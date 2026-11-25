Samsun'da 91 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, yıllar süren emeğiyle kıraç araziyi binlerce ağacın bulunduğu Atatürk Botanik Orman Parkı'na dönüştürerek gelecek nesillere yeşil bir miras bıraktı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdür Yardımcısı Neşe Özşay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 91 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk'ü ziyaret etti. Yaklaşık 50 yıl İngilizce öğretmenliği yapan Öztürk, yıllar süren mücadelesiyle kıraç ve taşlı araziyi binlerce ağaç ve bitkinin bulunduğu Yüzüncü Yıl Atatürk Botanik Ormanı'na dönüştürdü. Yaptığı çalışmanın kendisi için son bir mücadele olduğunu belirten Recep Öztürk, "Ben bu yaşa kadar hep mücadele verdim. İşte son mücadelem de bu. Yüzüncü Yıl Atatürk Botanik Ormanı'nı kurdum. Buraya ilk geldiğimde kalem kadar bir bitki yoktu. Kıraç, taşlı bir yerdi. Ben yılmadım, sondaj vurdurdum. 155 metrede iyi bir su çıktı. Burası, gördüğünüz bu yeşillik, o suyun ürünü. Bu su olmasaydı kesinlikle burada böyle cennet gibi bir yer yapamazdık" dedi.

19 MAYIS 1919 TARİHİNİ TOPRAĞA DİKTİ

Ormanda yetiştirdiği ağaçlarla 19 Mayıs 1919 tarihini simgelediğini anlatan Öztürk, "19 Mayıs 1919 tarihini bu tüylü palmiyelerle toprağa diktim. Ben parkı belediyeye devrettim. Ben sadece onlara yardımcı olabilirim" diye konuştu.

50 YIL ÖĞRETMENLİK, AMERİKA'DA BURS

Yaklaşık 50 yıl İngilizce öğretmenliği yaptığını dile getiren Öztürk, öğretmenlik yıllarından da bahsederek, "Öğretmenliği devlette de yaptım, özel okulda da yaptım. Hala üniversitede 35-40 tane profesör öğrencim var. Öğretmen olduktan sonra burs kazandım. Amerika'ya, Teksas Üniversitesi'ne gittim. Hem Rusça hem İngilizce çalışmaları yaptım" ifadelerini kullandı.

"GENÇ NESİL GELİP GÖRSÜN"

Doğanın korunmasının önemine dikkat çeken Öztürk, gençlerin ormanı ziyaret ederek doğaya verilen değeri görmesini istedi. Fatih Sultan Mehmet'in doğayla ilgili sözünü hatırlatan Öztürk, "Ormanımda bir dalı kesenin başını keserim. Fatih Sultan Mehmet, 500 yıl önce böyle bir söz söylemiş. Ecdadımızın doğaya ne kadar önem verdiğini genç nesil gelip görsün istiyorum" şeklinde konuştu.

Öztürk, konuşmasını Peygamber Efendimizin, "Bir ağacın yenilen meyvesi, o ağacı dikenin sadakası olur" hadisiyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı