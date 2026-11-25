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Yeni yıla sayılı günler kala bankaların kampanya ve sadakat programlarında yıl sonu sıfırlama süreci yaklaşıyor. Tüketicilerin alışverişlerinden kazandığı ve toplamda milyarlarca lirayı bulduğu tahmin edilen ödül puanların bir bölümü, 31 Aralık saat 23.59'a kadar kullanılmaması halinde geçerliliğini yitirecek.

HANGİ PUANLAR SİLİNECEK?

Bankaların sadakat programlarında puanların geçerlilik süreleri farklılık gösterirken, özellikle dönemsel kampanyalar kapsamında kazanılan ekstra puanlar yıl sonunda silinme riski taşıyor. Belirli tarihlerde yapılan alışverişler karşılığında verilen ödül puanlar, nakit iadeler ve hediye çekleri, kampanya koşullarına göre 31 Aralık'ta geçerliliğini yitirebiliyor.

Bazı bankalar ise rutin alışverişlerden kazanılan standart puanların bir sonraki yıla devredilmesine imkan tanıyor. Havayolu ortaklı kredi kartlarında biriken millerin bir kısmı geçerliliğini korurken, dönemsel kampanyalarla kazanılan ekstra miller de yıl sonunda silinebiliyor.

DİJİTAL CÜZDAN KULLANANLAR DA DİKKAT ETMELİ

Yıl sonu uyarısı yalnızca banka ve kredi kartlarını kapsamıyor. Dijital cüzdan uygulamaları, ön ödemeli kartlar ve e-ticaret platformlarının sadakat programlarında biriken nakit iadeler ile indirim kuponlarının da son kullanım tarihlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle birden fazla kart ve dijital ödeme aracı kullanan tüketicilerin farklı hesaplarda biriken küçük tutarları gözden kaçırması maddi kayba neden olabiliyor.

MOBİL BANKACILIKTAN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Tüketicilerin biriken puanlarını kaybetmemek için yılın son gününü beklemeden bankaların mobil uygulamaları üzerinden puan bakiyelerini ve son kullanım tarihlerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Nakit olarak kullanılamayan puanlar, anlaşmalı iş yerlerinde market, akaryakıt ve giyim alışverişlerinde değerlendirilebiliyor.

FATURA ÖDEMEK İÇİN DE KULLANILABİLİYOR

Alışveriş yapmayı planlamayan tüketiciler, bankalarının sunduğu imkanlar doğrultusunda biriken puanlarını elektrik, su, doğal gaz ve telefon faturalarının ödenmesinde de kullanabiliyor. Ayrıca anlaşmalı dijital platformlardan ileri tarihlerde kullanılabilecek hediye çekleri satın alınarak puanlar değerlendirilebiliyor.

SON GÜNÜ BEKLEMEYİN

Yılın son günü yaşanabilecek teknik aksaklıklar ve POS cihazlarındaki işlem yoğunluğu nedeniyle tüketicilerin puan kullanım işlemlerini en geç 30 Aralık akşamına kadar tamamlamaları tavsiye ediliyor.