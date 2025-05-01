İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 1 Mayıs Perşembe az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

1 Mayıs 2025 Perşembe günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü deprem nerede oldu? İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Öte yandan, 23 Nisan 2025'te Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Ancak bu artçı depremlerin büyük çoğunluğu küçük şiddetli olup, şehir genelinde hissedilmemektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler