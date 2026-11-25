Galatasaray taraftarı o isme hayran kaldı: Topçunun kralıymışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Lesley Ugochukwu, sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı. Sonradan oyuna dahil olan futbolcunun ortaya koyduğu mücadele büyük alkış toplarken maçın ardından yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.
- Aston Villa karşılaşmasında sonradan oyuna giren Lesley Ugochukwu, performansıyla Galatasaray taraftarının takdirini kazandı ve taraftarlar futbolcunun takımda kalmasını istedi.
- Ugochukwu, galibiyetin ardından performansının olumlu geçtiğini ve takıma yardımcı olabildiyse mutlu olduğunu söyledi.
- Ugochukwu, Okan Buruk'un şans vermesi halinde her zaman hazır olduğunu ve sahada yüzde 1000 performans göstereceğini ifade etti.
Aston Villa karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Lesley Ugochukwu, etkili performansıyla taraftarların takdirini kazandı. Genç futbolcunun gelişimine dikkat çeken sarı-kırmızılı futbolseverler, Ugochukwu'nun takıma önemli katkılar sağlayabilecek seviyeye geldiğini savundu.
TARAFTARDAN BEĞENİ YAĞDI
Lesley Ugochukwu'nun performansına övgüler yağdıran Galatasaray taraftarları, futbolcunun takımda kalması gerektiğini dile getirdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, "Topçunun kralıymış", "Sakın gitmesin" ve "Takıma katkı sağlayacak kadar gelişmiş" şeklinde yorumlarda bulundu.
"TAKIMA YARDIMCI OLABİLDİYSEM NE MUTLU BANA"
Karşılaşmanın ardından galibiyeti ve kendi performansını değerlendiren Ugochukwu, "Galibiyeti aldık, çok mutluyum. Performansım anlamında da her şey çok olumlu geçti. Takıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'A MESAJ GÖNDERDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde her zaman hazır olduğunu belirten futbolcu, "Takımın bana ne zaman ihtiyacı olursa ben buradayım. Okan Hoca ne zaman şans verirse yüzde 1000 vererek sahada olacağım!" dedi.
Hem sahadaki performansı hem de maç sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ugochukwu, Aston Villa galibiyetinin ardından taraftarların övgüyle bahsettiği isimlerden biri oldu.