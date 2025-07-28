İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA 28 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle sabah saatlerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Depremin anlık olup olmadığı merak konusu oldu.

Yetkili kurumlar, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna açıklık getirdi. Güncel verilere göre İstanbul'da son 24 saatte hissedilir bir deprem kaydedilmedi. Ancak Marmara Denizi açıklarında geçmişte yaşanan depremler, olası bir sarsıntının tedirginliğini sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler