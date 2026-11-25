Mardin’de TIR dorsesinde gizli bölmede 80 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Midyat ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesinde, profil demirlerle oluşturulan gizli bölmelerde 80 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Midyat ilçesinde seyir halindeki bir TIR şüphe üzerine durduruldu.
TIRDAN 80 GÖÇMEN ÇIKTI
Ekiplerin dorsede yaptığı detaylı aramada, taban kısmına profil demirler kullanılarak oluşturulan gizli bölmelere saklanmış 80 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.