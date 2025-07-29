İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA 29 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

29 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 29 Temmuz 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

İstanbul'da bugün hissedilir bir deprem meydana gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan bazı iddialar sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İşte 29 Temmuz Salı günü son dakika deprem açıklamaları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, bugün İstanbul'da hissedilir şiddette bir deprem yaşanmadı. Bölgede son 24 saat içinde kaydedilen sarsıntıların çoğu düşük şiddette olup vatandaşlar tarafından hissedilmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler