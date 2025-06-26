İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 26 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

26 Haziran 2025 Perşembe günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 26 Haziran 2025 Perşembe günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

İstanbul'da meydana geldiği öne sürülen deprem iddiaları sosyal medyada gündeme gelirken, yetkili kurumlardan konuyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul merkezli herhangi bir deprem kaydedilmedi.

AFAD İstanbul'da deprem mi oldu

AFAD'ın güncel son depremler listesinde, Sivas Ulaş, Van Başkale ve Ege Denizi gibi farklı bölgelerde küçük ölçekli sarsıntılar tespit edilirken, İstanbul için herhangi bir deprem bildirimi bulunmuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler