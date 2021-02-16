İstanbul dahil 15 ilde yüz yüze eğitim kar engeline takıldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul, Bursa, Balıkesir, Trabzon, Çorum, Samsun, Karabük, Bartın, Düzce, Aksaray, Sivas, Rize, Yozgat, Gümüşhane ve Kocaeli'de yüz yüze eğitim yine kar engeline takıldı. Birçok il çarşamba günü için tatil kararı alırken bazı iller de cuma gününe kadar ertelemeye gitti.

Kar yağışının tüm yurtta etkili olmasının ardından yüz yüze eğitime kar engeli gelmeye devam ediyor. 15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu. Bazı illerde okullar yeniden tatil edildi.

İSTANBUL'DA YARIN TATİL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

BURSA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle, Büyükorhan, Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki resmi ve özel okullar, anaokulları ile eğitim rehabilitasyon merkezlerindeki yüz yüze eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

BALIKESİR'DE BİR GÜN TATİL

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki yaygın eğitim kursları, özel kurslar, bütün okullar, gündüz bakım evleri, kreşler ve çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Gönen, Edremit, Erdek ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi/özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 17 Şubat Çarşamba günü bu okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi."

Açıklamada ayrıca, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇORUM'DA 1 GÜN TATİL

Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun yüz yüze eğitime başlayan taşımalı okullarda eğitime ara verilmesine karar verdiği bildirilen açıklamada, "Devam eden kar yağışı sebebiyle ilimiz merkezinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim için açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarına servis ile gelen öğrencilere yönelik 17 Şubat'ta 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN'DA YARIN YÜZ YÜZE EĞİTME ARA

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (17 Şubat) yüz yüze eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm ilçelerde yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

KARABÜK'TE DE TATİL

Karabük Valiliği kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi.

Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kar yağışı ve ulaşımda oluşabilecek riskleri değerlendirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 17 Şubat günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

BARTIN'DA ÜÇ GÜN ARA

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime devam eden okullarda ve kurslarda eğitim öğretime 3 gün süre ile ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre elverişsiz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimizde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda ve kurslarımızda (İl merkezi ve ilçe merkezlerindeki anaokulları-anasınıfları ile rehabilitasyon merkezleri hariç) eğitim-öğretime 17-18 ve 19 Şubat 2021 tarihinden itibaren 3 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

KOCAELİ'DE CUMA GÜNÜNE KADAR TATİL

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

Kent genelinde iki günden bu yana devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kocaeli'de dün başlayan yüz yüze eğitim ise yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün yaptığı yazılı açıklamada okullara yeniden ara verildiğini kaydetti. Meteorolojik verilerine değinen Vali Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günlerinde de devam edeceği bildirilmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı. Son alınan meteorolojik veriler ve devam eden olumsuz hava şartlarına göre: Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır"

Vali Yavuz, hava şartları sebebiyle olumsuzlukların yaşanmaması için ilgili kurum ve kuruluşların valilik koordinasyonuyla sahada görev yaptığını da sözlerine ekledi.

DÜZCE'DE ÇARŞAMBA TATİL

Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ile olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim ile motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye kursları da dahil bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte 15-16 Şubat'ta da yüz yüze eğitime ara verilmişti.

YOZGAT'TA BİR GÜN ARA

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON'DA DA ARA

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime çarşamba günü ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandığı belirtilerek, görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kararlar alındığı bildirildi. Açıklamada, "Resmî ve özel tüm okullar ve eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine çarşamba günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

GÜMÜŞHANE'DE KAR ENGELİ

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 17 Şubat Çarşamba yüz yüze eğitime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

RİZE'DE BİR GÜN TATİL

Rize'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS'TA ÇARŞAMBA GÜNÜ EĞİTİME ARA

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nihayet kış kendini yeniden hatırlattı. Yoğun kar yağışı, fırtına devam ediyor. Sivas genelinde bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime çarşamba günü ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kar yağışının geceden itibaren etkisini yoğun olarak göstereceğini belirten Ayhan, kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını kaydetti.

AKSARAY'DA BİR GÜN ARA

Aksaray Valiliği, yoğun kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde yüz yüze eğitimin başladığı resmi ve anaokullarıyla köy ve kasabalardaki okullarda 17 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.