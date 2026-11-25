Kilosu 165 bin lira! Türkiye'de sadece iki ilde üretiliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gastronomi dünyasının en pahalı lezzetleri arasında gösterilen beyaz havyar, Türkiye'de de üretiliyor. Balık yumurtasından değil, kara salyangozlarının yumurtalarından elde edilen bu sıra dışı lezzetin kilogram fiyatı yaklaşık 3 bin euroya, yani 165 bin liraya kadar çıkıyor. Trabzon ve Burdur'da üretimi yapılan beyaz havyar, özellikle yurt dışındaki lüks gastronomi pazarından talep görüyor.
- Beyaz havyar, özel çiftliklerde yetiştirilen 'Helix Aspersa Maxima' türü kara salyangozlarının yumurtalarından elde ediliyor.
- Uluslararası pazarda kilogram fiyatı yaklaşık 3 bin euroya (yaklaşık 165 bin lira) ulaşan beyaz havyar, sınırlı üretim ve yoğun el emeği nedeniyle yüksek fiyata alıcı buluyor.
- Türkiye'de beyaz havyar üretimi Trabzon ve Burdur'da yapılıyor; Trabzon'daki tesiste Bulgaristan'dan getirilen salyangozlarla yetiştiricilik, Burdur'da ise üretim kapasitesini artırmaya yönelik bilimsel çalışmalar yürütülüyor.
Gastronomide "Caviar d'escargot" adıyla bilinen beyaz havyar, özel çiftliklerde yetiştirilen kara salyangozlarının yumurtalarından elde ediliyor. İnciyi andıran beyaz görünümüyle dikkat çeken ürünün üretiminde özellikle "Helix Aspersa Maxima" türü salyangozlar kullanılıyor.
TEK TEK TOPLANIP İŞLENİYOR
Beyaz havyarın üretimi oldukça zahmetli bir süreçten geçiyor. Salyangozların bıraktığı yumurtalar görevliler tarafından özenle toplanıyor. Ardından temizlenen yumurtalar tek tek ayıklanarak işleniyor. Sınırlı miktarda üretilebilmesi ve yoğun el emeği gerektirmesi, ürünün yüksek fiyatlara ulaşmasında etkili oluyor.
KİLOSU 3 BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR
Uluslararası pazarda kilogram fiyatı yaklaşık 3 bin euroya ulaşan beyaz havyar, güncel kur üzerinden yaklaşık 165 bin liraya alıcı buluyor. Özellikle seçkin şarküterilerde ve lüks restoranların menülerinde tercih edilen ürün, yurt dışındaki gastronomi pazarından yoğun talep görüyor.
TÜRKİYE'DE İKİ ŞEHİRDE ÜRETİLİYOR
Türkiye'de beyaz havyar üretimi Trabzon ve Burdur'da gerçekleştiriliyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde kurulan özel tesiste, Bulgaristan'dan getirilen anaç ve yavru salyangozlarla yetiştiricilik yapılıyor. Tesiste elde edilen yumurtalar işlenerek beyaz havyara dönüştürülüyor.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde ise kara salyangozlarının yetiştirilme koşulları ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yürütülüyor.