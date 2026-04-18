Uşak Belediye Başkanı Hangi Partiden? 2024 Seçim Sonuçları ve Özkan Yalım Dönemi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi Ege’nin parlayan yıldızı Uşak’ta da tarihi bir değişime sahne oldu. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında en çok "Uşak Belediye Başkanı hangi partiden?" ve "Özkan Yalım kimdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Uşak’taki yeni döneme dair tüm merak edilenler ve seçim sonuçlarının detaylı analizi.

Uşak Belediye Başkanı Hangi Partiden? (2024)

2024 yerel seçim sonuçlarına göre Uşak Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Özkan Yalım olmuştur. Uzun yıllardır farklı partilerin yönetiminde olan Uşak Belediyesi, bu seçimle birlikte CHP yönetimine geçerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Özkan Yalım, seçimlerde halkın büyük desteğini alarak %40,89 gibi güçlü bir oranla zaferini ilan etmiştir.

2024 Uşak Yerel Seçim Sonuçları ve Oy Dağılımı

Uşak merkezde gerçekleşen yarış, siyasi partiler arasında oldukça hareketli geçti. Ancak sandıkların açılmasıyla birlikte CHP adayı Özkan Yalım’ın yarışı önde göğüslediği kesinleşti. İşte Uşak Belediye Başkanlığı yarışı için partilerin aldığı güncel oy oranları:

CHP (Özkan Yalım): %40,89

AK Parti (Mehmet Çakın): %24,31

İYİ Parti (Muhammet Gür): %16,76

MHP (Sezer Ateş): %12,59

Bu tablo, Uşak seçmeninin yerel yönetimde değişimden yana bir tavır takındığını ve Özkan Yalım’ın vaatlerinin halk nezdinde karşılık bulduğunu göstermektedir.

Özkan Yalım Kimdir? Kariyeri ve Siyasi Geçmişi

Uşak’ın yeni şehremini olan Özkan Yalım, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda başarılı bir iş insanıdır. 1969 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde doğan Yalım, gençlik yıllarından itibaren iş dünyasının içinde yer almıştır. Özellikle uluslararası lojistik ve taşımacılık sektöründe kurduğu şirketlerle hem yerel hem de ulusal ekonomiye katkı sağlamıştır.

Siyasi kariyeri ise oldukça köklüdür. Özkan Yalım, belediye başkanı seçilmeden önce:

25., 26. ve 27. Dönem Uşak Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmış,

Uşak’ın sorunlarını meclis kürsüsünden defalarca dile getirmiş,

CHP içerisinde stratejik görevlerde bulunmuştur.

Milletvekilliği tecrübesini yerel yönetim dinamikleriyle birleştirmeyi hedefleyen Yalım, "Daha modern bir Uşak" sloganıyla çıktığı yolda ipi göğüslemeyi başarmıştır.

Uşak Belediyesi’nde Yeni Dönem Başlıyor

Özkan Yalım’ın göreve başlamasıyla birlikte Uşak Belediyesi’nde hizmet anlayışı da şekil değiştirmeye başladı. Başkan Yalım’ın seçim kampanyası boyunca vurguladığı "şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik" anlayışı, kentin öncelikli gündem maddesi haline geldi.