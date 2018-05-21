İyi Parti'nin Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu

İyi Parti'nin Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu

24 Haziran'da ilk defa seçime katılacak olacak İyi Parti'de milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. İşte İyi Parti'nin il il milletvekili adayları...

Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

600 KİŞİLİK MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU

İyi Parti'nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.

İşte İyi Parti'nin milletvekili adayları:

ADANA

İSMAİL KONCUK

MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

ALİ AYDIN

NİHAL AĞCA

RECAİ MERCİMEK

SİNEM ULUDAMAR

MEHMET SERTAÇ DURAK

VEDAT SABANCI

EREN ÖZER

HAMZA GÜLTEKİN

ŞULE TÜDEŞ

ERCAN ATALAY

ALİ KABAKLI

SİBEL ÇAKMAK

İLKER KILINÇ

ADIYAMAN

MAHMUT BOZKURT

ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY

ZÜLFİKAR IŞIK

FATİME ZEHRA AKBAŞ

MAHMUT CİHAN GÜVENÇ

AFYONKARAHİSAR

GÜLTEKİN UYSAL

ABDÜLKADİR AKCAN

OKŞAN ULUSOY EFE

SELAHATTİN MÜHSÜRLER

ALPER YAĞCI

ÖMER ERYEŞİL

AĞRI

BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU

ADEM KILIÇ

MUSTAFA YAŞAR

AHMET FATİH COŞAR

GÖKHAN LAFÇI

MEDET EROĞLU

ANKARA-1

KORAY AYDIN

HALİL İBRAHİM ORAL

MESUT ÖZARSLAN

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

MİNE BAŞ

YETKİN ÖZTÜRK

KADRİYE ÜNLER

FEHMİ KANDEMİR

BARIŞ DOĞAN

ÇAĞLAR AY

İHSAN KOÇAK

KENAN TÜRÜDÜ

HATİCE KÜÇÜK

ANKARA-2

ŞENOL BAL

ERSÖNMEZ YARBAY

GÖKHAN BEKER

FARUK KÖYLÜOĞLU

HASAN SEYMEN

HEDİYE AKDERE

TUNCAY TEKAY

HÜSEYİN ÖZLÜK

BAHA CANKUT SARITAŞ

ÇİĞDEM BİNGÖL

BARIŞ ÇALIŞKAN

ANKARA-3

DURMUŞ YILMAZ

AYHAN ALTINTAŞ

REŞAT ERDOĞAN

TAMER KAYAALP

AYŞE SUCU

ÖMER KARAKAŞ

HÜSEYİN ŞİMŞEK

UMUTCAN GÜNERKAYA

AHMET CAN BUĞDAY

BÜLENT GÜRSOY

ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU

BERİL GÜMÜŞ

ANTALYA

FERİDUN BAHŞİ

HASAN SUBAŞI

TUBA VAROL ÇOKAL

FULYA YASEMİN

KADRİ LEVENT DİM

MUSA ERTUĞAN

BÜNYAMİN SEÇME

NEŞE TOKER

MERYEM AYDOĞAN

CAFER ÜNAL

CAHİT KOCABEYOĞLU

BİROL ÜSTEM

ÖNAL ÇAVUŞOĞLU

ALPER TUNÇER

YAKUP CEM ÇINAR

LEYLİ KEMAL

ARTVİN

FİLİZ AKYÜZ

KAMİL AKSU

AYDIN

AYDIN ADNAN SEZGİN

BERNA SUKAS

HALİL İBRAHİM AKTEMUR

ŞULE TUNTAŞ

FEVZİ KÖSE

SÜLEYMAN DEMİRCİ

MUSTAFA ORHUN ÇETİN

SEMRA YÜCEL

BALIKESİR

İSMAİL OK

KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK

NEZAHAT SALON

YAŞAR GENÇ

BEGÜM KÜÇÜKOĞLU

KERİMAN KÜLTÜR

ÖZLEM URAL

EROL AYDEMİR

ONUR ŞENEL

BİLECİK

MESUT TEKİN

BATUHAN ATALAY

BİNGÖL

MEHMET SAİT YAZICI

ABDURRAHİM ARİÇ

SELAHETTİN EKİNCİ

BİTLİS

MEHMET SAİT YAZICI

ABDURRAHİM ARİÇ

SELAHETTİN EKİNCİ

BOLU

MEHMET AYDIN

İRFAN BAYAR

NİMET İNCE

BURDUR

OSMAN KURT

HÜSEYİN ERDEM

HATİCE FUNDA BÜLBÜL

BURSA-1

İSMAİL TATLIOĞLU

SAMİ BİLGE

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

YÜKSEL YILMAZ

ABDULLAH ALAGÖZ

SERMİN ÖZENSOY

ÜSTÜN TUNALIGİL

ÖZGÜR ŞİMŞEK

AYHAN TAYFUR

MERVE ASA

BURSA-2

AHMET KAMİL EROZAN

HASAN TOKTAŞ

ADNAN İSLAMOĞULLARI

SERPİL ARSLANTÜRK

ALİ EKBER CAN

BETÜL BAYRAKTAR ORHAN

İSMAİL ŞENOL

YAVUZ BÜLBÜL

FAZLI SEYİS

ÖZGEHAN KOÇER

ÇANAKKALE

RIDVAN UZ

İSMET BALKAN

İKBAL AYTAÇ

MEHMET TAMER ERGÜN

ÇANKIRI

AYDIN AYANOĞLU

GAMZE ATALAY

ÇORUM

FATİH MEHMET ARSLAN

ABDULLAH KARAMAN

SEFER YILMAZ

SİNEM SARI

DENİZLİ

YASİN ÖZTÜRK

ŞULE TÜRKARSLAN

NAFİZ ÖZ

TEMEL BAŞBUĞ

MEHMET ALİ UZAKGİDER

ZEYNEP SÖZERİ

MURAT GÜNGÖR

HÜSEYİN KÖSEOĞLU

DİYARBAKIR

MEHMET SALİM ENSARİOĞLU

AHMET YİĞİT

HANDAN KAÇMAZ

CEVDET DEMİR

NAZIM KAYA

FERHAT ALTINDAĞ

DOĞAN YONTÜRK

ENGİN KONAKÇI

NİHAT ARİF TEKİN

SELMA TANİN

ABDÜLBAKİ ÇAKMAK

ABDÜLKADİR ÇELEBİ

EDİRNE

MEHMET AKALIN

ORHAN ÇAKIRLAR

DİLEK KIRMIZI

İSMET ERSÖZ

ELAZIĞ

YAVUZ TEMİZER

ABDÜLKERİM EFLATUN

ALİ YÜCEL UYGUR

MUSTAFA KEMAL ATİKELER

ENİS GİRAY

ERZİNCAN

AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN

CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK

ERZURUM

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ

ZEKAİ KAYA

FATMA CANAN UÇAR

YILMAZ CEYRAN

ALPASLAN KÜNİ

DENİZ SİNİCİ

ESKİŞEHİR

ARSLAN KABUKÇUOĞLU

ÖMER İBRAHİM SAYIN

EREN EKMEN

EBRU SERVİ

EMRE DEMİR

ARİF GEÇKALAN

GÖKÇE YATMAZ

GAZİANTEP

İMAM HÜSEYİN FİLİZ

MEHMET CAN TUĞSUZ

CELAL YILDIRIM

MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU

İSMET KILIÇ

İBRAHİM KESKİN

LİNA OCAK

OĞUZ HOCAOĞLU

SANEM KASAPSEÇKİN

İZETTİN ŞAHİN

İLKER BAY

CEREN SOYLU

ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN

MEHMET ÇELİK

GİRESUN

ORHAN ERZURUM

ÜNZİLE YÜKSEL

AHSEN TÜRK

OSMAN ÇALIŞKAN

GÜMÜŞHANE

ALİ ATEŞ

NECDET İLHAN

HAKKARİ

DİLEK TANRIKULU

YILDIRIM ÖRNEK

Ayşe Tezel

HATAY

BİLAL KARACA

MEHMET BİÇER

MEHMET KORMAN

MEHMET ALİ YILDIRIM

HATİCE GÜZEL

ZEKİ TOPRAK

İLKER ÇALIŞKAN

KEVSER EKER

ERTUĞRUL GAZİ DENER

ŞAHİZAR SEBER

ALİ KEMAL KÖMÜR

ISPARTA

AYLİN CESUR

MUSTAFA ŞİMŞEK

SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA

ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT

MERSİN

BEHİÇ ÇELİK

ZEKİ HAKAN SIDALI

ÖZER ÖZEL

ÜLKÜ SİNCAR

VOLKAN ALKAN

HASAN DOYDU

OSMAN YILMAZ

ÜLKÜ CENGİZ

SÜLEYMAN ÇETİN

HÜSNİYE EKİNGEN

AYDIN RIFAT KOCABAŞ

MUSTAFA KUNT

ASPORÇA MELİS KESER

İSTANBUL-1

HAYRETTİN NUHOĞLU

AHMET ÇELİK

YAVUZ AĞIRALİOĞLU

MERAL ALEMDAR

YÜCEL COŞKUN

ONUR AYDIN

MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN

EMİNE KÜÇÜKALİ

ADİL ERKOÇ

ARİF TEVETOĞLU

DURSUN ÇOLAK

SULTAN NESLİHAN SEVEN

OĞUZ SARUL

MİTHAT BORA BULUT

NAZLI ASPAY CEBECİ

OKTAY ERÇAKAR

ŞENTÜRK DEMİRAL

FUAT ONBAŞILI

KUBİLAY PEYİK

HİLAL TUNCER

UFUK ÜNAL

SAYGIN ÖZYILDIRIM

MEHMET ALİ ÖZDEMİR

SEVGİ ŞAHİN

BARIŞ TAVLAŞOĞLU

TUBA ALAYLI

AYSEL KIRALİ

YELDA GARGUN

MURAT AĞIREL

ONUR HANLIOĞLU

ÖNDER FARUK PARMAK

BÜLENT ASLAN

YÜKSEL KARAÇAM

YÜKSEL BAT

CANER YILMAZ

İSTANBUL-2

ÜMİT ÖZDAĞ

FATİH MEHMET ŞEKER

ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

İLAY AKSOY

COŞKUN YILDIRIM

MEHMET ASLAN

BİNNUR KARADAĞLI

ALİ DİNÇER ÇOLAK

VEDAT YENERER

ABDULLAH İLKER SUNGUR

NURİ YILMAZ

CEMİLE ALBAŞ

RÜSTEM FIRAT

AYCAN GÜLEÇLİLER

SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU

GÖKHAN KARGI

ALİ AKER

ERTAN VAROL

MUAMMER DEMİRCİ

HÜSEYİN ÖNDEŞ

YAŞAR KIZILKUM

BURÇİN GÖKÇE

ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ

FİSUN MEHLİKA TOCA

MUSTAFA AKAY

AYDIN EGEMEN

MUSTAFA YAZICI

UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR

İSTANBUL-3

AHAT ANDİCAN

ÜMİT BEYAZ

HAYATİ ARKAZ

MELTEM ÜNAL ERZEN

KEMAL NİZİPLİOĞLU

HÜSEYİN ÜLGER

ÖZDEMİR POLAT

ELMAS GRAĞOS

AYHAN BÖLÜKBAŞI

İSKENDER DURİÇ

MERRİN HASİPOĞLU

CELAL KARAPINAR

SUAT SARI

ZEKİ BULGAN

OSMAN ERUSTA

EVRİM TOK

MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ

MUSTAFA BİLGİLİ

MEHMET PÜTÜN

RUHİYE AYLA DEMİR

MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ

ZİHNİYE GÜRKAN

ALİ HAYDAR GÜVEN

MELİHA APAYDIN

SİBEL KAYA

TAYFUN SİLİVRİ

MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

NAZMİYE İZGİN

KÜRŞAT ÖZER

YUSUF YAVUZCAN

MURAT KUDRET

ARDIL AKIL

SEZER ÖZSOY

HAKAN AKSU

PENBE BOLAT

İZMİR-1

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

YILDIRIM ULUPINAR

MEHMET TEZKAN

ÇİĞDEM ÖZER

OSMAN ERTÜRK ÖZEL

OSMAN VAROL

BÜLENT KIRILMAZ

SERAP ÖZÖKTEM

ÜLKÜ DOĞAN

HÜSEYİN HAKAN IŞIK

BURCU BOSTANCIOĞLU

İBRAHİM DÖNERTAŞ

KADİR GÜREL

GİZEM ALBAŞ

İZMİR-2

AYTUN ÇIRAY

MUSTAFA KERPİŞCİ

ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU

HÜSMEN KIRKPINAR

BEHİCE YILDIZ ÜNSAL

METİN DÖKMECİLER

ANIL SELEK

NADİR GERGİN

İLKER GÜL

SALİH ATAKAN DURAN

HAYRI KÖSEOĞLU

ÜLKÜ DOĞAN

MURAT CEM ÖZDEMİR

PELİN YETKİN YAZICI

KARS

YÜKSEL AKBABA

AHMET AKÜZÜM

HİKMET ŞİMŞEK

KASTAMONU

İLHAN ENGİN

SEYFİ SARIOĞLU

MEHMET MURAT AŞCI

KAYSERİ

DURSUN ATAŞ

FATİH ERYILMAZ

HÜSEYİN TEKİN

BERRİN EYİDEMİR

METİN SOYLU

SERAP DURMUŞ

MESUT UÇAN

HASAN AYDIN

KAMİL KARAMETE

BETÜL TOSUN

KIRKLARELİ

KÜRSAD YAMANER

SİBEL PİŞKİN

MUSTAFA KÖSEOĞLU

KIRŞEHİR

MUSTAFA HAKAN ÜNSER

ASAF KAYAOĞLU

KOCAELİ

LÜTFÜ TÜRKKAN

ALİ TÜRKŞEN

HARUN DEMİRKAYA

RUHİTTİN SÖNMEZ

DİJLE AKIN

ADİL GÜLEZ

AHMET YEŞİL

FUAT BERNA

İBRAHİM ÖMER TOYRAN

RENAN KIRAN

AYŞEGÜL BABACAN

ALPER BİRCANOĞLU

AYLA İLGÜN

KONYA

FAHRETTİN YOKUŞ

ORHAN TULUKÇU

SEVİL SARGIN

MEHMET İLKER YİĞİT

ŞAKİR BERBER

SÜLEYMAN ŞENOL

GÖKHAN TOZOĞLU

OSMAN FEDAİ

MUSTAFA RIDVAN PEKER

NAZMİ SIRIT

RANA ERARSLAN

MEHMET ALİ ÖNAL

NAZAN KAYA

HULUSİ KOÇAK

FARUK ÇÖKLÜ

KÜTAHYA

NİHAT KULA

İBRAHİM EMRE KARA

HÜSEYİN ÇAKIR

MEHMET EMİN BAŞ

AYNUR SEZER

MALATYA

ALİ BİLİCİ

HACI MEHMET TURFANDA

ŞULE GÜRSOY

SAHRA KARAHAN ERGUVAN

MUHAMMET AFŞİN ARIKAN

ÖZGÜR BOZKURT

MANİSA

TAMER AKKAL

GÖKHAN KARAÇOBAN

HASAN ERYILMAZ

ASLI ÖZ

ŞAHAP YARALI

KADİR CENK ÖZATICI

SERKAN SERDAR ADIGÜZEL

ÖMER GERİTER

SELCEN ŞEKERCİOĞLU

AHMET KAĞAN AVCI

KAHRAMANMARAŞ

FARUK ATLI

MUSTAFA BASTIRMACI

BÜLENT MEŞE

AYŞE KIRAÇ

SADİ GÜNEN

MÜJGAN ÖZDARENDELİ

AHMET ÇABUKEL

İRFAN MERT YIKAN

MARDİN

HAKAN ERDEM

ATLAFUN AYDOĞDU

AZİZ RODAN SAROHAN

TUNA IŞIKHAN

BURHAN İLHAN

UĞURHAN ARAS

MUĞLA

METİN ERGÜN

ERTAN KÜÇÜKAY

KORAY HAYVACI

PEYAMİ CİNAZ

NESRİN AŞTI

CAHİT KARAÖZ

İZEL KUŞKUN

MUŞ

ERKAN KEMALOĞLU

ZİHNİ SAYAN

BAHRİYE KILIÇ

ERKAN ÇELİKOĞLU

NEVŞEHİR

MUSA ERTAŞ

FATİH MEHMET ŞAHİN

HÜSEYİN SEVİNDİK

NİĞDE

VEDAT BAYRAM

NAİM OSMAN EREM

DÖNDÜ GÖKMEN

ORDU

YENER YILDIRIM

GÜNAY KARAAĞAÇ

FERHAT ÇAKIROĞLU

MUKADDER KORKMAZ

ŞAHİN YILMAZ

BARIŞ CANDAN

RİZE

HIZIR KESKİN

KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU

AYŞEGÜL ÖZYANIK

SAKARYA

ÜMİT DİKBAYIR

AYDOĞAN ARSLAN

MEHMET KIR

NURGÜL ÇAKAR

İLKER ÖZBUDAK

ZEYNEP ULUSİNAN

ASENA ASLAN BURAK

SAMSUN

BEDRİ YAŞAR

İBRAHİM ÖZYER

HÜSEYİN ACAR

BİRSEN ÖZTÜRK

AKIN ÜNER

ÖNDER FATİH ŞENOL

HAKAN KİPER

AYŞE AYAN

FURKAN ÖZDEMİR

SİİRT

EMİN TEZ

SİNOP

CEYHAN DEMİR

SEZGİN ŞİMŞEK

SİVAS

ÜNAL POLAT

ÜNAL YILMAZ

ÇAĞLAYAN DİKMEN

BETÜL KILIÇKAYA

HÜSEYİN GÜLHAN

TEKİRDAĞ

ENEZ KAPLAN

MUHTAR MAHRANLI

HAZIM TAMER DODURKA

BELMA KUVANCI

OĞUZHAN AYDIN

TUNCAY KIRMIZIGÜL

NURCAN BALCI EROL

TOKAT

HÜSEYİN ERKAN İKİKAT

FATİH DEMİRKOL

İRFAN ALPAT

ŞULE ORUÇ

ALİ TURAN TOKGÖZ

TRABZON

HÜSEYİN ÖRS

HÜSEYİN KOLOĞLU

TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN

TUNA TAŞKIN

MURAT KELEŞ

NEŞE AY

TUNCELİ

DÜZGÜN DEMİR

ALMILA MARAŞ

ŞANLIURFA

ZUHAL ÇİFTKAYA

HASAN OĞUL

MEHMET ÇADIRCI

İMAM BADILLI

MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI

ABDULLAH TÜYSÜZ

MEHMET GANİM BAŞAR

VEYSEL DEMİR

MEMDUH DOĞRU

OSMAN ESAD BUCAK

MURAT KAÇAK

İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ

FUAT AKSOY

ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR

UŞAK

NEŞE YILMAZ

ALİ KURT

ÖZDEMİR KOÇYİĞİT

VAN

SELİM ÖZGÖKÇE

FUAT GÖÇER

TÜLAY ÇİVİ

BAYRAM TARIK ÖZELER

TANER BABACANOĞLU

M.SALİH ALBAYRAK

FUAT BAKAN

ALPASLAN DENİZ

YOZGAT

SEYİT YÜCEL

DERVİŞ VURAL

GÖKHAN GENÇASLAN

AKIN UYAR

ZONGULDAK

AYDIN TÜMEN

MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU

FEHİME ÇAKIR

HAVA ÇİÇEK

MUSTAFA ADİL ÖZKAN

AKSARAY

AYHAN EREL

NURİ KOÇAŞ

RAHİM AYDIN

FATMA PINAR İZGÜ

BAYBURT

SÜLEYMAN BURÇ

KARAMAN

İSMET İLMİ HATİPOĞLU

ATİLLA ZORLU

MERVE UÇAR

KIRIKKALE

BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

MUSTAFA AKYÜREK

ŞEVKET ÖZSOY

BATMAN

KISMET ÇELİK

HASAN ÖLÜK

TANSU GÖRKEM

BEYHAN ÖZGENER

ŞIRNAK

HASAN TATAR

ABDULLAH GÜLÇE

HACI ÖZER

AHMET NURÇOK

BARTIN

HAMİT ERHAN ALDATMAZ

FATMA SİNEM ÖZÜOKLU

ARDAHAN

LEVENT PEHLİVAN

ÇELİK DEMİR

IĞDIR

GÜNDÜZ GÜNEŞ

İBRAHİM AKKUŞ

YALOVA

ÜNLEM ÜSTEL

ELİF AKYOL TOSUN

NUR GEMALMAZ AYAZ

KARABÜK

DURSUN ALTIPARMAK

HAKKI ÖZDEK

TENZİLE ÇELİK

KİLİS

MUHAMMET BALCI

DİLEK AKKÖZ

OSMANİYE

MEHMET TEMEL

NİHAT ÇERÇİ

MUHAMMET KAYA

VAHİDE ÖNER

DÜZCE

ERCAN KATIRCIOĞLU

YUNUS ÖZAY ER

REYHAN ATASEVEN

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