İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA 14 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

İstanbul bugün sismik olarak sakin bir gün geçirdi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul genelinde hissedilir büyüklükte herhangi bir deprem meydana gelmedi.

Uluslararası sismoloji kaynakları da bu durumu doğruladı. EarthquakeTrack verilerine göre, İstanbul'da son 24 saat içinde Richter ölçeğine göre 1.5 ve üzeri herhangi bir deprem kaydedilmedi. Geçtiğimiz bir haftada ise sadece iki küçük çaplı sarsıntı yaşandığı, ancak bunların İstanbul merkezli olmadığı belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler