İki yıldır halsizlik ve aşırı yorgunlukla mücadele eden 58 yaşındaki Elif Keskin Meral'in rahatsızlığının altında paratiroid adenomu çıktı. Ameliyat edilen hasta, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarından kurtuldu.

İKİ YILDIR GEÇMEYEN YORGUNLUĞUN NEDENİ BELLİ OLDU

Uzun süredir devam eden halsizlik ve yorgunluk şikayetleri nedeniyle rahatsızlığının nedenini araştıran Elif Keskin Meral'in yapılan tetkiklerinde parathormon ve kalsiyum değerlerinin yüksek olduğu belirlendi. İncelemelerde paratiroid bezinde büyüme saptanırken ilk görüntüleme yöntemleriyle bezin bulunduğu bölge tam olarak belirlenemedi. Bunun üzerine gerçekleştirilen PET-CT incelemesinde paratiroid bezinin derin ve alışılmadık bir bölgede yerleştiği ortaya çıktı.

KEMİK ERİMESİNE VE BÖBREK TAŞINA NEDEN OLABİLİYOR

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, hastanın tanı ve tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Paratiroid adenomunun farklı sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Yapılan tetkiklerde paratiroid bezinde bir büyüme tespit edilmiş. Paratiroid adenomu olarak adlandırdığımız bu durum nedeniyle hastamızın bazı kan değerleri de yüksek seyrediyordu. Primer hiperparatiroidizmde parathormon yüksekliğine bağlı olarak kandaki kalsiyum seviyesi de yükselebiliyor. Bu durum kemik erimesi, patolojik kemik kırıkları, böbrek taşları, halsizlik ve yorgunluk gibi farklı şikayetlere neden olabiliyor."

İLK TETKİKLERDE YERİ BELİRLENEMEDİ

Hastanın ultrason ve sintigrafi incelemelerinde paratiroid bezinin bulunduğu bölgenin tam olarak saptanamadığını belirten Aydın, PET-CT incelemesinin ardından ameliyat için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Hastayı yeniden ultrasonla değerlendiren cerrahi ekip, elde edilen bulgular doğrultusunda ameliyat planını oluşturdu. Derin bir bölgede bulunan adenom, gerçekleştirilen operasyonla başarılı şekilde çıkarıldı.

AMELİYAT SIRASINDA KAN DEĞERLERİ KONTROL EDİLDİ

Operasyon sırasında yapılan kan tahlilleriyle de işlemin başarısını doğruladıklarını belirten Doç. Dr. Aydın, ameliyat sürecini şu sözlerle anlattı: "Hastamıza yapılan ultrason ve sintigrafi tetkiklerinde paratiroid bezinin lokalizasyonu tam olarak saptanmamış. Daha sonrasında, paratiroid bezlerini yeniden saptayan PET-CT çekilmiş ve PET-CT'de de bezin lokalizasyonu tespit edilmiş. Hastamız bize başvurduktan sonra ayrıntılı olarak tekrar ultrasonla değerlendirdik ve ameliyat stratejimizi oluşturduk. Aslında biz ameliyattan çıkmadan bu bezi doğru şekilde çıkardığımızdan emindik."

AMELİYATIN ERTESİ GÜNÜ KENDİNİ İYİ HİSSETTİ

İki yıldır yaşadığı rahatsızlığın ardından sağlığına kavuşan Elif Keskin Meral, ameliyat sonrasındaki sürecin beklediğinden daha rahat geçtiğini belirtti. Operasyonun hemen ardından kendisini iyi hissetmeye başladığını anlatan Meral, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Ameliyatın ertesi günü bile çok iyi hissediyordum. Yine de narkozun etkileri, ufak tefek şeyler vardı ama onun haricinde kendimi çok iyi hissettim. Şu anda da çok iyiyim. Sadece ameliyat sonrası kontrol amaçlı geldik."

Kaynak: AA