Aston Villa karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Lesley Ugochukwu, etkili performansıyla taraftarların takdirini kazandı. Genç futbolcunun gelişimine dikkat çeken sarı-kırmızılı futbolseverler, Ugochukwu'nun takıma önemli katkılar sağlayabilecek seviyeye geldiğini savundu.

TARAFTARDAN BEĞENİ YAĞDI

Lesley Ugochukwu'nun performansına övgüler yağdıran Galatasaray taraftarları, futbolcunun takımda kalması gerektiğini dile getirdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, "Topçunun kralıymış", "Sakın gitmesin" ve "Takıma katkı sağlayacak kadar gelişmiş" şeklinde yorumlarda bulundu.

"TAKIMA YARDIMCI OLABİLDİYSEM NE MUTLU BANA"

Karşılaşmanın ardından galibiyeti ve kendi performansını değerlendiren Ugochukwu, "Galibiyeti aldık, çok mutluyum. Performansım anlamında da her şey çok olumlu geçti. Takıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'A MESAJ GÖNDERDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde her zaman hazır olduğunu belirten futbolcu, "Takımın bana ne zaman ihtiyacı olursa ben buradayım. Okan Hoca ne zaman şans verirse yüzde 1000 vererek sahada olacağım!" dedi.

Hem sahadaki performansı hem de maç sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ugochukwu, Aston Villa galibiyetinin ardından taraftarların övgüyle bahsettiği isimlerden biri oldu.

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