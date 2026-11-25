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Ankara'da 11 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mamak'ta geçen hafta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralanmıştı. Kavgaya toplam 16 kişi karışmıştı.

DAKİKALARCA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Kavga anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, iki aile arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktığı, tarafların dakikalarca tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları görüldü.

14 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan yaralı zanlıların da taburcu edilmesiyle birlikte farklı günlerde adliyeye sevk edilen toplam 14 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 2 şüphelinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı