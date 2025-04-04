İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 4 Nisan Cuma son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

4 Nisan 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 4 Nisan 2025 Cuma günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU KANDİLLİ

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul'da hissedilen ya da kaydedilen şiddetli bir deprem meydana gelmedi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre İstanbul'da depremle ilgili herhangi bir acil durum bulunmuyor.

Türkiye genelinde küçük çaplı sarsıntılar kaydedilmiş olsa da, bu depremler İstanbul'u etkilemedi. Depremin merkez üssü İstanbul dışındaki bölgelerde ölçülmüş ve hissedilme derecesi oldukça düşük seviyede kalmıştır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU AFAD