insanoğlunun doğayla bir hareket etmesi gerektiğini göstermektedir. Bu kapsamda hükümetimiz Yeşil Mutabakat Eylem Planı yürürlüğe koymuştur. Bu adımları kararlılıkla hayata geçirecek tüm insanlığı tehdit eden iklim krizi gerçeğini ticari hayata etkileriyle mücadele etmek için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" diye konuştu.'BÜTÜN FUARLARI DESTEKLİYOR, ÖNEMSİYORUZ'İzmir'in ilk 8 aylık dönemde, 8 milyar doları aşan en çok ihracat gerçekleştiren ikinci il olduğunu dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Osmanlıdan Cumhuriyete fuarcılık perspektifi olan bu şehir her zaman ticaret erbabının uğrak noktası olmuştur. Pandemi nedeniyle uzun zamandır gerçekleştiremediğimiz fuarlara uzak kalmış özlemiştik. İzmir ilk 8 aylık dönemde 8 milyar doları aşan en çok ihracat gerçekleştiren ikinci ilimiz oldu. İktisat kongresinin İzmir'de yapılması kesinlikle tesadüfi değildir. İzmir birçok farklı kültürü çatısı altında misafir etmiştir. Pandemi döneminden bu yana 12 sanal fuara imza attık. Aşılama çalışmaları ile fiziksel fuarı gerçekleştirmemizi sağladı. Bütün fuarları destekliyor önemsiyoruz. Fuarlar ihracatçılarımızın dünyaya açılan penceresidir. İhracatta rekorlar kırdığımız 7 aydan sonra ağustos ayında tarihi bir performans gerçekleştirdik. Yüzde 51,8 artarak 18 milyar 912 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizi en büyük aylık rekorumuzdur. 12 aylık ihracatımız 207.5 milyar dolara ulaştı. 5 yıl çerisinde ihracatımızı 300 milyar dolara ulaştırmak için uğraşacağız. Birlikte çalışarak, üreterek, ihraç ederek ülkemizi müreffeh ülkeler seviyesine ulaştırmak için ihracatımız artırmayı, geliştirmeyi devam edeceğiz" dedi.'BİZLERİ GELECEĞE TAŞIYACAĞINA İNANCIM TAM'Dünya üzerinde İzmir Fuarı kadar köklü bir geçmişe sahip fuar sayısının çok az olduğunu vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Asra yaklaşan tarihinde fuarımız büyük savaşlar ve ekonomik krizler gördü ancak fuar her sene kapılarını açmaya devam etti, halkımıza, sanayicimize, tüccarımıza umut oldu. Şimdi 90 yıllık kadim dostumuz ile tekrar buluşma zamanı. Nesiller boyu kent ve ülke ekonomisinin yanı sıra sosyal ve kültürel hayatımıza da katkı sağlamış olan bu ticaret ve kültür köprüsünün coşkusunu bizden önce yaşayan atalarımız gibi, bizden sonra da gelecek nesillerimiz yaşayamaya devam edecekler, etmelidirler. Çünkü bu etkinlik, yalnızca bir fuar değil, Cumhuriyetimizin kentimize kazandırdığı en önemli değerlerden biridir. Bunu yaşatmak ve yüceltmek de bizlerin vazifesidir. Sürdürülebilir başarının en güzel örneklerinden olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın, bu yıl için belirlenen '90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz' sloganıyla vurgulandığı gibi, bizleri geleceğe taşıyacağına inancım tam" dedi.Fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kentle özdeşleşen fuarın kapılarını açmasının coşkusunu yaşıyoruz. İletişimin ve tanıtımın bir arada yapılabildiği İzmir'in ve egenin can damarı olarak görülmektedir" dedi. Çocukluğunda fuara geldiğini, gençliğinde de ziyaret ettiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de "Fuar olmasının ötesinde çok önemli anlamı var. Cumhuriyetimizin izlerini taşıyor. Bu gece olağanüstü tarihe tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.KÜLTÜR ZİRVESİ3-12 Eylül tarihleri arasında açık kalacak fuarda, çeşitli etkinlikler olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük mücadeleler sonucu kazandığı küresel etkinlik 9- 11 Eylül 2021 tarihlerinde Kültürpark'ta yapılacak. Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'ne dünyanın dört bir yanından yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve diğer paydaşlar katılacak. Zirve kapsamında geleceğin adil, müreffeh ve dirençli kentlerine ulaşmak için izlenecek yollara dair deneyimler ve görüşler paylaşılacak.GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASIOyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startupları kurmalarını sağlayan ve onları profesyonelleştirerek dünyaya açılmalarına öncülük etmeyi amaçlayan 'Next Game Startup Girişimcilik Yarışması', 12 Eylül'de fuar kapsamında sonuçlanacak. Finale kalan 10 takım sunumlarını yaparak dereceye girmek için yarışacak. Next Game Startup ve Oyun Girişimciliği etkinlikleri kapsamında konsol turnuvaları, Atom Game Jam ve seminerler ile çeşitli etkinlikler yapılacak.SPOR ETKİNLİKLERİİzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kurulan spor alanında İzmirspor, Altay, Göztepe, Altınordu, Arkas, Karşıyaka Spor Kulüpleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü aynı anda ağırlanacak. Yaklaşık iki bin metrekarelik çim alanda kulüplerin hepsi judo, jimnastik, okçuluk, futbol, voleybol, basketbol gibi farklı spor dallarında etkinlikler düzenleyecek. Göl alanında ilk defa su sporları ve aktiviteleri yapılacak.KÜLTÜR- SANAT90'ıncı İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle İzmirlileri karşılayacak. Ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, Mogambo geceleri, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, çocuklar için oyun alanları, spor alanı, bilgi yarışması, özel sergileri, kültürel ve sanatsal etkinlikler konuklara sunulacak.BELEDİYELER SOKAĞI

İzmir Enternasyonal Fuarı'na renk katacak etkinliklerden birisi de 'Belediyeler Sokağı' olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere komşu kentlerden de katılımcı belediyelerin yer alacağı sokakta, ilçeler hem kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklar hem de belediyecilik anlamında atılabilecek yeni adımlar üzerine görüşlerini dile getirebilecek. Seferihisar, Karşıyaka, Torbalı, Ödemiş, Bornova, Menderes, Narlıdere, Bayraklı, Foça, Buca, Konak, Dikili, Urla, Burdur, Edirne ve Hatay belediyeleri katılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bu yıl fuara 'cittaslow' teması ile katılacak.

