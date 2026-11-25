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Gastronomide "Caviar d'escargot" adıyla bilinen beyaz havyar, özel çiftliklerde yetiştirilen kara salyangozlarının yumurtalarından elde ediliyor. İnciyi andıran beyaz görünümüyle dikkat çeken ürünün üretiminde özellikle "Helix Aspersa Maxima" türü salyangozlar kullanılıyor.

TEK TEK TOPLANIP İŞLENİYOR

Beyaz havyarın üretimi oldukça zahmetli bir süreçten geçiyor. Salyangozların bıraktığı yumurtalar görevliler tarafından özenle toplanıyor. Ardından temizlenen yumurtalar tek tek ayıklanarak işleniyor. Sınırlı miktarda üretilebilmesi ve yoğun el emeği gerektirmesi, ürünün yüksek fiyatlara ulaşmasında etkili oluyor.

KİLOSU 3 BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Uluslararası pazarda kilogram fiyatı yaklaşık 3 bin euroya ulaşan beyaz havyar, güncel kur üzerinden yaklaşık 165 bin liraya alıcı buluyor. Özellikle seçkin şarküterilerde ve lüks restoranların menülerinde tercih edilen ürün, yurt dışındaki gastronomi pazarından yoğun talep görüyor.

TÜRKİYE'DE İKİ ŞEHİRDE ÜRETİLİYOR

Türkiye'de beyaz havyar üretimi Trabzon ve Burdur'da gerçekleştiriliyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde kurulan özel tesiste, Bulgaristan'dan getirilen anaç ve yavru salyangozlarla yetiştiricilik yapılıyor. Tesiste elde edilen yumurtalar işlenerek beyaz havyara dönüştürülüyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde ise kara salyangozlarının yetiştirilme koşulları ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi