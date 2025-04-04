İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 4 Nisan Cuma son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!
İstanbul ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 4 Nisan 2025 Cuma günü deprem oldu mu? İstanbul'da deprem mi oldu? İşte, detaylar…
4 Nisan 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 4 Nisan 2025 Cuma günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
4 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul'da hissedilen ya da kaydedilen şiddetli bir deprem meydana gelmedi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre İstanbul'da depremle ilgili herhangi bir acil durum bulunmuyor.
Türkiye genelinde küçük çaplı sarsıntılar kaydedilmiş olsa da, bu depremler İstanbul'u etkilemedi. Depremin merkez üssü İstanbul dışındaki bölgelerde ölçülmüş ve hissedilme derecesi oldukça düşük seviyede kalmıştır.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.