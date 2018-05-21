İyi Parti'nin Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu
24 Haziran'da ilk defa seçime katılacak olacak İyi Parti'de milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. İşte İyi Parti'nin il il milletvekili adayları...
Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.
600 KİŞİLİK MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU
İyi Parti'nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.
İşte İyi Parti'nin milletvekili adayları:
ADANA
İSMAİL KONCUK
MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
ALİ AYDIN
NİHAL AĞCA
RECAİ MERCİMEK
SİNEM ULUDAMAR
MEHMET SERTAÇ DURAK
VEDAT SABANCI
EREN ÖZER
HAMZA GÜLTEKİN
ŞULE TÜDEŞ
ERCAN ATALAY
ALİ KABAKLI
SİBEL ÇAKMAK
İLKER KILINÇ
ADIYAMAN
MAHMUT BOZKURT
ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY
ZÜLFİKAR IŞIK
FATİME ZEHRA AKBAŞ
MAHMUT CİHAN GÜVENÇ
AFYONKARAHİSAR
GÜLTEKİN UYSAL
ABDÜLKADİR AKCAN
OKŞAN ULUSOY EFE
SELAHATTİN MÜHSÜRLER
ALPER YAĞCI
ÖMER ERYEŞİL
AĞRI
BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU
ADEM KILIÇ
MUSTAFA YAŞAR
AHMET FATİH COŞAR
GÖKHAN LAFÇI
MEDET EROĞLU
ANKARA-1
KORAY AYDIN
HALİL İBRAHİM ORAL
MESUT ÖZARSLAN
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
MİNE BAŞ
YETKİN ÖZTÜRK
KADRİYE ÜNLER
FEHMİ KANDEMİR
BARIŞ DOĞAN
ÇAĞLAR AY
İHSAN KOÇAK
KENAN TÜRÜDÜ
HATİCE KÜÇÜK
ANKARA-2
ŞENOL BAL
ERSÖNMEZ YARBAY
GÖKHAN BEKER
FARUK KÖYLÜOĞLU
HASAN SEYMEN
HEDİYE AKDERE
TUNCAY TEKAY
HÜSEYİN ÖZLÜK
BAHA CANKUT SARITAŞ
ÇİĞDEM BİNGÖL
BARIŞ ÇALIŞKAN
ANKARA-3
DURMUŞ YILMAZ
AYHAN ALTINTAŞ
REŞAT ERDOĞAN
TAMER KAYAALP
AYŞE SUCU
ÖMER KARAKAŞ
HÜSEYİN ŞİMŞEK
UMUTCAN GÜNERKAYA
AHMET CAN BUĞDAY
BÜLENT GÜRSOY
ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU
BERİL GÜMÜŞ
ANTALYA
FERİDUN BAHŞİ
HASAN SUBAŞI
TUBA VAROL ÇOKAL
FULYA YASEMİN
KADRİ LEVENT DİM
MUSA ERTUĞAN
BÜNYAMİN SEÇME
NEŞE TOKER
MERYEM AYDOĞAN
CAFER ÜNAL
CAHİT KOCABEYOĞLU
BİROL ÜSTEM
ÖNAL ÇAVUŞOĞLU
ALPER TUNÇER
YAKUP CEM ÇINAR
LEYLİ KEMAL
ARTVİN
FİLİZ AKYÜZ
KAMİL AKSU
AYDIN
AYDIN ADNAN SEZGİN
BERNA SUKAS
HALİL İBRAHİM AKTEMUR
ŞULE TUNTAŞ
FEVZİ KÖSE
SÜLEYMAN DEMİRCİ
MUSTAFA ORHUN ÇETİN
SEMRA YÜCEL
BALIKESİR
İSMAİL OK
KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
NEZAHAT SALON
YAŞAR GENÇ
BEGÜM KÜÇÜKOĞLU
KERİMAN KÜLTÜR
ÖZLEM URAL
EROL AYDEMİR
ONUR ŞENEL
BİLECİK
MESUT TEKİN
BATUHAN ATALAY
BİNGÖL
MEHMET SAİT YAZICI
ABDURRAHİM ARİÇ
SELAHETTİN EKİNCİ
BİTLİS
MEHMET SAİT YAZICI
ABDURRAHİM ARİÇ
SELAHETTİN EKİNCİ
BOLU
MEHMET AYDIN
İRFAN BAYAR
NİMET İNCE
BURDUR
OSMAN KURT
HÜSEYİN ERDEM
HATİCE FUNDA BÜLBÜL
BURSA-1
İSMAİL TATLIOĞLU
SAMİ BİLGE
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
YÜKSEL YILMAZ
ABDULLAH ALAGÖZ
SERMİN ÖZENSOY
ÜSTÜN TUNALIGİL
ÖZGÜR ŞİMŞEK
AYHAN TAYFUR
MERVE ASA
BURSA-2
AHMET KAMİL EROZAN
HASAN TOKTAŞ
ADNAN İSLAMOĞULLARI
SERPİL ARSLANTÜRK
ALİ EKBER CAN
BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
İSMAİL ŞENOL
YAVUZ BÜLBÜL
FAZLI SEYİS
ÖZGEHAN KOÇER
ÇANAKKALE
RIDVAN UZ
İSMET BALKAN
İKBAL AYTAÇ
MEHMET TAMER ERGÜN
ÇANKIRI
AYDIN AYANOĞLU
GAMZE ATALAY
ÇORUM
FATİH MEHMET ARSLAN
ABDULLAH KARAMAN
SEFER YILMAZ
SİNEM SARI
DENİZLİ
YASİN ÖZTÜRK
ŞULE TÜRKARSLAN
NAFİZ ÖZ
TEMEL BAŞBUĞ
MEHMET ALİ UZAKGİDER
ZEYNEP SÖZERİ
MURAT GÜNGÖR
HÜSEYİN KÖSEOĞLU
DİYARBAKIR
MEHMET SALİM ENSARİOĞLU
AHMET YİĞİT
HANDAN KAÇMAZ
CEVDET DEMİR
NAZIM KAYA
FERHAT ALTINDAĞ
DOĞAN YONTÜRK
ENGİN KONAKÇI
NİHAT ARİF TEKİN
SELMA TANİN
ABDÜLBAKİ ÇAKMAK
ABDÜLKADİR ÇELEBİ
EDİRNE
MEHMET AKALIN
ORHAN ÇAKIRLAR
DİLEK KIRMIZI
İSMET ERSÖZ
ELAZIĞ
YAVUZ TEMİZER
ABDÜLKERİM EFLATUN
ALİ YÜCEL UYGUR
MUSTAFA KEMAL ATİKELER
ENİS GİRAY
ERZİNCAN
AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN
CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK
ERZURUM
MUHAMMET NACİ CİNİSLİ
ZEKAİ KAYA
FATMA CANAN UÇAR
YILMAZ CEYRAN
ALPASLAN KÜNİ
DENİZ SİNİCİ
ESKİŞEHİR
ARSLAN KABUKÇUOĞLU
ÖMER İBRAHİM SAYIN
EREN EKMEN
EBRU SERVİ
EMRE DEMİR
ARİF GEÇKALAN
GÖKÇE YATMAZ
GAZİANTEP
İMAM HÜSEYİN FİLİZ
MEHMET CAN TUĞSUZ
CELAL YILDIRIM
MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU
İSMET KILIÇ
İBRAHİM KESKİN
LİNA OCAK
OĞUZ HOCAOĞLU
SANEM KASAPSEÇKİN
İZETTİN ŞAHİN
İLKER BAY
CEREN SOYLU
ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN
MEHMET ÇELİK
GİRESUN
ORHAN ERZURUM
ÜNZİLE YÜKSEL
AHSEN TÜRK
OSMAN ÇALIŞKAN
GÜMÜŞHANE
ALİ ATEŞ
NECDET İLHAN
HAKKARİ
DİLEK TANRIKULU
YILDIRIM ÖRNEK
Ayşe Tezel
HATAY
BİLAL KARACA
MEHMET BİÇER
MEHMET KORMAN
MEHMET ALİ YILDIRIM
HATİCE GÜZEL
ZEKİ TOPRAK
İLKER ÇALIŞKAN
KEVSER EKER
ERTUĞRUL GAZİ DENER
ŞAHİZAR SEBER
ALİ KEMAL KÖMÜR
ISPARTA
AYLİN CESUR
MUSTAFA ŞİMŞEK
SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA
ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT
MERSİN
BEHİÇ ÇELİK
ZEKİ HAKAN SIDALI
ÖZER ÖZEL
ÜLKÜ SİNCAR
VOLKAN ALKAN
HASAN DOYDU
OSMAN YILMAZ
ÜLKÜ CENGİZ
SÜLEYMAN ÇETİN
HÜSNİYE EKİNGEN
AYDIN RIFAT KOCABAŞ
MUSTAFA KUNT
ASPORÇA MELİS KESER
İSTANBUL-1
HAYRETTİN NUHOĞLU
AHMET ÇELİK
YAVUZ AĞIRALİOĞLU
MERAL ALEMDAR
YÜCEL COŞKUN
ONUR AYDIN
MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
EMİNE KÜÇÜKALİ
ADİL ERKOÇ
ARİF TEVETOĞLU
DURSUN ÇOLAK
SULTAN NESLİHAN SEVEN
OĞUZ SARUL
MİTHAT BORA BULUT
NAZLI ASPAY CEBECİ
OKTAY ERÇAKAR
ŞENTÜRK DEMİRAL
FUAT ONBAŞILI
KUBİLAY PEYİK
HİLAL TUNCER
UFUK ÜNAL
SAYGIN ÖZYILDIRIM
MEHMET ALİ ÖZDEMİR
SEVGİ ŞAHİN
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
TUBA ALAYLI
AYSEL KIRALİ
YELDA GARGUN
MURAT AĞIREL
ONUR HANLIOĞLU
ÖNDER FARUK PARMAK
BÜLENT ASLAN
YÜKSEL KARAÇAM
YÜKSEL BAT
CANER YILMAZ
İSTANBUL-2
ÜMİT ÖZDAĞ
FATİH MEHMET ŞEKER
ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
İLAY AKSOY
COŞKUN YILDIRIM
MEHMET ASLAN
BİNNUR KARADAĞLI
ALİ DİNÇER ÇOLAK
VEDAT YENERER
ABDULLAH İLKER SUNGUR
NURİ YILMAZ
CEMİLE ALBAŞ
RÜSTEM FIRAT
AYCAN GÜLEÇLİLER
SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
GÖKHAN KARGI
ALİ AKER
ERTAN VAROL
MUAMMER DEMİRCİ
HÜSEYİN ÖNDEŞ
YAŞAR KIZILKUM
BURÇİN GÖKÇE
ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
FİSUN MEHLİKA TOCA
MUSTAFA AKAY
AYDIN EGEMEN
MUSTAFA YAZICI
UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR
İSTANBUL-3
AHAT ANDİCAN
ÜMİT BEYAZ
HAYATİ ARKAZ
MELTEM ÜNAL ERZEN
KEMAL NİZİPLİOĞLU
HÜSEYİN ÜLGER
ÖZDEMİR POLAT
ELMAS GRAĞOS
AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSKENDER DURİÇ
MERRİN HASİPOĞLU
CELAL KARAPINAR
SUAT SARI
ZEKİ BULGAN
OSMAN ERUSTA
EVRİM TOK
MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
MUSTAFA BİLGİLİ
MEHMET PÜTÜN
RUHİYE AYLA DEMİR
MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
ZİHNİYE GÜRKAN
ALİ HAYDAR GÜVEN
MELİHA APAYDIN
SİBEL KAYA
TAYFUN SİLİVRİ
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
NAZMİYE İZGİN
KÜRŞAT ÖZER
YUSUF YAVUZCAN
MURAT KUDRET
ARDIL AKIL
SEZER ÖZSOY
HAKAN AKSU
PENBE BOLAT
İZMİR-1
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
YILDIRIM ULUPINAR
MEHMET TEZKAN
ÇİĞDEM ÖZER
OSMAN ERTÜRK ÖZEL
OSMAN VAROL
BÜLENT KIRILMAZ
SERAP ÖZÖKTEM
ÜLKÜ DOĞAN
HÜSEYİN HAKAN IŞIK
BURCU BOSTANCIOĞLU
İBRAHİM DÖNERTAŞ
KADİR GÜREL
GİZEM ALBAŞ
İZMİR-2
AYTUN ÇIRAY
MUSTAFA KERPİŞCİ
ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
HÜSMEN KIRKPINAR
BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
METİN DÖKMECİLER
ANIL SELEK
NADİR GERGİN
İLKER GÜL
SALİH ATAKAN DURAN
HAYRI KÖSEOĞLU
ÜLKÜ DOĞAN
MURAT CEM ÖZDEMİR
PELİN YETKİN YAZICI
KARS
YÜKSEL AKBABA
AHMET AKÜZÜM
HİKMET ŞİMŞEK
KASTAMONU
İLHAN ENGİN
SEYFİ SARIOĞLU
MEHMET MURAT AŞCI
KAYSERİ
DURSUN ATAŞ
FATİH ERYILMAZ
HÜSEYİN TEKİN
BERRİN EYİDEMİR
METİN SOYLU
SERAP DURMUŞ
MESUT UÇAN
HASAN AYDIN
KAMİL KARAMETE
BETÜL TOSUN
KIRKLARELİ
KÜRSAD YAMANER
SİBEL PİŞKİN
MUSTAFA KÖSEOĞLU
KIRŞEHİR
MUSTAFA HAKAN ÜNSER
ASAF KAYAOĞLU
KOCAELİ
LÜTFÜ TÜRKKAN
ALİ TÜRKŞEN
HARUN DEMİRKAYA
RUHİTTİN SÖNMEZ
DİJLE AKIN
ADİL GÜLEZ
AHMET YEŞİL
FUAT BERNA
İBRAHİM ÖMER TOYRAN
RENAN KIRAN
AYŞEGÜL BABACAN
ALPER BİRCANOĞLU
AYLA İLGÜN
KONYA
FAHRETTİN YOKUŞ
ORHAN TULUKÇU
SEVİL SARGIN
MEHMET İLKER YİĞİT
ŞAKİR BERBER
SÜLEYMAN ŞENOL
GÖKHAN TOZOĞLU
OSMAN FEDAİ
MUSTAFA RIDVAN PEKER
NAZMİ SIRIT
RANA ERARSLAN
MEHMET ALİ ÖNAL
NAZAN KAYA
HULUSİ KOÇAK
FARUK ÇÖKLÜ
KÜTAHYA
NİHAT KULA
İBRAHİM EMRE KARA
HÜSEYİN ÇAKIR
MEHMET EMİN BAŞ
AYNUR SEZER
MALATYA
ALİ BİLİCİ
HACI MEHMET TURFANDA
ŞULE GÜRSOY
SAHRA KARAHAN ERGUVAN
MUHAMMET AFŞİN ARIKAN
ÖZGÜR BOZKURT
MANİSA
TAMER AKKAL
GÖKHAN KARAÇOBAN
HASAN ERYILMAZ
ASLI ÖZ
ŞAHAP YARALI
KADİR CENK ÖZATICI
SERKAN SERDAR ADIGÜZEL
ÖMER GERİTER
SELCEN ŞEKERCİOĞLU
AHMET KAĞAN AVCI
KAHRAMANMARAŞ
FARUK ATLI
MUSTAFA BASTIRMACI
BÜLENT MEŞE
AYŞE KIRAÇ
SADİ GÜNEN
MÜJGAN ÖZDARENDELİ
AHMET ÇABUKEL
İRFAN MERT YIKAN
MARDİN
HAKAN ERDEM
ATLAFUN AYDOĞDU
AZİZ RODAN SAROHAN
TUNA IŞIKHAN
BURHAN İLHAN
UĞURHAN ARAS
MUĞLA
METİN ERGÜN
ERTAN KÜÇÜKAY
KORAY HAYVACI
PEYAMİ CİNAZ
NESRİN AŞTI
CAHİT KARAÖZ
İZEL KUŞKUN
MUŞ
ERKAN KEMALOĞLU
ZİHNİ SAYAN
BAHRİYE KILIÇ
ERKAN ÇELİKOĞLU
NEVŞEHİR
MUSA ERTAŞ
FATİH MEHMET ŞAHİN
HÜSEYİN SEVİNDİK
NİĞDE
VEDAT BAYRAM
NAİM OSMAN EREM
DÖNDÜ GÖKMEN
ORDU
YENER YILDIRIM
GÜNAY KARAAĞAÇ
FERHAT ÇAKIROĞLU
MUKADDER KORKMAZ
ŞAHİN YILMAZ
BARIŞ CANDAN
RİZE
HIZIR KESKİN
KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU
AYŞEGÜL ÖZYANIK
SAKARYA
ÜMİT DİKBAYIR
AYDOĞAN ARSLAN
MEHMET KIR
NURGÜL ÇAKAR
İLKER ÖZBUDAK
ZEYNEP ULUSİNAN
ASENA ASLAN BURAK
SAMSUN
BEDRİ YAŞAR
İBRAHİM ÖZYER
HÜSEYİN ACAR
BİRSEN ÖZTÜRK
AKIN ÜNER
ÖNDER FATİH ŞENOL
HAKAN KİPER
AYŞE AYAN
FURKAN ÖZDEMİR
SİİRT
EMİN TEZ
SİNOP
CEYHAN DEMİR
SEZGİN ŞİMŞEK
SİVAS
ÜNAL POLAT
ÜNAL YILMAZ
ÇAĞLAYAN DİKMEN
BETÜL KILIÇKAYA
HÜSEYİN GÜLHAN
TEKİRDAĞ
ENEZ KAPLAN
MUHTAR MAHRANLI
HAZIM TAMER DODURKA
BELMA KUVANCI
OĞUZHAN AYDIN
TUNCAY KIRMIZIGÜL
NURCAN BALCI EROL
TOKAT
HÜSEYİN ERKAN İKİKAT
FATİH DEMİRKOL
İRFAN ALPAT
ŞULE ORUÇ
ALİ TURAN TOKGÖZ
TRABZON
HÜSEYİN ÖRS
HÜSEYİN KOLOĞLU
TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN
TUNA TAŞKIN
MURAT KELEŞ
NEŞE AY
TUNCELİ
DÜZGÜN DEMİR
ALMILA MARAŞ
ŞANLIURFA
ZUHAL ÇİFTKAYA
HASAN OĞUL
MEHMET ÇADIRCI
İMAM BADILLI
MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI
ABDULLAH TÜYSÜZ
MEHMET GANİM BAŞAR
VEYSEL DEMİR
MEMDUH DOĞRU
OSMAN ESAD BUCAK
MURAT KAÇAK
İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ
FUAT AKSOY
ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR
UŞAK
NEŞE YILMAZ
ALİ KURT
ÖZDEMİR KOÇYİĞİT
VAN
SELİM ÖZGÖKÇE
FUAT GÖÇER
TÜLAY ÇİVİ
BAYRAM TARIK ÖZELER
TANER BABACANOĞLU
M.SALİH ALBAYRAK
FUAT BAKAN
ALPASLAN DENİZ
YOZGAT
SEYİT YÜCEL
DERVİŞ VURAL
GÖKHAN GENÇASLAN
AKIN UYAR
ZONGULDAK
AYDIN TÜMEN
MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
FEHİME ÇAKIR
HAVA ÇİÇEK
MUSTAFA ADİL ÖZKAN
AKSARAY
AYHAN EREL
NURİ KOÇAŞ
RAHİM AYDIN
FATMA PINAR İZGÜ
BAYBURT
SÜLEYMAN BURÇ
KARAMAN
İSMET İLMİ HATİPOĞLU
ATİLLA ZORLU
MERVE UÇAR
KIRIKKALE
BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
MUSTAFA AKYÜREK
ŞEVKET ÖZSOY
BATMAN
KISMET ÇELİK
HASAN ÖLÜK
TANSU GÖRKEM
BEYHAN ÖZGENER
ŞIRNAK
HASAN TATAR
ABDULLAH GÜLÇE
HACI ÖZER
AHMET NURÇOK
BARTIN
HAMİT ERHAN ALDATMAZ
FATMA SİNEM ÖZÜOKLU
ARDAHAN
LEVENT PEHLİVAN
ÇELİK DEMİR
IĞDIR
GÜNDÜZ GÜNEŞ
İBRAHİM AKKUŞ
YALOVA
ÜNLEM ÜSTEL
ELİF AKYOL TOSUN
NUR GEMALMAZ AYAZ
KARABÜK
DURSUN ALTIPARMAK
HAKKI ÖZDEK
TENZİLE ÇELİK
KİLİS
MUHAMMET BALCI
DİLEK AKKÖZ
OSMANİYE
MEHMET TEMEL
NİHAT ÇERÇİ
MUHAMMET KAYA
VAHİDE ÖNER
DÜZCE
ERCAN KATIRCIOĞLU
YUNUS ÖZAY ER
REYHAN ATASEVEN