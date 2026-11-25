Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

3 yorum · Sen de yaz

UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Fenerbahçe U19 Takımı, sahadan 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Farklı yenilginin yanı sıra karşılaşmaya sarı-lacivertli genç futbolcu Çağrı Balta'nın oyundan alınmasının ardından sergilediği tavır damga vurdu.

YEDEK KULÜBESİ YERİNE SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Mücadelenin gidişatında teknik heyetin kararıyla kenara alınan Çağrı Balta, yedek kulübesine geçmek yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Aynı anda oyundan çıkan takım arkadaşı Adnan Efe ise kulübedeki yerini alarak karşılaşmayı arkadaşlarıyla birlikte takip etti.

LIVERPOOL MAÇINDA DA AYNISINI YAPMIŞTI

Genç futbolcunun bu davranışı, sarı-lacivertli taraftarların sert tepkisine neden oldu. Daha önce Liverpool ile oynanan UEFA Gençlik Ligi mücadelesinde de oyundan çıkarken formasını yere atıp doğrudan soyunma odasına giden Çağrı Balta'nın, benzer bir tutumu tekrarlaması eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

İlgili Haberler